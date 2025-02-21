Путін - "ракова пухлина" світу і найбільша загроза демократії, - сенатор-республіканець Тілліс

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін є "раковою пухлиною", який "метастазує по всьому світу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я підтримую президента Трампа і вважаю, що його політика щодо національної безпеки – правильна. Я вважаю, що його інстинкти досить хороші, але хто вважає, що існує місце для Володимира Путіна у майбутньому стабільного світу, їм краще поїхати в Україну, Європу, витратити час, щоб зрозуміти, що ця людина –– це ракова пухлина і найбільша загроза демократії", - наголосив Тілліс.

За словами американського сенатора, Путін як рак, який пошириться у Південнокитайському морі на Тайвань і "метастазує по всьому світу".

"Тож пані та панове, коли я вам кажу, що Володимир Путін є брехуном, вбивцею і людиною, яка відповідальна за накази систематичних тортур, викрадень і зґвалтувань невинних цивільних. Повірте мені, бо докази величезні", - додав Тілліс.

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Нагадаємо, що напередодні конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що США прагнуть встановлення тривалого миру, який "звичайно, передбачає гарантії безпеки". Європа має подвоїти зусилля задля гарантій безпеки, оскільки йдеться про її континент.

Голова військового комітету Сенату США Роджер Вікер назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем, який має сидіти у в’язниці до кінця життя або бути страченим за свої вчинки.