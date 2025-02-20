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Новини
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США виступають проти того, щоб назвати Росію агресором у комюніке G7, - FT

США не хочуть називати Росію як агресор у у заяві G7

Сполучені Штати виступають проти згадки Росії як агресора у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вашингтон погрожує зірвати традиційну демонстрацію єдності. 

Про це пише Financial Times із посиланням на п’ятьох західних посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що участь президента України Володимира Зеленського в онлайн-саміті, запланованому на 24 лютого, наразі залишається невизначеною.

Видання пише, що розбіжності щодо заяви виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну в тому, що війна досі триває, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував повернути Росію до G7.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни G7 обговорять зниження ліміту цін на нафту, щоб вдарити по економіці РФ, - Bloomberg

"Ми твердо переконані, що необхідно чітко розрізняти росію та Україну. Вони не є однаковими", - сказав посадовець.

За словами західних посадовців, представники США виступили проти фрази"російська агресія" та подібних формулювань, які лідери G7 використовували з 2022 року для опису війни проти України.

Журналісти FT також зазначають, що американські посадовці останнім часом стали називати війну в Україні "українським конфліктом".

Видання додає, що подібні формулювання простежуються в останніх заявах Державного департаменту США, зокрема у звіті про зустріч держсекретаря Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Так, у документі двічі згадується"конфлікт в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви США про мир без сили лише політично посилюють Путіна, - єврокомісар Кубілюс

Автор: 

G-7 G7 (1082) росія (66478) США (23618) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+24
Якщо уряд країни вперто ухиляється від визнання іншої країни, що веде явно тагресивну війну, агресором - можна буть впевненим - цей уряд готується сам вдаться до агресії стосовно когось...
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20.02.2025 15:48 Відповісти
+23
Та ставте вже триколор на Капітолії.
**** там...
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20.02.2025 15:52 Відповісти
+13
агент ФСБ Трамп такий як і Орбан Фіцо
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20.02.2025 15:48 Відповісти
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Ідіоти. Хоча можливий черговий вкид.
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20.02.2025 15:45 Відповісти
агент ФСБ Трамп такий як і Орбан Фіцо
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20.02.2025 15:48 Відповісти
А що це міняє і для кого? як назвуть рф в цій війні?
Вийти з цієї ситуації просто - знизу під комюніке з позначкою зірочка "*" вписати - США проти називати росію "агресором".
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20.02.2025 15:51 Відповісти
ТРЕШ! Трамп пошел в атаку на Украину: условия мира РЕЗКО ИЗМЕНИЛИСЬ / БЕРЕЗОВЕЦ
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20.02.2025 16:00 Відповісти
Я худєю з цих позітівних блогєрів.
Що, ...ля, "ізмєнілось"?
Трамп робить те що він обіцяв на виборах. Дятли напридумували самі собі хитрих планів Трампа, обрушить ціни на нафту, "наказать Путіна" - а тепер виявляється що утка це справді утка...
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20.02.2025 16:44 Відповісти
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20.02.2025 15:46 Відповісти
Якщо уряд країни вперто ухиляється від визнання іншої країни, що веде явно тагресивну війну, агресором - можна буть впевненим - цей уряд готується сам вдаться до агресії стосовно когось...
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20.02.2025 15:48 Відповісти
Головне, щоб по нас не бахнули якимось томагавками...
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20.02.2025 15:49 Відповісти
Ну якщо Трамп передасть томагавки ліліпутіну - то бахнуть
А так - ні - для цього треба згоду багатьох в США
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20.02.2025 15:53 Відповісти
Мене в будь-якому випадку напружує той факт, що президент США скоріш за все знає точну геолокацію всієї наданої ЗСУ американської зброї.
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20.02.2025 16:05 Відповісти
Звичайно знає - це є державна таємниця США.
За поширення державної таємниці - чиновника США чекає суд за держзраду та довічне.
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20.02.2025 16:26 Відповісти
вистачить того, що вони залишать нас без зброї. Хай горять у пеклі
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21.02.2025 00:33 Відповісти
Рыжей кончите, по аналогии с х-лом осталось начать сво против агрессивной Канады.
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20.02.2025 16:18 Відповісти
Республіканці підстелилися. Слава Богові, ще не всі!
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20.02.2025 15:48 Відповісти
Это не Штаты, а королевство Кривых зеркал.
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20.02.2025 15:49 Відповісти
ооо...
нарешті трамп прокинувся. день де нескучним.
трамп ще не погрожував вийти з G7 і створити G2?
чекаємо.
про голос америки ще нічого не відомо?
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20.02.2025 15:49 Відповісти
- "Ах, Америка - воскликнул Остап- это страна, там гуляют и пьют без закуски".
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20.02.2025 15:49 Відповісти
Так може п'янка з'єднує їх:
"Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки.

Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул:

- Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!

При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим.
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20.02.2025 16:11 Відповісти
Якщо так, то це вже повний пиз..ць. Невже в США вже перестала працювати система стримання та противаг для уникнення дій рижого довб..ба?
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20.02.2025 15:50 Відповісти
НІКУЯ СОБІ!
От піду зараз та спитаю сусідку яка мені казала - у мяня вся надежла на Трампа - як там її надія ще залишилась?
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20.02.2025 15:51 Відповісти
ну, огірки солені продаються ж.
значить, трамп молодець!
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20.02.2025 15:55 Відповісти
А я казав ще влітку торік, шо якщо прийде рудий чорт прийде до влади то у світі будуть проблеми, а Україні і поготів...
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20.02.2025 15:52 Відповісти
Це вже дно, чи знизу ще стукають?
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20.02.2025 15:52 Відповісти
Ще не дно. Післязавтра трумп заявить, що полнастюсалідарєн скалєґайвладам, і що Україна домбила бамбас вісім років і здійснювала гєнацЫд данбасскай нацЫї.
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20.02.2025 15:59 Відповісти
Та ставте вже триколор на Капітолії.
**** там...
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20.02.2025 15:52 Відповісти
А колись давно (2003?) Жириновський сказав "Мы направим в Америку ещё 10 миллионов русских и изберём в Америке своего президента"...
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20.02.2025 18:01 Відповісти
Лякає те, ми можемо опинитися в ізоляції разом з лідером. США не ізолюють, а нам ще достатньо з ЄС перегризтися і ніхто нікуди тікати не збирається, а буде тут вічно будувати свою " країну мрій".
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20.02.2025 15:52 Відповісти
3 роки агресор був агресорм,а зараз партньор((Хтось може в соларіумі підкрутити цьому дідові температуру,щоб він там згорів,курва така((
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20.02.2025 15:55 Відповісти
Це вже якась повна херня.
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20.02.2025 15:55 Відповісти
В мене реально, народ, аж дупа палає від ваших коментарів. Ще раз , сотий раз, Трамп президент США, не України, за що його мають ненавидіти свої виборці? За те що вам так хочеться? Ну якби Зеленський сказав, я поверну ваші податки з Африки, ще й на 500 міліардів копалин. Що імпічмент?
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20.02.2025 15:56 Відповісти
Ну так зайди на Reditt і глянь за що його ***###ть. Там не тільки в Україні справа , він УЖЕ наробив купу лайна
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20.02.2025 15:59 Відповісти
Та нікому не здається, що Трампу занадто багато уваги останнім часом? Вже і новин з фронту менше і взагалі всіх новин, що стосується України менше. Щоб не вийшло на фоні праведного гніву ми не пропустили щось важливе.
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20.02.2025 16:03 Відповісти
reddit це демократична смітник, кому до них є справа?
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20.02.2025 17:44 Відповісти
Його мають ненавидіти власні виборці за те, що він кінчений ідіот, який за допомогою свого чорного рота виліз на вершину влади. До того ж, патологічний брехун.

