Країни G7 не планують закликати до зниження цін на нафту, - Bloomberg

Країни "Великої Сімки" намагаються узгодити проєкт комюніке, приуроченого до трьох років з моменту вторгнення Росії в Україну, після того, як початковий проєкт був значно пом'якшений.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що учасники переговорів "відмовилися від посилання на те, що союзники доручили своїм міністрам фінансів обмежити або адаптувати ліміт цін на російську нафту, щоб спонукати Москву до переговорів, що було в початковій версії".

Bloomberg нагадує, що це відбувається на тлі загострення розбіжностей між союзниками, оскільки президент США Дональд Трамп проводить односторонні "мирні переговори" з РФ - без Європи чи України - з метою припинення російсько-української війни.

В останньому проєкті документа датованому 19 лютого йдеться, що "сильні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС будуть критично важливі для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії".

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Зазначається що це "більш м'яка мова", ніж була у початковій версії, яка закликала до миру "який не винагороджує агресію та не дозволяє майбутні війни" через "тривалу гарантію безпеки для України, з військами та ресурсами на місцях, у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній".

Також зауважується, що посилання у проєкті комюніке на атлантичну інтеграцію також було видалено.

G7 регулярно згадує повномасштабну військову агресію РФ проти України, і початковий проєкт також називав це "незаконним", проте остання версія змінила це на "руйнівну війну, яка почалася з вторгнення Росії в Україну".

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Як розповіли Bloomberg дипломати на умовах анонімності, члени Альянсу продовжуватимуть обговорювати текст, і ймовірні подальші зміни.

"Міністри закордонних справ країни "Великої сімки" змогли погодити текст тільки минулих вихідних на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони обговорювали "руйнівну війну Росії в Україні" та її "агресивну війну", і офіційні особи сподіваються, що подібну зону висадки можна буде знайти цього разу", - пише Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що країни G7 обговорять зниження ліміту цін на нафту, щоб вдарити по економіці РФ.