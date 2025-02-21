Зеленський обговорив із прем’єром Словенії Голобом двосторонні відносини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Український народ щиро цінує цю непохитну підтримку словенського народу. Обговорили двосторонні відносини, плани на майбутнє та спільні кроки, а також обмінялися поглядами на завершення війни й гарантії безпеки", - зазначив Зеленський.

За його словами, швидкі та злагоджені дії – це ключ до досягнення справедливого й тривалого миру.

"Словенія виявила чітке розуміння та готовність у цьому питанні. Крім того, розповів Прем’єр-міністру про нашу нову ініціативу "Продовольство з України", спрямовану на надання продовольчої допомоги населенню Сирії, і запросив Словенію приєднатися до цих зусиль", - додав він.

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