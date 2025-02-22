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Новини Війна
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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

росіяни запустили шахеди

Ввечері п'ятниці, 21 лютого, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Харківська та Донецька області - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:26.

"Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:38.

"Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомлялося о 19:58.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:42 ПС повідомили про:

  • БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.

Оновлення

О 22:07 ПС повідомили про:

  • БпЛА на сході та північному сході Київщини рухаються західним курсом;
  • БпЛА в центральній, північній та східній частині Чернігівщини рухаються західним курсом;
  • БпЛА на заході та центрі Сумщини, курс західний;
  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
  • БпЛА в центральній, східній та західній частині Полтавщини, курс західний (напрям Черкащина);
  • БпЛА з Харківщини прямують на Полтавщину та Дніпропетровщину;
  • БпЛА на заході та півночі Дніпропетровщини, курс західний;
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс західний;
  • БпЛА в акваторії Чорного моря рухається у західному напрямку (Одеса) зі сходу.

Оновлення

О 23:24 ПС повідомили про:

  • БпЛА з Київщини на Житомирщину, західним курсом;
  • БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини;
  • БпЛА на сході Сумщини у напрямку Чернігівщини;
  • БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на Полтавщині рухаються у напрямку Черкащини, а також наближаються до Миргорода з півночі та сходу;
  • БпЛА на Дніпропетровщині наближаються до Дніпра з півдня;
  • Також БпЛА на Дніпропетровщині рухаються переважно західним курсом;
  • БпЛА на Кіровоградщині рухаються північним курсом (Черкащина), західним курсом (Вінниччина);
  • БпЛА на північному сході Вінниччини західним курсом;
  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївщині західним курсом.

Оновлення

О 00:54 ПС повідомили про:

  • БпЛА в центральній частині Сумщини у напрямку Чернігівської;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини у напрямку Черкаської через північний захід Полтавщини;
  • БпЛА північніше Миргорода та південно-західніше Полтави курсом на північ;
  • БпЛА в центральній та східній частині Кіровоградщини курсом на захід.;
  • БпЛА в районі Городок (Хмельниччина) у напрямку Тернопільщини.

Дивіться також: РФ випустила 160 БпЛА, сили ППО збили 87 цілей, 70 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4443) Повітряні сили (2821) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+6
****** свинособаки..
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21.02.2025 20:05 Відповісти
+6
Трамп з ****** запустили шахеди ! Так тепер треба казати !!!
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21.02.2025 21:11 Відповісти
+4
Спішать до 9 майа
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21.02.2025 21:16 Відповісти
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****** свинособаки..
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21.02.2025 20:05 Відповісти
Чого лаєшся? Дві третини сбито ППО, інші втрачені локаційно.
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22.02.2025 06:50 Відповісти
мабуть вже не ударні бпла, а перемовники до трумпа, голуби миру, душі нєвінно убієнних мальчіков в трусіках, яких так любить трумп, а бендери збивають віроломно.
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21.02.2025 20:10 Відповісти
Буде сьогодні горіти кацапський НПЗ, чи будемо слухати рудого трампа?
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21.02.2025 21:09 Відповісти
Трамп з ****** запустили шахеди ! Так тепер треба казати !!!
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21.02.2025 21:11 Відповісти
Спішать до 9 майа
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21.02.2025 21:16 Відповісти
Станом на 21:40

приблизно 50 бпла (c)

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21.02.2025 22:14 Відповісти
Поки далекоглядні люди будують підземні школи і пристосовуються до реалій війни - какаяразніца продовжують шукати мир в очах ***** і домовлятись про "угоду".
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21.02.2025 23:29 Відповісти
одного завалили на моїх очах ! молодці хлопці ! вибухнуло сильно.
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22.02.2025 00:19 Відповісти
Вчора над моїм будинком пролетів шахед , він 100% був муляжем , бо летів дуже низько і ось мав вже в щось вдаритись .. але гуркіт мотора стих .. і вубуху не було , значить просто десь приземлився . Раніше вони неодмінно гепали десь , які заряджені були ..
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22.02.2025 01:28 Відповісти
 
 