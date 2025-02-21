США хочуть пом’якшити заяву G7 щодо війни в Україні, - NYT
Сполучені Штати наполягають на зміні формулювань у спільній заяві "Великої сімки" (G7), пропонуючи зменшити акцент на підтримці України.
Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначено, що ініціативу підготовки проєкту заяви взяла на себе Канада. Документ містить традиційний проукраїнський тон, однак цього тижня США запропонували внести зміни.
Зокрема, Вашингтон закликав прибрати згадки про:
- Росію як агресора у війні проти України;
- Україну як жертву повномасштабного вторгнення.
Як пише видання, дипломати зараз працюють над новими формулюваннями, які описуватимуть війну як "руйнівну" без чіткої вказівки на відповідальність Росії.
За словами джерел, переговори щодо фінального тексту можуть тривати до понеділка, після чого проєкт оприлюднять.
Також невідомо, чи запросять президента Володимира Зеленського до участі у віртуальній зустрічі лідерів G7.
Окрім цього, США прагнуть скоротити згадки про порушення суверенітету України та сфокусуватися на гарантіях безпеки й інтеграції Києва до ЄС як ключових факторах стабільного миру.
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.... над новими формулюваннями, які описуватимуть війну як "руйнівну" без чіткої вказівки на відповідальність Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3537085
Кожен винуватий, якщо на його напали! А поліція повина зберігати толерантність та враховувати думку усіх учасників конфлікту!!
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Достатньо мати тоненьку "папку" на нього.
Досить згадати лише про друге банкрутство трумпа, з якого він раптом вийшов з незрозуміло звідкіля з'явившимися грішми. Тоді майже з кожної праски йшов наратив про "кремлівський слід".😊
чи далі робить вигляд, шо на стрьомі?
ото вумний омериканський нАріт приколовся..