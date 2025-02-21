США хочуть пом’якшити заяву G7 щодо війни в Україні, - NYT

Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначено, що ініціативу підготовки проєкту заяви взяла на себе Канада. Документ містить традиційний проукраїнський тон, однак цього тижня США запропонували внести зміни.

Зокрема, Вашингтон закликав прибрати згадки про:

Росію як агресора у війні проти України;

Україну як жертву повномасштабного вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 не планують закликати до зниження цін на нафту, - Bloomberg

Як пише видання, дипломати зараз працюють над новими формулюваннями, які описуватимуть війну як "руйнівну" без чіткої вказівки на відповідальність Росії.

За словами джерел, переговори щодо фінального тексту можуть тривати до понеділка, після чого проєкт оприлюднять.

Також невідомо, чи запросять президента Володимира Зеленського до участі у віртуальній зустрічі лідерів G7.

Окрім цього, США прагнуть скоротити згадки про порушення суверенітету України та сфокусуватися на гарантіях безпеки й інтеграції Києва до ЄС як ключових факторах стабільного миру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у комюніке G7, - FT