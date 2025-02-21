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Країни G7 не планують закликати до зниження цін на нафту, - Bloomberg

Країни G7 не закликатимуть до зниження цін на нафту

Країни "Великої Сімки" намагаються узгодити проєкт комюніке, приуроченого до трьох років з моменту вторгнення Росії в Україну, після того, як початковий проєкт був значно пом'якшений.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що учасники переговорів "відмовилися від посилання на те, що союзники доручили своїм міністрам фінансів обмежити або адаптувати ліміт цін на російську нафту, щоб спонукати Москву до переговорів, що було в початковій версії".

Bloomberg нагадує, що це відбувається на тлі загострення розбіжностей між союзниками, оскільки президент США Дональд Трамп проводить односторонні "мирні переговори" з РФ - без Європи чи України - з метою припинення російсько-української війни.

В останньому проєкті документа датованому 19 лютого йдеться, що "сильні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС будуть критично важливі для забезпечення тривалого миру, який запобігатиме майбутній агресії".

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Зазначається що це "більш м'яка мова", ніж була у початковій версії, яка закликала до миру "який не винагороджує агресію та не дозволяє майбутні війни" через "тривалу гарантію безпеки для України, з військами та ресурсами на місцях, у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для моніторингу узгоджених ліній".

Також зауважується, що посилання у проєкті комюніке на атлантичну інтеграцію також було видалено.

G7 регулярно згадує повномасштабну військову агресію РФ проти України, і початковий проєкт також називав це "незаконним", проте остання версія змінила це на "руйнівну війну, яка почалася з вторгнення Росії в Україну".

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Як розповіли Bloomberg дипломати на умовах анонімності, члени Альянсу продовжуватимуть обговорювати текст, і ймовірні подальші зміни.

"Міністри закордонних справ країни "Великої сімки" змогли погодити текст тільки минулих вихідних на Мюнхенській конференції з безпеки, де вони обговорювали "руйнівну війну Росії в Україні" та її "агресивну війну", і офіційні особи сподіваються, що подібну зону висадки можна буде знайти цього разу", - пише Bloomberg.

Раніше повідомлялось, що країни G7 обговорять зниження ліміту цін на нафту, щоб вдарити по економіці РФ.

Автор: 

G-7 G7 (1082) нафта (5643)


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Топ коментарі
+9
Через одну дохлу руду білку на черепі весь ліс смердить. Схоже, активне знищення НПЗ і нафтопроводів на немитій може принести більше користі, ніж всі кволі санкції разом узяті.
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21.02.2025 01:32 Відповісти
+3
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21.02.2025 04:36 Відповісти
+2
І тут Трапончик япончик збрехав коли казав що прийде і знизить ціну на нафту. От брехло старе. Любитель шлюх і бабок - ідеальний кандидат був на вербовку
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21.02.2025 01:40 Відповісти
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Через одну дохлу руду білку на черепі весь ліс смердить. Схоже, активне знищення НПЗ і нафтопроводів на немитій може принести більше користі, ніж всі кволі санкції разом узяті.
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21.02.2025 01:32 Відповісти
Свіжий москвобот, сьогоднішній акаунт. Забаньте, будь ласка.
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21.02.2025 01:46 Відповісти
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21.02.2025 04:36 Відповісти
Зараз ОПЕК є єдиною організацією з вільними видобувними потужностями, з яких близько 3 млн барелів на добу належить Саудівській Аравії, а близько 2-2,5 млн барелів на добу - іншим членам ОПЕК.

На початку грудня минулого року члени ОПЕК+ представили ринку довгостроковий план дій: з урахуванням очікуваного профіциту на ринку у 2025 і, можливо, 2026 році, всі скорочення, близько 5,8 млн б/д, продовжено до кінця наступного року.
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21.02.2025 01:33 Відповісти
Саудівська Аравія, з радістю, збільшить добування нафти, в випадку атаки США та Ізраїлю на Іран.
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21.02.2025 01:48 Відповісти
І тут Трапончик япончик збрехав коли казав що прийде і знизить ціну на нафту. От брехло старе. Любитель шлюх і бабок - ідеальний кандидат був на вербовку
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21.02.2025 01:40 Відповісти
Ти не зрозумів. Просто вiн "побачив мир в очах Путiна" коли спiлкувався з ним по телефону. А так вiн, авжеж, хотiв i цiну на нафту збити, i санкцii новi ввести.
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21.02.2025 01:55 Відповісти
Якщо трамп примушує переробляти комюніке під путіна, які стосунки можна мати з цим покидьком? Які контракти по рідкоземельним можна підписувати? Це -зашморг, який він буде стискати у нас на шиї. Чому влада цього не розуміє.…
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21.02.2025 01:43 Відповісти
Яка влада?Та,що з 2019р на раху працює?
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21.02.2025 01:47 Відповісти
Цікава історія: Представники індустрії морських перевезень забили тривогу - за січень-лютий 2-25 року лише в Середземному морі були підірвані та отримали пошкодження ТРИ танкери, які задіяні Росією для "тіньового флоту", що перевозить контрабандну нафту...
Кінець січня - порт Джейхан (Туреччина) Танкер "Січарм".
Початок лютого - Лівія. Танкер "Грейс Феррум". "Гупнуло" так, що мусили проводить рятувальну операцію
15 лютого - порт Савона (Італія). Танкер "Сіджевел"
Крім того, з пробоїнами в машинному відділенні лежить на мілині танкер під Усть-Лугою, з вантажем мазуту.
В грудні 2024-го, коло іспанських берегів, підірвався і затонув суховантаж "Урса Майор". На дно пішли унікальні портові крани для Владивостокського порту і кришки для атомних реакторів криголамів, що там будуються.. Три члени екіпажу "прапали без вести"...
Висновок : Росії душать на болюче місце.
По-перше, сумніваюся, що страхові компанії заплатять страховку - судна ганяли "контрабас"
По-друге, фірми, яким належать судна, почнуть "чесать репу" - "А воно нам треба?
По-третє, зарубіжні порти перестануть приймать до себе ці "контрабасні" кораблі - "Во избежание...".
По-четверте , за ремонт суден заплатить Росія...
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21.02.2025 04:59 Відповісти
 
 