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Новини
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Путін - "ракова пухлина" світу і найбільша загроза демократії, - сенатор-республіканець Тілліс

Сенатор-республіканець Том Тілліс

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін є "раковою пухлиною", який "метастазує по всьому світу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я підтримую президента Трампа і вважаю, що його політика щодо національної безпеки – правильна. Я вважаю, що його інстинкти досить хороші, але хто вважає, що існує місце для Володимира Путіна у майбутньому стабільного світу, їм краще поїхати в Україну, Європу, витратити час, щоб зрозуміти, що ця людина –– це ракова пухлина і найбільша загроза демократії", - наголосив Тілліс.

За словами американського сенатора, Путін як рак, який пошириться у Південнокитайському морі на Тайвань і "метастазує по всьому світу".

"Тож пані та панове, коли я вам кажу, що Володимир Путін є брехуном, вбивцею і людиною, яка відповідальна за накази систематичних тортур, викрадень і зґвалтувань невинних цивільних. Повірте мені, бо докази величезні", - додав Тілліс.

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Нагадаємо, що напередодні конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що США прагнуть встановлення тривалого миру, який "звичайно, передбачає гарантії безпеки". Європа має подвоїти зусилля задля гарантій безпеки, оскільки йдеться про її континент.

Голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, який має сидіти у в’язниці до кінця життя або бути страченим за свої вчинки.

Автор: 

путін володимир (24230) США (23618) Сенат США (615)


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Топ коментарі
+24
Не тільки *****, а весь мордор кацапсячий є раковою пухлиною на планеті Земля і підлягають знищенню!
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21.02.2025 17:55 Відповісти
+18
Золоті слова і дуже влучно сказано про кремлівського фюрера
і кривавого вбивці ,
республіканцем від Північної Кароліни Томом Тілліс👍🏼👍🏼👍🏼
Дякуємо !
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21.02.2025 18:00 Відповісти
+17
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21.02.2025 17:54 Відповісти
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21.02.2025 17:53 Відповісти
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21.02.2025 17:54 Відповісти
Бо на столі тепер "зашквар".
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21.02.2025 17:56 Відповісти
Да на том столе клейма негде ставить. Его ещё в 90х Клинтон так зашкварил со своей Моникой, что обтёртые, детские козявки невинные шалости.
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21.02.2025 18:13 Відповісти
Там - доросла баба, тут - сліди життєдіяльності якогось шмаркача. Ще й публічно. Нє по масті.
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21.02.2025 18:15 Відповісти
+++
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21.02.2025 18:02 Відповісти
Схоже на вкид. Той стіл національна пам'ятка.
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21.02.2025 18:32 Відповісти
Не тільки *****, а весь мордор кацапсячий є раковою пухлиною на планеті Земля і підлягають знищенню!
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21.02.2025 17:55 Відповісти
Хай тепер повторить ці самі слова своєму босу.
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21.02.2025 17:57 Відповісти
"Тож пані та панове, коли я вам кажу, що Володимир Путін є брехуном, вбивцею і людиною, яка відповідальна за накази систематичних тортур, викрадень і зґвалтувань невинних цивільних. Повірте мені, бо докази величезні", - додав Тілліс.

Простіше сказати - хуьло!
Ще простіше сказати Володимир Путін - гітлер наших днів!
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21.02.2025 17:58 Відповісти
А может Сталин?
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21.02.2025 22:02 Відповісти
Золоті слова і дуже влучно сказано про кремлівського фюрера
і кривавого вбивці ,
республіканцем від Північної Кароліни Томом Тілліс👍🏼👍🏼👍🏼
Дякуємо !
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21.02.2025 18:00 Відповісти
***** четвертая жена бен ладона
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21.02.2025 18:06 Відповісти
І одна ''метастаза'' вигулькнула в ''овальному кабінеті''
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21.02.2025 18:07 Відповісти
Цього б ніколи не сталося, якби Трамп-старший користувався нацюцюрником.
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21.02.2025 18:18 Відповісти
Правильно сказано. Единственное лечение рака- облучение тысячами мегатонн и химия-терапия миллионами парашных трупов.
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21.02.2025 18:18 Відповісти
У тому випадку спершу - ампутація! А вже тоді - хіміотерапія.
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22.02.2025 01:47 Відповісти
ни в коем разе не подписывать сделку с Трампоном, его цель обобрать , обворовать что можно и сдать Украину кацапам.
Пусть катица за руским кораблём! Китай за ту же цену обеспечит безопасность и неприкосновенность Украины на 100 лет!
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21.02.2025 18:20 Відповісти
це констатація факту, але для того аби таке не повторювалося потрібно чітку вказувати на причину яка те породила. не дуже те приємно визнавати але саме Захід породив ракову пухлину яка дала і метастази
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21.02.2025 18:22 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне. Большинство мировых лидеров продали душу за власть. Они не чувствуют ничего. Это не метафора. Это факт. Наш Зеля то же из таких.
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21.02.2025 18:22 Відповісти
Так може Харві Освальда зашлете у маацкву?
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21.02.2025 18:23 Відповісти
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21.02.2025 18:31 Відповісти
А тепер вдовбайте це Трампу.
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21.02.2025 18:36 Відповісти
А Трамп - це метастази.
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21.02.2025 18:57 Відповісти
це вже розуміють навіть папуаси Гвінеї . Але не лише х.уйло а й весь його оркостан ! Беззуба старуха у розбитого корита й та проклинає увесь світ та молиться своєму чорту за х.уйла .
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21.02.2025 19:04 Відповісти
Добре, що є пристойні ,порядні та розумні політики.
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21.02.2025 23:23 Відповісти
 
 