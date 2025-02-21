Артилерійські боєприпаси, ППО та ракети: Каллас ініціює посилення військової підтримки України

Висока представниця ЄС Кая Каллас запропонує міністрам закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ініціативу для посилення військової підтримки України, яка базується на найнагальніших потребах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Так, європейський високопосадовець, анонсуючи порядок денний засідання, повідомив, що високий представник попросить міністрів зосередитися на подальшій військовій підтримці України.

"Цього тижня Високий представник запропонувала нову ініціативу щодо посилення військової підтримки ЄС Україні у 2025 році, яка може потребувати вирішення деяких технічних деталей на технічному рівні", - розповів він.

Також він нагадав, що ЄС вже підтримав Україну на понад 135 млрд євро з військовою підтримкою на 48,7 млрд євро.

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"Але потрібно більше, і це є частиною пропозиції Високого представника. Ця ініціатива базується на найнагальніших потребах, які, як завжди, базуються на потребах України, а це - артилерійські боєприпаси, системи протиповітряної оборони та ракети, підготовка та оснащення українських бригад, яку проводить наша дуже успішна військова місія, а також оснащення українських бригад необхідними інструментами для відновлення можливостей", - деталізував високопосадовець.

Водночас він ухилився від відповіді про обсяги фінансування цієї ініціативи, наголосивши, що на цьому етапі потрібна "політична згода" міністрів з подальшою технічною роботою над ініціативою.

Стосовно можливого блокування цього питання він пояснив, що в разі "конструктивного утримання" роботу над ініціативою буде продовжено.

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Раніше повідомлялося, що Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України.