Через морози ворог не ризикує рухатися великими колонами, - ОТУ "Харків"

Через морозну погоду і певні обмеження у бойовій техніці на Харківщині російська армія не ризикує рухатися великими колонами, а намагається просуватися живою силою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Євгеній Романов.

"Погода не дозволяє робити великі скупчення, бо вони дуже помітні, та й вони просто замерзають по тих схованках, де намагаються накопичитися", - розповів Романов.

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"Дуже суттєво впливає погода, снігу достатньо багато, вдарив мороз, це не дає можливості довго літати дронам як нашим, так і ворожим. Погода вносить свої корективи. Ворогу важко боротися з цією погодою, оскільки він просувається по тій місцевості, де він знищив будь-які можливості укритися навіть собі", - повідомив Романов.

Водночас він зауважив, що за сприятливих погодних умов окупанти збільшують застосування дронів і кількість артилерійських обстрілів.

Коментуючи ситуацію в районі Липців, Романов охарактеризував її як стабільну.

"Зараз на тому напрямку ситуація стабільна, але ворог постійно завдає туди ударів, тримає наші війська "в тонусі", намагається десь промацати оборону і сковує наші сили своїми обстрілами, диверсійно-розвідувальними групами та вогнем", - зазначив речник.

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