США можуть вийти зі спецтрибуналу щодо покарання РФ за воєнні злочини, - The Telegraph

США можуть відмовитися від участі в міжнародному судовому переслідуванні Росії за агресію проти України. Це ставить під загрозу створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ, над яким працює група, яка об'єднує 40 країн.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що під час зустрічі "основної групи" країн, які працюють над створенням трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна, представники США відмовилися назвати Росію "агресором".

"Основна група" працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. У створенні спецтрибуналу беруть участь 40 держав.

Telegraph пише, що передбачалося, що США та інші держави нададуть цьому суду юрисдикцію для розгляду справ як щодо виконавців злочинів, так і осіб, причетних до їхнього планування.

Втрата підтримки трибуналу з боку Вашингтона стане серйозним ударом по міжнародній репутації та авторитету, йдеться у статті.

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"Це досить кардинальна зміна. Переписувати історію і удавати, що цю війну почала не Росія, - це те, на що ми просто не можемо і не погодимося",- сказав виданню європейський дипломат.

США поки що офіційно не вийшли з "основної групи" та очікується, що візьмуть участь у наступному засіданні, яке відбудеться у березні в Страсбурзі.

Водночас у європейських столицях наразі тривають переговори щодо ризику розпаду спецтрибуналу, якщо США все ж вирішать вийти.

Раніше повідомлялося, що США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

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