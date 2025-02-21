США ще не вирішили, чи підтримуватимуть в ООН із засудженням вторгнення РФ до України

У США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Голосу Америки заявив політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі.

"Ми не ухвалили рішення з цього приводу. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення", – сказав Келлі.

"Нам потрібно буде переглянути, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони незабаром прийдуть", – додав він.

Резолюція до третіх роковин вторгнення Росії має бути винесена на голосування Генеральної Асамблеї у понеділок, 24 лютого.

Нагадаємо, Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

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