США можуть вийти зі спецтрибуналу щодо покарання РФ за воєнні злочини, - The Telegraph
США можуть відмовитися від участі в міжнародному судовому переслідуванні Росії за агресію проти України. Це ставить під загрозу створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів РФ, над яким працює група, яка об'єднує 40 країн.
Про це пише The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання зазначає, що під час зустрічі "основної групи" країн, які працюють над створенням трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна, представники США відмовилися назвати Росію "агресором".
"Основна група" працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. У створенні спецтрибуналу беруть участь 40 держав.
Telegraph пише, що передбачалося, що США та інші держави нададуть цьому суду юрисдикцію для розгляду справ як щодо виконавців злочинів, так і осіб, причетних до їхнього планування.
Втрата підтримки трибуналу з боку Вашингтона стане серйозним ударом по міжнародній репутації та авторитету, йдеться у статті.
"Це досить кардинальна зміна. Переписувати історію і удавати, що цю війну почала не Росія, - це те, на що ми просто не можемо і не погодимося",- сказав виданню європейський дипломат.
США поки що офіційно не вийшли з "основної групи" та очікується, що візьмуть участь у наступному засіданні, яке відбудеться у березні в Страсбурзі.
Водночас у європейських столицях наразі тривають переговори щодо ризику розпаду спецтрибуналу, якщо США все ж вирішать вийти.
Раніше повідомлялося, що США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.
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якщо суд то повинна бути лава підсудних а якщо на ній ніхто не сидить то це фейк і дурне втрачання грошей.
США не підтримували Гітлера політично
Після приходу Гітлера до влади в 1933 році США мали офіційно нейтральну позицію, як і більшість інших країн.Після вторгнення Німеччини до Польщі у 1939 році США припинили будь-яку економічну співпрацю з Третім Рейхом.У 1941 році США вступили у війну проти Німеччини після нападу Японії на Перл-Гарбор, оголосивши війну і Японії, і Німеччині.
Економічні відносини до війни не були "підтримкою" Гітлера
До 1939 року деякі американські компанії, як і європейські, мали бізнес-зв'язки з Німеччиною, бо на той момент вона не була ворогом.Після початку Другої світової війни США запровадили санкції та ембарго проти Третього Рейху.
США стали головним супротивником нацистської Німеччини
Завдяки програмі "Ленд-ліз" (1941) США надали величезну підтримку СРСР, Великій Британії та іншим союзникам у боротьбі з Німеччиною.Американські війська відіграли ключову роль у висадці в Нормандії (1944) та розгромі Третього Рейху.
З.І. Вже навіть цікаво , до якого ще треша дійде Трам і його "ефиктивна команда "
Ху-йлу просто повезло що він якраз зібрав всю армію на кордоні, так би хто зна що було б...
Шизофренія
Трамп може поїхати на 9 мая
Ключове слово "може" .О це накидання гівна на вентелятор теж починає задовбувати,судити будемо по діях а не по ******* журналістів які спираються на анонімів,скоріше всього на свиночобаче іпсо....