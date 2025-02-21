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Новини
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США хочуть пом’якшити заяву G7 щодо війни в Україні, - NYT

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначено, що ініціативу підготовки проєкту заяви взяла на себе Канада. Документ містить традиційний проукраїнський тон, однак цього тижня США запропонували внести зміни.

Зокрема, Вашингтон закликав прибрати згадки про:

  • Росію як агресора у війні проти України;
  • Україну як жертву повномасштабного вторгнення.

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Як пише видання, дипломати зараз працюють над новими формулюваннями, які описуватимуть війну як "руйнівну" без чіткої вказівки на відповідальність Росії.

За словами джерел, переговори щодо фінального тексту можуть тривати до понеділка, після чого проєкт оприлюднять.

Також невідомо, чи запросять президента Володимира Зеленського до участі у віртуальній зустрічі лідерів G7.

Окрім цього, США прагнуть скоротити згадки про порушення суверенітету України та сфокусуватися на гарантіях безпеки й інтеграції Києва до ЄС як ключових факторах стабільного миру.

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Автор: 

G-7 G7 (1082) США (23618) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+18
Окрему подяку хочу висловити виборцям рудого дегенерата, які постійно пишуть на Цензорі, ви зробили це разом.
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21.02.2025 10:56 Відповісти
+15
Хочуть пом'якшити. Якось так- Кремль вбивця. Але,знаєте, якийсь дуже добрий.
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21.02.2025 10:55 Відповісти
+15
Трамп це завербований КГБ агент - я кажу це уже не один рік. Що тут ще не ясно?
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21.02.2025 10:56 Відповісти
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Угу
.... над новими формулюваннями, які описуватимуть війну як "руйнівну" без чіткої вказівки на відповідальність Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3537085

Кожен винуватий, якщо на його напали! А поліція повина зберігати толерантність та враховувати думку усіх учасників конфлікту!!
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21.02.2025 10:55 Відповісти
спасибо жителям Техаса...!

.
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21.02.2025 12:12 Відповісти
Хочуть пом'якшити. Якось так- Кремль вбивця. Але,знаєте, якийсь дуже добрий.
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21.02.2025 10:55 Відповісти
щоб пом'якшити папір треба його пожмакати
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Трамп даже не представляет себе, что с ним сделает Зеленский, если он вынудит В.А. вернуться в свой "95й Квартал"! Говорят Кошевой уже примерял рыжий парик.
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21.02.2025 10:55 Відповісти
Ага... будет играть хером на рояле у Трампа на вечеринках... а потом - брысь в будку!
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Будуть грати придуркуватого Трампа і Америка порноактриса.
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21.02.2025 13:22 Відповісти
Окрему подяку хочу висловити виборцям рудого дегенерата, які постійно пишуть на Цензорі, ви зробили це разом.
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21.02.2025 10:56 Відповісти
Трамп це завербований КГБ агент - я кажу це уже не один рік. Що тут ще не ясно?
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21.02.2025 10:56 Відповісти
Щоб завербувати слимака, не потрібно витрачати багато грошей.
Достатньо мати тоненьку "папку" на нього.
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21.02.2025 11:12 Відповісти
І ця "папка" у недопалка на руду мавпу є...
Досить згадати лише про друге банкрутство трумпа, з якого він раптом вийшов з незрозуміло звідкіля з'явившимися грішми. Тоді майже з кожної праски йшов наратив про "кремлівський слід".😊
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21.02.2025 13:20 Відповісти
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21.02.2025 10:56 Відповісти
Най буде так! Амінь
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21.02.2025 10:59 Відповісти
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21.02.2025 17:07 Відповісти
Поміняти агресора и жертву місцями
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21.02.2025 10:57 Відповісти
Здається то буде заява цілком по комуняцькі ( в сенсі в стилі так званої "кнр" яка незаконно себе називає "Кітай") - ми за мир, ми проти ескалації, ми проти війни. Закликаємо усі сторони кризи/конфлікту блаблаблабла
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21.02.2025 10:58 Відповісти
Сподіваємося, що Канада підбере правильні терміни і не буде сумнівів про злочинність паРашки...
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21.02.2025 10:58 Відповісти
@уйло о@уїває від несподіваного щастя?
чи далі робить вигляд, шо на стрьомі?
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21.02.2025 10:59 Відповісти
те що при байдені було глибоко завоулйоване зараз всплило на поверхню і смердить
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21.02.2025 11:03 Відповісти
Поновлення звʼязків з кремлем не буде, санкції з рф не знімуть, Україні та Європі не навʼязуватимуть умови двосторонньої угоди з рф: такий собі «словесний заспокійливий подорожник» приклав Держсекретар США після заяв Трампа
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21.02.2025 11:03 Відповісти
вже пізно класти подорожник коли трам відрізав сам собі руку
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21.02.2025 13:34 Відповісти
коротко про геополітику: Трампон і ***** ділять Україну, Європа просто спостергіає - не знає бідненька що вона наступна, Китай підгавкує русні з америкою
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21.02.2025 11:10 Відповісти
агент куйла "трамбон" із шкіри лізе, що би догодити куйлу до "дня дєди воєвалі" .На3,14здить цей "поганий американський хлопець на третій імпічмент ",як води пити"
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21.02.2025 11:10 Відповісти
Трамп-овци, та зігуйте, "вже з порога", не соромтеся, "білі люди", вам же хочеться: своїх геїв, євреїв, кольорових, інших "неповноцінних" - або в кайдани або в гетто чи резервації, а про концтабори, массові розстріли та геноцид проконсультуйтеся у Московії чи Китаю з КНДР..
ото вумний омериканський нАріт приколовся..
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21.02.2025 11:16 Відповісти
Україна напала на Росію і вже три роки бомбить власні міста. Що кому неясно?
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21.02.2025 11:19 Відповісти
У ДИНИЕРІЇ про це знали завжди. Тепер про це знає і сам Трамп.
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21.02.2025 11:24 Відповісти
Если не случится ядерный катаклизм, то этот период трампизма войдёт не только в историю Америки, но и в истории человечества, как самый позорный и мерзкий случай, когда к власти в ядерной державе приходят параноики и шизофреники, пусть это будет уроком всему миру.
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21.02.2025 11:23 Відповісти
Ви Владіміра ***** не враховуєте? Росія також ядерна держава.
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21.02.2025 11:26 Відповісти
Американцы, это всё таки люди и нация, а в быдлостане нет людей, там есть только навозные черви, и я очень надеюсь, что все они исчезнут с лица земли, вместе со своим упырём.
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21.02.2025 11:30 Відповісти
были люди и нация. Нет их уже
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21.02.2025 13:21 Відповісти
Ось який смисл для Трампа мають демократичні ціності ,свобода ,міжнародне право ця мерзота ще наробить біди якщо не зупинять і неоголосят іпічмент.
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21.02.2025 11:59 Відповісти
 
 