Довіра до Зеленського серед українців зросла до 65%, Залужний має 76% підтримки, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Президенту України Володимиру Зеленському довіряють дві третини українців, не довіряє – третина. З січня 2025 року рівень довіри до нього виріс із 57 до 65%
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний має 76% підтримки громадян України. Не довіряють йому 16% українців.
Волонтеру, громадському діячу Сергію Притулі довіряють 34%, не довіряють — 51%.
П’ятому президенту та лідеру "ЄС" Петру Порошенку висловлювали довіру 22% українців, натомість 76% сказали про недовіру.
Згідно з опитуванням, колишній очільник Верховної Ради нардеп Дмитро Разумков має такий рівень довіри-недовіри: 19% проти 41%.
Лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 11% респондентів, 86% висловили недовіру до неї.
Ставлення українців до окремих європейських лідерів
Водночас серед європейських лідерів найбільш позитивним є ставлення до президента Франції Емманюель Макрона (77%), президента Польщі Анджея Дуди (72%) та до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (67%).
Найгірше опитані ставляться до прем’єра Угорщини Віктора Орбана (11%), самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка (8%) та російського лідера Володимира Путіна (1%).
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чтобы вы знали, Германия помогает Украине больше всех в Европе, при том, по всем показателям, начиная от приёма беженцев, до предоставления оружия.
Неблагодарность это один из самых больших человеческих пороков.