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Новини Рейтинг Зеленського
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Довіра до Зеленського серед українців зросла до 65%, Залужний має 76% підтримки, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють дві третини українців, не довіряє – третина. З січня 2025 року рівень довіри до нього виріс із 57 до 65%

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний має 76% підтримки громадян України. Не довіряють йому 16% українців.

Рейтинг довіри до Зеленського: опитування українців

Волонтеру, громадському діячу Сергію Притулі довіряють 34%, не довіряють — 51%.

П’ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку висловлювали довіру 22% українців, натомість 76% сказали про недовіру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський програє президентські вибори Залужному - 30% проти 65%, - The Economist

Згідно з опитуванням, колишній очільник Верховної Ради нардеп Дмитро Разумков має такий рівень довіри-недовіри: 19% проти 41%.

Лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 11% респондентів, 86% висловили недовіру до неї.

Рейтинг довіри до Зеленського: опитування українців

Ставлення українців до окремих європейських лідерів

Водночас серед європейських лідерів найбільш позитивним є ставлення до президента Франції Емманюель Макрона (77%), президента Польщі Анджея Дуди (72%) та до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (67%).

Найгірше опитані ставляться до прем’єра Угорщини Віктора Орбана (11%), самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (8%) та російського лідера Володимира Путіна (1%).

Опитування Рейтинг
Опитування Рейтинг

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) опитування (1986) рейтинг (1668) Залужний Валерій (728)


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Топ коментарі
+64
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21.02.2025 21:53 Відповісти
+59
З якого прутня висмоктали таку цифру ?!!!
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21.02.2025 21:49 Відповісти
+45
донні, давай ще трешу. Треба підтягнути рейтинг до 72%
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21.02.2025 21:49 Відповісти
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А можно ли вообще доверять этому "рейтингу"
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22.02.2025 07:35 Відповісти
о,о пішли,пішли процентіки,даєш 120
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22.02.2025 07:51 Відповісти
Не справедливо и не объективно, а где же канцлер Германии?

Чтобы вы знали, Германия помогает Украине больше всех в Европе, при том, по всем показателям, начиная от приёма беженцев, до предоставления оружия.

Неблагодарность это один из самых больших человеческих пороков.
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22.02.2025 07:54 Відповісти
А чого це єрмак не може намалювати 90% чи 95%?
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22.02.2025 08:49 Відповісти
Доброго ранку порохоботам, бандерівцям та іншим порядним людям хто не довіряє Зеленському. Цікаво шо ні хто не відповів. То Зеленськови виходить НИ ХТО не довірпяє? Тоді з якого переляку хтось бреше про довіру до нього?
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22.02.2025 09:28 Відповісти
Притуле больше чем Порошенко???
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22.02.2025 11:46 Відповісти
Щось я зовсім запутався!!! То виходить,що людина,яка фактично привела війну в Україну---ГЕРОЙ!!! Я дивлюсь факти,при пороху були жертви,але не такі!! Ніхто не знає щоб було,як-би був Порошенко,можливо України вже і не булоб,а можливо і війни вже не булоб--це загадка,але маємо те,що маємо!! А маємо на виході те,що Україна стоїть на межі свого краху і довів до цього розумний нарід в особі 73%, а розхльобують все це--23% і це як завжди!! Сумно за країну,в якій прожив 68 років і надіявся на щось краще,але з таким дебільним населенням-- чекаю на слідуючих виборах президента АРЕСТОВИЧА,він вже обіцяє посадити всіх клоунів які при владі,один вже пересадив,тепер інший. Давайте,73% відсоткові,підтягуйтесь,ще більший буде прикол!!!
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22.02.2025 12:10 Відповісти
Довели до цього подібні вам малороси, котрі в 2014 році зрадили ідеали майдану та купилися на популізмом шоколадного олігарха-корупціонера пєці, який своє висування в президенти погодив з рештою олігархату в Україні та хабадом, а не вибрали будь-кого іншого, ну хоч би ЮВТ. В цьому випадку наша історія пошла б іншим шляхом. А так ми маємо наслідки цього кроку, це 2019 рік та все подальше. Навчиться апелювати причинно-наслідковий зв'язком.
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22.02.2025 15:38 Відповісти
Ти хоч зрозумів сам,що настрочив? В 14 році,потрібно було вірить не Пороху,а вибрати президентом ГАВРИЛЮКА(пам*ятаєш такого) ,то напевно,що України вже і не булоб!! Всі повелись на **пацана**з народу,а ти пропонуєш ЮВТ,це часом не та,що обсирала перед карликом Юща і не та,часом,що найперша,ще з Лазаренком облапошувала українців!!! Твій допис тільки підтвержує мою гіпотезу,про ТУПІСТЬ і не СПРОМОЖНІСТЬ більшості українців мислити ПРАГМАТИЧНО!! Мені пофіг був Порох,але при ньому не було стільки трагедій і кожну неділю звітували,що 100м землі повернули і санкції з кожним днем були все відчутнішими--це реальність,а твої пропозиції--це домисли і пусте місце. От як-би,в роті виросли гриби,і в ліс не потрібно ходити---приблизно так!!!!
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22.02.2025 17:46 Відповісти
Чому так мало намалювали? Питання маніпулятивне, довіряти це на цей момент і його дії в цей час, таким чином не беручи до уваги те, що воно накоїло в минулому і те, що може накоїти в майбутньому. А ось бачити його його та жити взагалі з ним в майбутньому, це зовсім інше.
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24.02.2025 08:56 Відповісти
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