США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у комюніке G7, - FT

Сполучені Штати виступають проти згадки Росії як агресора у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон погрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності.

Про це пише Financial Times із посиланням на п’ятьох західних посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті, запланованому на 24 лютого, наразі залишається невизначеною.

Видання пише, що розбіжності щодо заяви виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що війна досі триває, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував повернути Росію до G7.

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"Ми твердо переконані, що необхідно чітко розрізняти росію та Україну. Вони не є однаковими", - сказав посадовець.

За словами західних посадовців, представники США виступили проти фрази"російська агресія" та подібних формулювань, які лідери G7 використовували з 2022 року для опису війни проти України.

Журналісти FT також зазначають, що американські посадовці останнім часом стали називати війну в Україні "українським конфліктом".

Видання додає, що подібні формулювання простежуються в останніх заявах Державного департаменту США, зокрема у звіті про зустріч держсекретаря Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, у документі двічі згадується"конфлікт в Україні".

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