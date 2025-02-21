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Зеленський нагородив 13 військових орденом Богдана Хмельницького

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 13 військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №87/2025 оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з указом президента, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено капітана Олексія Беспятого. Ще 12 оборонців отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїчне виконання військового обов’язку під час бойових дій.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24589) нагорода (1284) військовослужбовці (4834)


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Мудрий погляд на пустий папірець
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21.02.2025 17:23 Відповісти
І ніхто не харкнув у морду?
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21.02.2025 17:37 Відповісти
Хіба що у нагородну книжку. Не зєля особисто вручав.
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21.02.2025 17:43 Відповісти
 
 