УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6575 відвідувачів онлайн
Новини
4 812 37

США можуть вийти зі спецтрибуналу щодо покарання РФ за воєнні злочини, - The Telegraph

США можуть вийти зі спецтрибуналу щодо покарання РФ за воєнні злочини

США можуть відмовитися від участі в міжнародному судовому переслідуванні Росії за агресію проти України. Це ставить під загрозу створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ, над яким працює група, яка об'єднує 40 країн.

Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що під час зустрічі "основної групи" країн, які працюють над створенням трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна, представники США  відмовилися назвати Росію "агресором".

"Основна група" працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. У створенні спецтрибуналу беруть участь 40 держав.

Telegraph пише, що передбачалося, що США та інші держави нададуть цьому суду юрисдикцію для розгляду справ як щодо виконавців злочинів, так і осіб, причетних до їхнього планування.

Втрата підтримки трибуналу з боку Вашингтона стане серйозним ударом по міжнародній репутації та авторитету, йдеться у статті.

Читайте також: Спеціальний трибунал щодо агресії РФ може запрацювати у 2025 році, - генсек Ради Європи Берсе

"Це досить кардинальна зміна. Переписувати історію і удавати, що цю війну почала не Росія, - це те, на що ми просто не можемо і не погодимося",- сказав виданню європейський дипломат.

США поки що офіційно не вийшли з "основної групи" та очікується, що візьмуть участь у наступному засіданні, яке відбудеться у березні в Страсбурзі.

Водночас у європейських столицях наразі тривають переговори щодо ризику розпаду спецтрибуналу, якщо США все ж вирішать вийти.

Раніше повідомлялося, що США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Замороження фінансування США загрожує розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні, - Reuters

Автор: 

росія (66478) США (23618) трибунал (282) воєнні злочини (1895)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
США стають співучасниками рашистської окупації України і геноциду українського народу
показати весь коментар
21.02.2025 21:52 Відповісти
+35
Не дожив Гітлєр - зараз би Трамп з ним сдєлку замутив в обмін на золоті коронки...
показати весь коментар
21.02.2025 22:07 Відповісти
+23
Тампон ще не віддав наказ бомбити Україну? Дивно(((
показати весь коментар
21.02.2025 21:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США стають співучасниками рашистської окупації України і геноциду українського народу
показати весь коментар
21.02.2025 21:52 Відповісти
Не дожив Гітлєр - зараз би Трамп з ним сдєлку замутив в обмін на золоті коронки...
показати весь коментар
21.02.2025 22:07 Відповісти
Треба вже друкувати нову долярову банкноту з портретами *********** номіналом,, 69" !!
показати весь коментар
21.02.2025 21:54 Відповісти
Може статися що Трамп на пару з своїм коханим ****** там буде засуджений. Воістину вінець усього життя для нього.
показати весь коментар
21.02.2025 21:55 Відповісти
казали ж - повна хрінь оті заочні суди та трибунали.
якщо суд то повинна бути лава підсудних а якщо на ній ніхто не сидить то це фейк і дурне втрачання грошей.
показати весь коментар
21.02.2025 21:56 Відповісти
нічого нового …. коли гітлер йшов на свій подіум… США підтримували та восторгались їм…. при цьому непогано заробивши а потім кинувши його… і доєднались до другого фронту…. влупили кульгаючу Європу от вам і наддержава….
показати весь коментар
21.02.2025 21:58 Відповісти
Це маніпуляція.
США не підтримували Гітлера політично

Після приходу Гітлера до влади в 1933 році США мали офіційно нейтральну позицію, як і більшість інших країн.Після вторгнення Німеччини до Польщі у 1939 році США припинили будь-яку економічну співпрацю з Третім Рейхом.У 1941 році США вступили у війну проти Німеччини після нападу Японії на Перл-Гарбор, оголосивши війну і Японії, і Німеччині.
Економічні відносини до війни не були "підтримкою" Гітлера

До 1939 року деякі американські компанії, як і європейські, мали бізнес-зв'язки з Німеччиною, бо на той момент вона не була ворогом.Після початку Другої світової війни США запровадили санкції та ембарго проти Третього Рейху.
США стали головним супротивником нацистської Німеччини

Завдяки програмі "Ленд-ліз" (1941) США надали величезну підтримку СРСР, Великій Британії та іншим союзникам у боротьбі з Німеччиною.Американські війська відіграли ключову роль у висадці в Нормандії (1944) та розгромі Третього Рейху.
показати весь коментар
22.02.2025 00:04 Відповісти
Тампон ще не віддав наказ бомбити Україну? Дивно(((
показати весь коментар
21.02.2025 21:58 Відповісти
такі думки були озвучені
показати весь коментар
21.02.2025 23:39 Відповісти
А потім створити спецтрибунал по покаранню України ? вони скільки вже раз заявили що це Україна винна у війні.

