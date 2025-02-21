УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6016 відвідувачів онлайн
Новини
3 477 11

Каллас про переговори США та РФ: Росія не відмовилася від своїх територіальних цілей в Україні

Каллас про можливу відправку військ до України

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що взаємодія Росії зі Сполученими Штатами свідчить про її небажання відмовлятися від окупаційних планів щодо України.

Про це вона заявила у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G20 у Йоганнесбурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми розуміємо з тих взаємодій, які вони провели з американцями, що... вони не відмовилися від своїх цілей", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас після розмови з Рубіо: Давайте не йти в пастки РФ

Каллас застерегла, що поступки Кремлю створять небезпечний прецедент. "Якщо ми віддаємо все на блюдечку агресору, це посилає сигнал усім агресорам у світі, що ви можете це зробити", - додала вона.

Вона також підкреслила, що деякі країни надто зосереджуються на посередництві, замість того щоб посилювати політичний та економічний тиск на Росію.

"Зараз дещо не береться до уваги той факт, що Росія не хоче миру, - підсумувала Каллас.

Зустріч у Саудівській Аравії

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним, ймовірно, відбудеться в Саудівській Аравії.

Також Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України, Штатів та Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рубіо зателефонував представникам ЄС після перемовин з РФ у Саудівській Аравії, - ЗМІ

14 лютого МЗС Саудівської Аравії повідомило, що Королівство готове стати майданчиком для зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна.

18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Видання Fox News повідомляло, що Росія та США нібито пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що Трамп та Путін наступного тижня можуть провести Саміт в Саудівській Аравії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас про санкції проти РФ: Це козир, який ми маємо в руках

Автор: 

росія (66478) Каллас Кая (309) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
А чого б їм відмовитись... ? У паРАШІ новий союзник - США
показати весь коментар
21.02.2025 10:42 Відповісти
+5
Це проблеми рашки !!!
Наша ціль - це збити ту "ціль рашки"! Назавжди!
показати весь коментар
21.02.2025 10:43 Відповісти
+4
Це тільки в трампа помітили про те ніби росія хоче миру ,це шовіністична ,нациська імперія зла яка бажає "русский мир" ці варвари розуміють тільки силу, на жаль Трамп добре підіграв рашиському режиму тепер вони відчули свою безкарність і вседозволеність.
показати весь коментар
21.02.2025 10:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого б їм відмовитись... ? У паРАШІ новий союзник - США
показати весь коментар
21.02.2025 10:42 Відповісти
І нав"язується цей союзник так наполегливо, як пристаріла шлюха до клієнта....
показати весь коментар
21.02.2025 10:43 Відповісти
Це проблеми рашки !!!
Наша ціль - це збити ту "ціль рашки"! Назавжди!
показати весь коментар
21.02.2025 10:43 Відповісти
не хотілось би дожити до тих часів, коли Америка буде поставляти зброю росії..., але й помирати завтра теж не дуже хочеться...
показати весь коментар
21.02.2025 10:47 Відповісти
Нажаль нажаль, нинішнє покоління Українців буде молитися і мріяти щоб "сша" (ПША) розвалилися та накрилися катастрофами...
Таку ситуацію довели бариги і Магісти
показати весь коментар
21.02.2025 10:53 Відповісти
Я сподіваюся, що наступне покоління українців і моя дитина точно не будуть схожими на багатьох коментаторів цього ресурсу
показати весь коментар
21.02.2025 11:29 Відповісти
Скоро марахвон буде казати що "побачили мир у очках прутіна".
Чогось є таке передчуття.
Ну і звичайно - всі руйнування і пролита кров то все влаштував Чоколядний Барига.
Лідор зє-буїнів не причому. Він править не приходячи до тями
показати весь коментар
21.02.2025 10:51 Відповісти
Це тільки в трампа помітили про те ніби росія хоче миру ,це шовіністична ,нациська імперія зла яка бажає "русский мир" ці варвари розуміють тільки силу, на жаль Трамп добре підіграв рашиському режиму тепер вони відчули свою безкарність і вседозволеність.
показати весь коментар
21.02.2025 10:54 Відповісти
Коли я бачу та чую що роблять та кажуть ******* керівники Білого дому та чимала частина республіканців, в мене складається враження що я дивлюсь якийсь фантастичний фільм де ключові політики деяких країн, включаючи США, зазнали гіпнотичного чи телепатичного впливу суперника та стали його маріонетками ведучі свої країни до краху та поразки. Бо ніякою логікою, чи обгрунтованою мотивацією їх вчинки пояснити не можу!!!
показати весь коментар
21.02.2025 10:55 Відповісти
То відправляй в Україну свої війська. Дістали піздаболи-лицеміри, які 3 роки ховаються за могилами українців.
показати весь коментар
21.02.2025 12:59 Відповісти
 
 