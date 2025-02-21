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Окупанти атакували Гуляйполе на Запоріжжі: троє поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Обстріл Гуляйполя 21 лютого

Російські війська сьогодні, 21 лютого, вдарили по Запорізькій області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни завдали чотирьох ударів по прифронтовому населеному пункту області.

За попередніми даними, поранено жінку 49 років.

Повідомляється, що екстрені служби виїхали на місце удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по 12 населених пунктах, одна людина загинула

Пізніше Федоров розповів, що внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя поранені дві жінки і чоловік.

Він зазначив, що росіяни вдарили по прифронтовому місту керованими авіабомбами. Унаслідок атаки зруйновані щонайменше 13 будинків.

"Троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані та отримують всю необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Гуляйполя
Обстріл Гуляйполя
Обстріл Гуляйполя

Автор: 

Гуляйполе (103) обстріл (29575) Запорізька область (3787) Пологівський район (82)


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