Якщо вони (виборці) його (трумпа) все-таки *******, то вони такі самі, як і він.
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20.02.2025 16:25 Відповісти
Нагадайте які в нас виборці 2019, і не брихун у владі
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20.02.2025 16:28 Відповісти
ну, послухайте, всі некомпетентні популісти однакові:
- зеленський: просто перестати стріляти;
- тармп: припинити загибель людей;
- зеленський: я маю подивитися в очі путіну;
- трамп: ми повинні зустрітися з путіним;
- зеленський: Порошенко наживається на війні;
- трамп: зеленський користуючись війною утримує владу, де звіт за надані гроші;
- зеленський: Порошенко не бажає закінчення війни;
- трамп: зеленський не повинен був допустити війну;
- ОП: не бачемо сенсу акцентувати на тому, що росія агресор, путін - ***** й т.інш. (щоб жеж тільки не зіпсувати відносини, які так стрімко почали "покращуватись" на їхню думку);
- держдеп: представники США виступили проти фрази"російська агресія" та подібних формулювань Джерело: https://censor.net/ua/n3536948
що нового?
зеленський в результаті опинився в країні, яка зазнала повномаштабного вторгнення, а трамп цілком може опинитися в епіцентрі третьої світової (й незрозуміло на чийому боці).
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20.02.2025 15:57 Відповісти
Гарна підбірка порівнянь.
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20.02.2025 16:04 Відповісти
ну й безумовно, як я забув:
- зеленський: верховна рада нелегітимна, бо спитайте людей, в людей немає довіри до цієї Верховної ради (КС підтверджує законність рішення зекленського про розпуск ВР - початок кінця парламентаризму в Україні);
- трамп: зеленський має рейтинг довіри 4%, йому не довіряють українці - вимагаю проведення виборів.
бляха, це ж такі популістські бумеранги, що аж лячно.
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20.02.2025 17:16 Відповісти
Що можна чекати від невігласа на якому була куча кримінальних справ ,він хоче заглянути в очі путіна і потиснути руку світовому терористу який убив сотні тисяч людей ,що ж "добре почав" розсварився з союзниками зате дуже радий що його похвалив рашиський диявол.
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20.02.2025 15:58 Відповісти
Можна сподіватись що трампісти зараз перевіряють усі країни на витривалість аби розуміти як діяти далі. Можливо через деякий час риторіка Держдепу зміниться через неспроможність Трампа з оточенням діяти так як вони бажають бо їх не підтримає Сенат та Конгрес, а можливо що вони дійсно на всю голову вдарені і Україна зможе опиратия лише на підтримку інших країн без участі США що розколе Захід на США, із такими як Угорщина та Словаччина, та інші країни і між ними почнеться вже торгова війна. Ще питання на чиєму боці стане Китай якщо рашисти із трампістами будуть товаришувати. На жаль питань зараз багато а відповідей поки не маю. Можна сказати одне - Світ зійшов з розуму!!!
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20.02.2025 15:59 Відповісти
М-да... Кажецца, ето била комєдія. Сьйомочная група благодаріт гаспадіна Дональда Трампа...

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20.02.2025 16:00 Відповісти
Ще побачимо Трампа,Сі,Кіма у можливо Натаньяху разом із ху@@м на червоній площі в Москві.Будуть разом святкувати перемогу над Україною.
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20.02.2025 16:01 Відповісти
Перед американськими виборами на Цензорі було немало коментаторів, що рівняли Байдена з землею, а Трампа називали залізним чуваком, який ще покаже кацапам, де раки зимують.
Мовляв, не факт, що Трамп це погано для України. От як стане презом, як подзвонить путіну, як надере йому вуха і війна відразу закінчиться.
Панове, де ви всі поділись?
Може, є ознаки, що все хороше ще попереду?
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20.02.2025 16:01 Відповісти
Маск навчив Трампа дурь курити
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20.02.2025 16:03 Відповісти
А Трамп - Маска - кокс нюхать
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20.02.2025 16:07 Відповісти
Від дурі менше зла ніж від алкоголю!)))
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20.02.2025 16:08 Відповісти
В кінці все буде добре. А якщо зараз ще не добре, значить, це ще не кінець.

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20.02.2025 16:06 Відповісти
окупант підійде ?
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20.02.2025 16:02 Відповісти
влада США епохи Трумпа стали ру-бльовими хвойдами Кремля?..
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20.02.2025 16:03 Відповісти
Интересно как отреагируют другие члены G7
Пускай Трамп с Пуйлом создадут G2 И сразу вместе с Пуйлом на психиатрическую экспертизу....
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20.02.2025 16:04 Відповісти
Якщо так "боятися ядерної війни" то можна просто тихо відповзти та припинити допомогу Україні. Але США фактично хіба що не оголосили нам війну - тут ядерна війна явно ніпричому...
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20.02.2025 16:33 Відповісти
Путінська консерва робить те, що наказує хазяїн. Все інше рожеві мрії. Немає більше США. Є Вашингтонська губернія Рашки.
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20.02.2025 18:18 Відповісти
У Будапештському меморандумі також було ***** чого написано і шо на виході? а нічого.
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20.02.2025 16:07 Відповісти
проти і нічого не пропанують
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20.02.2025 16:07 Відповісти
Цілком логічно: спочатку відмовилися називати росію терористом, а потім й агресором.
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20.02.2025 16:07 Відповісти
З такими друзями і ворогів не треба...
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20.02.2025 16:09 Відповісти
"Привид. ****** мода. Пробзділось шось у Дацькому князівстві... Коли я був царем, **** я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо підорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію ******* на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!" (С) Гамлєт, або Феномен датського кацапізма.
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20.02.2025 16:09 Відповісти
Митець!
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20.02.2025 16:26 Відповісти
Ooooo, скоро про Курськ згадають!!!
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20.02.2025 16:12 Відповісти
Передруковують заголовки статей,для розпалювання ненависті.Ви статтю читали журнашлюшки?
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20.02.2025 16:14 Відповісти
Інколи 5 сантиметрів мають стратегічне значення. 5 сантиметрів і рижа шмара .уйла уже був би на концерті кабиздоха.
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20.02.2025 16:14 Відповісти
Трамп шо вже зовсім иобу дався?
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20.02.2025 16:22 Відповісти
Теперь госдеп работает по темникам от машки-стакан-захаровой???
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20.02.2025 16:22 Відповісти
Парадокс 21-го століття сам президент США добровільно, по переконанню, став корисним Кремлю&Путіну ідіотом*.