З.І. Вже навіть цікаво , до якого ще треша дійде Трам і його "ефиктивна команда "
показати весь коментар
21.02.2025 21:58 Відповісти
Дефективна. Але винна і дефективна команда потужних зе-менеджера, які спочатку відкрили ворогу двері, а потім, побачивши успіхи ЗСУ в 2022, зробили все можливе, щоб затягнути війну до пришестя відвертого агента кремля, трампушкі (наче ми не були свідками його першої каденціїі), замість добити рашиста відразу після деокупації Херсону.
показати весь коментар
21.02.2025 23:19 Відповісти
Это к вопросу о гарантиях безопасности. Зельке насыпят гарантий, заберут ресурсы, а потом США выйдет из ООН, НАТО, из цивилизованного мира, вообще отовсюду выйдут. И скажут, мы в домике, а ты иди лесом.
показати весь коментар
21.02.2025 22:00 Відповісти
Ну якщо це Україна напала на росіюшку то все логічно.
Ху-йлу просто повезло що він якраз зібрав всю армію на кордоні, так би хто зна що було б...
показати весь коментар
21.02.2025 22:09 Відповісти
Який жах. Не те, щоб несподівано, але мозок відмовляється вірити в те, що бачать очі і чують вуха. Боже, допоможи! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.02.2025 22:09 Відповісти
Боже, покарай всіх хєррантів Будапештського меморандуму. Нехай згорять у вогні третьої світової, прошу Тебе, Всевишній.
показати весь коментар
21.02.2025 23:13 Відповісти
Не треба всіх! Великобританія допомагає, скільки може.
показати весь коментар
22.02.2025 10:49 Відповісти
Спецтрибунал повинен притягти до справи тампакса як подільника куйла ...чим не заголовок до статті, не дякуйте ...
показати весь коментар
21.02.2025 22:09 Відповісти
вони там в США дограються що в фіналі ми з китаєм і рашку і сша казнім
показати весь коментар
21.02.2025 22:10 Відповісти
Не дуже я розумію всі оці дригання в ефірі, мережі.... але я доросла людина з певним досвідом і совка, який я ненавиджу, меня 62 роки, і вже новітньої історії усяких падлюк в Україні... разом з юлєю і віктором андійовичем...****.... Але дональд нагадує меня клімактеричну вчительку, на яких надивився і підлітком, і в дорослому стані - вчителюю майже 40 років... ну так саме - сам не знає - чого хоче, кожної хвилини зміна позиції, нарвовість і безрезультатність смикання. Чого він виловив від наїхдів на Канаду, Данію, Панаму... Дурнем він бути не може... але паскудою - легко. Він забруднить США кров'ю, спілкуванням з мерзотою... подивимось
показати весь коментар
21.02.2025 22:13 Відповісти
Трамп точно знає чого хоче - ГРОШІ. Пишуть нібить х..о вже відвалив Трампону 100 млн!!! всього то! Це ціна позору і здачі всього- і України і стратегічних інтересів США!! Я, звичайно свічку не тримав на переговрах- де гроші пердавали, але враховуючи жадібністьь, і тупістьь трампа дуже схоже на правду.
показати весь коментар
22.02.2025 08:39 Відповісти
Лишилося трампу вступити у "Єдину Росію" (прости Господи, але доводитися писати назву з великої букви)
показати весь коментар
21.02.2025 22:15 Відповісти
Вони такими темпами і в холокості когось відмажуть.
Шизофренія
показати весь коментар
21.02.2025 22:22 Відповісти
США можуть вийти зі спецтрибуналу
Трамп може поїхати на 9 мая
Ключове слово "може" .О це накидання гівна на вентелятор теж починає задовбувати,судити будемо по діях а не по ******* журналістів які спираються на анонімів,скоріше всього на свиночобаче іпсо....
показати весь коментар
21.02.2025 22:25 Відповісти
Та Трамп уже сам наговорив такого.... А з дій поки що тільки вимоги віддати 50% відсотків корисних копалин і компліменти пуйлу і москалям.
показати весь коментар
21.02.2025 23:25 Відповісти
Міжнародні юридичні агенства, почали активно готуватися, до збору бабла.
показати весь коментар
21.02.2025 22:31 Відповісти
нармально. путін буде повішаний в маріуполі, а не чілитись десь в Нідерландах.
показати весь коментар
21.02.2025 22:46 Відповісти
Через 4 роки всі падеде Рудого Донні визнають волюнтаризмомб іповернуться.
показати весь коментар
21.02.2025 22:51 Відповісти
Там не один Трамп керує..що.ніхто не може його зупинити.свою думку висловити?
показати весь коментар
21.02.2025 22:58 Відповісти
На жаль зараз усе під ним . Чи на довго , не зрозуміло
показати весь коментар
21.02.2025 23:12 Відповісти
What a shame..
показати весь коментар
21.02.2025 23:11 Відповісти
отже, подавати доведеться і на сша і судити трампа як співучасника воєнних злочинів. В чому проблема??
показати весь коментар
21.02.2025 23:15 Відповісти
Все схоже, що у трампа чухаються руки вступити у війну на боці кремля.
показати весь коментар
21.02.2025 23:16 Відповісти
угу, "могут выйти". а могут не выйти. кстати, чем вообще знаменит этот "трибунал", сколько кацапских выродков осудил за последние три года?
показати весь коментар
21.02.2025 23:20 Відповісти
И вот после этого. После поездки трампуделя в москву на 9 мая, после отказа называть рашky агрессором и так далее... можно "работать с США над соглашением"?!??
показати весь коментар
21.02.2025 23:55 Відповісти
Они выходят только по одной причине, чует кошка, чьё сало съела, совсем скоро трамп, маск и вся их шайка, могут стать клиентами этого трибунала.
показати весь коментар
22.02.2025 07:50 Відповісти
 
 