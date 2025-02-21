Зеленський нагородив 13 військових орденом Богдана Хмельницького
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 13 військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №87/2025 оприлюднений на сайті глави держави.
Згідно з указом президента, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено капітана Олексія Беспятого. Ще 12 оборонців отримали орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїчне виконання військового обов’язку під час бойових дій.
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Viacheslav #589490
показати весь коментар21.02.2025 17:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярема Стогін
показати весь коментар21.02.2025 17:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.02.2025 17:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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