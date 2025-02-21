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США ще не вирішили, чи підтримуватимуть в ООН із засудженням вторгнення РФ до України

США ще не вирішили, чи підтримуватимуть проукраїнську резолюцію в ООН

У США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голосу Америки заявив політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі.

"Ми не ухвалили рішення з цього приводу. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення", – сказав Келлі.

"Нам потрібно буде переглянути, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони незабаром прийдуть", – додав він.

Резолюція до третіх роковин вторгнення Росії має бути винесена на голосування Генеральної Асамблеї у понеділок, 24 лютого.

Нагадаємо, Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

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Автор: 

ООН (3397) резолюція (285) США (23618)


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Топ коментарі
+25
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21.02.2025 11:38 Відповісти
+23
Вам гандони щоб сказати правду потрібні інструкції з Вашингтона!?(((
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21.02.2025 11:35 Відповісти
+18
Саме поставлене питання про "засудження.." чи ні уже ******* гімном ....
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21.02.2025 11:36 Відповісти
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Вам гандони щоб сказати правду потрібні інструкції з Вашингтона!?(((
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21.02.2025 11:35 Відповісти
- Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!
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21.02.2025 11:45 Відповісти
в осудженні рашки в ООН немає сдєлки

- трампу єто НЄ інтєрєсно.

.
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21.02.2025 11:46 Відповісти
США самі "адекватні" - це ж Украіна в 2014 р напала на кацапів
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21.02.2025 11:35 Відповісти
Саме поставлене питання про "засудження.." чи ні уже ******* гімном ....
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21.02.2025 11:36 Відповісти
ООН імпотенти,піх, що вони там наголосують
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21.02.2025 11:37 Відповісти
тут ключові слова "засудженням вторгнення РФ" - не переводь стрілки на ООН
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21.02.2025 11:40 Відповісти
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21.02.2025 11:38 Відповісти
"Один вдома", версія 2025 року
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Як виявилось Трамп був головним антигероєм у цьому фільмі, а не липкі бандити
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21.02.2025 11:42 Відповісти
"липкі"? Може мокрі?

https://www.youtube.com/watch?v=PokRbFcHE-0
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21.02.2025 12:02 Відповісти
Саме липкі. Мокрими вони були в першій частині.
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21.02.2025 12:32 Відповісти
Ми ж говоримо про класику - першу частину. А продовження були явно невдалими.
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21.02.2025 12:36 Відповісти
Ми говоримо про ту, в якій з'являється Трамп, а це друга частина.
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21.02.2025 13:17 Відповісти
Вона настільки бездарна і тупа (втім, як і сам трамп), що я її геть не пам'ятаю... Тому нехай будуть липкими...
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21.02.2025 13:25 Відповісти
@уйло зі свого чумайдану не може злізти вже тиждень від радощів
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Трамп может сказать что это предыдущая администрация виновата и спонсировала Майдан и потому дескать война случилась. Короче повторит слова Лаврова.
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21.02.2025 11:39 Відповісти
не може, а вже говорить маск та інші халдєї

.
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21.02.2025 11:50 Відповісти
Та що там, починайте вже з ******* бал-маскаради влаштовувати, з "воткаю" та "бабамі".
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21.02.2025 11:40 Відповісти
одним ротом кажемо, що оон - то нікчемна грошожера, ніц не здатна, а іншим ротом робимо її такою...
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21.02.2025 11:40 Відповісти
piligrim - вітання Львівщині! Львівську мову не можна зобразити,нею можна тільки володіти!
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21.02.2025 11:48 Відповісти
У Львові немає своєї окремої мови, є діалект української
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21.02.2025 11:52 Відповісти
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21.02.2025 11:43 Відповісти
Так,потрибно зуспокоітися і зробити паузу без заяв.У трампа якась словесна діарея.Без компромату на зеленського не обішлося.Щось кацапи передали трампуу.Можливо,Оманськи угоди.У нас все буде добре.
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21.02.2025 11:43 Відповісти
Рудий блазень ще у 1987 році будучи у Москві був завербований тоді ще КГБ. Його синочок неоднорозово говорив що тата отримував російські гроші так що не переводь з больної голови на здорову. Кожний за себе відповідає
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21.02.2025 11:48 Відповісти
Три постійних ради безпеки ООН відверті злочинці
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21.02.2025 11:44 Відповісти
Світ зійшов з розуму. Замість того щоб викинути рашу з ООН, Штати дають їм карт-бланш.
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21.02.2025 11:48 Відповісти
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21.02.2025 11:52 Відповісти
+ 💯!

.
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21.02.2025 12:00 Відповісти
Нормальна компанія:
росія, бувша білорусія, КНДР, Іран Талібан і Трамп.
Якщо це не гріт еген то навіть не знаю...
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21.02.2025 12:18 Відповісти
Увійде правління Трампа в історію, як найгірший період занепаду Америки і демократії. Але я думаю він не досидить свій строк, якесь воно вже дуже дуже кончене
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21.02.2025 12:44 Відповісти
Тряпки
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21.02.2025 13:30 Відповісти
підарюги
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21.02.2025 14:13 Відповісти
 
 