Республіканці ініціюють повний вихід США з ООН

Республіканці у США розпочали зусилля з виходу Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Вони занепокоєні тим, що міжнародна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Трампа "Америка понад усе".

Про це пише Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, сенатор Майк Лі представив проєкт закону під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй 2025 року". Ним пропонується припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, припинити фінансування цих груп. Співавтором законопроєкту у верхній палаті є сенатор Марша Блекберн.

Співавторами також виступили представники Республіканської партії Майк Роджерс від Алабами, Елі Крейн від Аризони, Діана Гаршбаргер від Теннессі, Анна Пауліна Луна від Флориди, Гаррієт Гагеман від Вайомінгу, Джош Бречін від Оклахоми, Томас Массі від Кентуккі та Марджорі Тейлор Грін від Джорджії.

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Законопроєкт, зокрема, визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняють виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

Республіканець від Техасу Чіп Рой готовий представити проєкт закону у Палаті представників 21 лютого. За його словами, ООН та її органи не просувають інтереси американців.

"ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за це. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни", - сказав Майк Лі.

Американський зовнішньополітичний аналітичний центр Council on Foreign Relations заявив, що ША надають ООН більше фінансування, ніж інші країни. Шати надали 18 млрд доларів у 2022 році, що становить близько третини всього колективного бюджету ООН.

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"Організація Об'єднаних Націй користується американськими податками, часто підриваючи наші інтереси, нападаючи на наших союзників і підтримуючи наших супротивників", - зазначив Чіп Рой.

"Чого досягла ООН? Попри всі гроші та увагу, ця корумпована глобалістська організація десятиліттями не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям", - додав він.

Законопроєкт, зокрема, визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН. Також він забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

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