Каллас про переговори США та РФ: Росія не відмовилася від своїх територіальних цілей в Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що взаємодія Росії зі Сполученими Штатами свідчить про її небажання відмовлятися від окупаційних планів щодо України.

Про це вона заявила у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Йоганнесбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо з тих взаємодій, які вони провели з американцями, що... вони не відмовилися від своїх цілей", - наголосила вона.

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Каллас застерегла, що поступки Кремлю створять небезпечний прецедент. "Якщо ми віддаємо все на блюдечку агресору, це посилає сигнал усім агресорам у світі, що ви можете це зробити", - додала вона.

Вона також підкреслила, що деякі країни надто зосереджуються на посередництві, замість того щоб посилювати політичний та економічний тиск на Росію.

"Зараз дещо не береться до уваги той факт, що Росія не хоче миру, - підсумувала Каллас.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

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14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

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