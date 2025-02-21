Зеленський провів розмову із Крістерссоном: Чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги, працюємо над спільним баченням гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів хорошу розмову з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу Швеції та всю підтримку України. З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що поінформував Крістерссона про конструктивну зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами.

Також читайте: Швеція готова відправити війська в Україну у складі миротворчої місії, - прем’єр Крістерссон

"Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів. Нам потрібен мир – справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню", - наголосив президент і подякував за підтримку.

Також читайте: Зеленський та Павел обговорили продовження ініціативи Чехії щодо постачання снарядів Україні