Довіра до Зеленського серед українців зросла до 65%, Залужний має 76% підтримки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють дві третини українців, не довіряє – третина. З січня 2025 року рівень довіри до нього виріс із 57 до 65%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний має 76% підтримки громадян України. Не довіряють йому 16% українців.

Волонтеру, громадському діячу Сергію Притулі довіряють 34%, не довіряють — 51%.

П’ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку висловлювали довіру 22% українців, натомість 76% сказали про недовіру.

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Згідно з опитуванням, колишній очільник Верховної Ради нардеп Дмитро Разумков має такий рівень довіри-недовіри: 19% проти 41%.

Лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 11% респондентів, 86% висловили недовіру до неї.

Ставлення українців до окремих європейських лідерів

Водночас серед європейських лідерів найбільш позитивним є ставлення до президента Франції Емманюель Макрона (77%), президента Польщі Анджея Дуди (72%) та до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (67%).

Найгірше опитані ставляться до прем’єра Угорщини Віктора Орбана (11%), самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (8%) та російського лідера Володимира Путіна (1%).





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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".