Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 21 лютого, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Харківська та Донецька області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:26.
"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:38.
"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:58.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 20:42 ПС повідомили про:
- БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;
- БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;
- БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.
Оновлення
О 22:07 ПС повідомили про:
- БпЛА на сході та північному сході Київщини рухаються західним курсом;
- БпЛА в центральній, північній та східній частині Чернігівщини рухаються західним курсом;
- БпЛА на заході та центрі Сумщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
- БпЛА в центральній, східній та західній частині Полтавщини, курс західний (напрям Черкащина);
- БпЛА з Харківщини прямують на Полтавщину та Дніпропетровщину;
- БпЛА на заході та півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс західний;
- БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у західному напрямку (Одеса) зі сходу.
Оновлення
О 23:24 ПС повідомили про:
- БпЛА з Київщини на Житомирщину, західним курсом;
- БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини;
- БпЛА на сході Сумщини у напрямку Чернігівщини;
- БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на Полтавщині рухаються у напрямку Черкащини, а також наближаються до Миргорода з півночі та сходу;
- БпЛА на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра з півдня;
- Також БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом;
- БпЛА на Кіровоградщині рухаються північним курсом (Черкащина), західним курсом (Вінниччина);
- БпЛА на північному сході Вінниччини західним курсом;
- БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщині західним курсом.
Оновлення
О 00:54 ПС повідомили про:
- БпЛА в центральній частині Сумщини у напрямку Чернігівської;
- БпЛА на півдні Чернігівщини у напрямку Черкаської через північний захід Полтавщини;
- БпЛА північніше Миргорода та південно-західніше Полтави курсом на північ;
- БпЛА в центральній та східній частині Кіровоградщини курсом на захід.;
- БпЛА в районі Городок (Хмельниччина) у напрямку Тернопільщини.
Топ коментарі
+6 Микола Січень #486030
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+4 Argentum #556782
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