США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у комюніке G7, - FT
Сполучені Штати виступають проти згадки Росії як агресора у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон погрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності.
Про це пише Financial Times із посиланням на п’ятьох західних посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті, запланованому на 24 лютого, наразі залишається невизначеною.
Видання пише, що розбіжності щодо заяви виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що війна досі триває, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував повернути Росію до G7.
"Ми твердо переконані, що необхідно чітко розрізняти росію та Україну. Вони не є однаковими", - сказав посадовець.
За словами західних посадовців, представники США виступили проти фрази"російська агресія" та подібних формулювань, які лідери G7 використовували з 2022 року для опису війни проти України.
Журналісти FT також зазначають, що американські посадовці останнім часом стали називати війну в Україні "українським конфліктом".
Видання додає, що подібні формулювання простежуються в останніх заявах Державного департаменту США, зокрема у звіті про зустріч держсекретаря Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, у документі двічі згадується"конфлікт в Україні".
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Вийти з цієї ситуації просто - знизу під комюніке з позначкою зірочка "*" вписати - США проти називати росію "агресором".
Що, ...ля, "ізмєнілось"?
Трамп робить те що він обіцяв на виборах. Дятли напридумували самі собі хитрих планів Трампа, обрушить ціни на нафту, "наказать Путіна" - а тепер виявляється що утка це справді утка...
А так - ні - для цього треба згоду багатьох в США
За поширення державної таємниці - чиновника США чекає суд за держзраду та довічне.
нарешті трамп прокинувся. день де нескучним.
трамп ще не погрожував вийти з G7 і створити G2?
чекаємо.
про голос америки ще нічого не відомо?
"Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.
Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:
- Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!
При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
От піду зараз та спитаю сусідку яка мені казала - у мяня вся надежла на Трампа - як там її надія ще залишилась?
значить, трамп молодець!
**** там...
Якщо вони (виборці) його (трумпа) все-таки *******, то вони такі самі, як і він.
- зеленський: просто перестати стріляти;
- тармп: припинити загибель людей;
- зеленський: я маю подивитися в очі путіну;
- трамп: ми повинні зустрітися з путіним;
- зеленський: Порошенко наживається на війні;
- трамп: зеленський користуючись війною утримує владу, де звіт за надані гроші;
- зеленський: Порошенко не бажає закінчення війни;
- трамп: зеленський не повинен був допустити війну;
- ОП: не бачемо сенсу акцентувати на тому, що росія агресор, путін - ***** й т.інш. (щоб жеж тільки не зіпсувати відносини, які так стрімко почали "покращуватись" на їхню думку);
- держдеп: представники США виступили проти фрази"російська агресія" та подібних формулювань Джерело: https://censor.net/ua/n3536948
що нового?
зеленський в результаті опинився в країні, яка зазнала повномаштабного вторгнення, а трамп цілком може опинитися в епіцентрі третьої світової (й незрозуміло на чийому боці).
- зеленський: верховна рада нелегітимна, бо спитайте людей, в людей немає довіри до цієї Верховної ради (КС підтверджує законність рішення зекленського про розпуск ВР - початок кінця парламентаризму в Україні);
- трамп: зеленський має рейтинг довіри 4%, йому не довіряють українці - вимагаю проведення виборів.
бляха, це ж такі популістські бумеранги, що аж лячно.
Мовляв, не факт, що Трамп це погано для України. От як стане презом, як подзвонить путіну, як надере йому вуха і війна відразу закінчиться.
Панове, де ви всі поділись?
Може, є ознаки, що все хороше ще попереду?
Пускай Трамп с Пуйлом создадут G2 И сразу вместе с Пуйлом на психиатрическую экспертизу....
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*Кори́сний ідіо́т, кори́сний бо́вдур \ useful idiot,/korisna budala) - сталий вираз, популярний мем, поняття, яким у політичному жаргоні називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї. Вважається, що вираз був ведений в обіг на початку ХХ століття В. І. Леніним для позначення інтелектуалів-прихильників Радянського Союзу в західних країнах, які не були комуністами. так у W