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*Кори́сний ідіо́т, кори́сний бо́вдур \ useful idiot,/korisna budala) - сталий вираз, популярний мем, поняття, яким у політичному жаргоні називають особу, яка відстоює певну ідею без повного розуміння мети цієї ідеї і яку цинічно використовують лідери цієї ідеї. Вважається, що вираз був ведений в обіг на початку ХХ століття В. І. Леніним для позначення інтелектуалів-прихильників Радянського Союзу в західних країнах, які не були комуністами. так у W
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20.02.2025 16:31 Відповісти
❗️Існує вирішальна кількість членів Конгресу США які хочуть і можуть зробити все, щоб не допустити винагороди диктатора путіна за його незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, тортури та вбивства українського народу - один з конгресменів США Брайан Фіцпатрік написав пост у підтримку України та Зеленського, а також виступив з різкою критикою Трампа
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20.02.2025 16:32 Відповісти
60% підтримують Україну , а було голосування з допомогу Україні так всі 90%
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20.02.2025 16:34 Відповісти
пішли вони за корабльом і фіцпатрік і трамп і їхній вонючий конгресс...
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20.02.2025 16:37 Відповісти
які хочуть і можуть зробити все
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20.02.2025 16:37 Відповісти
это не США выступают а кучка бесноватых уродов дорвавшихся до власти!и я верю в мудрый американский народ который скинет зарвавшегося ублюдка!
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20.02.2025 16:34 Відповісти
Так шановний, ми забули, що "мудрий" український народ свого часу обрав(не без допомоги РФ) тричі не судимого - ОВОЧА(янукОВОЧА) результат ми пам"ятаємо... кров,смерті,ревоюція... Думаю, що в США буде щось подібне...
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20.02.2025 16:47 Відповісти
всё равно США не рашка с тупым быдлом обработанным пропагандой,там есть масса людей выступающих против этого безумца,и ещё не забывайте про конгресс который может ему объявить имичмент!всё дело в том что США свободная страна с сформировавшимся гражданским обществом а в рашке просто тупое быдло привыкшее терпеть и верить любой власти!так что пока рано мне кажется делать скоропалительные выводы,поживём увидим.кстати,про покушение недавнее на трампа помните?так что всё может быть.
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20.02.2025 16:55 Відповісти
Погоджуюсь з кожним Вашим словом, але.... : ) дуже швидко розгортаються події... : ) смердить 3ю світовою... американці можуть не встигнути.... : (
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20.02.2025 17:04 Відповісти
давайте всё таки будем оптимистами хотя конечно всё может быть.одногог свихнувшегося шизофреника в кремле достаточно чтобы началась ядерная война.но если без конца об этом думать то зачем жить?что будет то будет.но есть ещё дети,внуки,ради них стоит жить.
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20.02.2025 17:12 Відповісти
- У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що він заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу почати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віцепрезидента США, і його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року.
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20.02.2025 16:40 Відповісти
Та які ж кацапи агресоры? То спасатєлі й міротворцы. Це все диктатор, зелений клоун почав..))
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20.02.2025 16:44 Відповісти
ага , і часовню віт зруйнував
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20.02.2025 16:45 Відповісти
Якщо так і далі піде, то рудий блазень буде ленд-лиз для рашистів робити. Розповідатиме про Другу Світову, союзників і іншу мачню. А може рудий просто здурів від старості та всяких зловживань?
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20.02.2025 17:06 Відповісти
а далі лишаеться тільки ******* по Україні "тамагавками" і кинути морпехів США в Кунську область на допомогу північним корейцям, цікаво а де уславленна американська система противаг влади?
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20.02.2025 17:20 Відповісти
коли США в g7 каже jump - всі їхні шістки стрибають і не квакають
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20.02.2025 17:46 Відповісти
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20.02.2025 17:55 Відповісти
главный ТАМПОН штатов дал ответ .... ЧЕЙ КРЫМ ....
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20.02.2025 20:06 Відповісти
Але ж Трамп такий непередбачуваний 😁
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20.02.2025 20:39 Відповісти
 
 