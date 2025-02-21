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Зеленський обговорив із прем’єром Словенії Голобом двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки", - зазначив Зеленський. 

За його словами, швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру.

"Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні. Крім того, розповів Прем’єр-міністру про нашу нову ініціативу "Продовольство з України", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Крістерссоном: Чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги, працюємо над спільним баченням гарантій безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Словенія (184)


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Звонив Голоб миру. Питав чи лишились ще якісь мінерали.
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21.02.2025 21:17 Відповісти
Цитата дня.
Сто тысяч пятсот +
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21.02.2025 21:48 Відповісти
а спитав як Таран? той міністр оборони від Єрмака який за рік не підтвердив ДОЗ? Чи думаєш про нього забули?
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21.02.2025 21:17 Відповісти
зеленський - то вчорашній день, прожитий з ганьбою і величезною шкодою для України. Саме через нього - сикливого, продажного, злодюжного і брехливого - з УКРАЇНОЮ уже ніхто не хоче ні розмовляти, ні мати справу. Єдина надія на нашу Армію.
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21.02.2025 21:24 Відповісти
А армія у нас на самозабезпеченні? Для армії потрібні снаряди, дрони, матеріальне забезпечення.
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21.02.2025 21:50 Відповісти
Велике мурахівництво
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21.02.2025 21:29 Відповісти
Деятель
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21.02.2025 21:41 Відповісти
буба, ты хоть пот со лба стирай иногда, не бережешь ты себя совсем...
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21.02.2025 21:42 Відповісти
Піз ..розмовляти з телефоном не лантухи тягати!
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21.02.2025 22:57 Відповісти
 
 