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Республіканці ініціюють повний вихід США з ООН

США хочуть повністю вийти з ООН. Що відомо

Республіканці у США розпочали зусилля з виходу Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Вони занепокоєні тим, що міжнародна організація не просуває американські інтереси та не відповідає порядку денному президента Трампа "Америка понад усе".

Про це пише Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, сенатор Майк Лі представив проєкт закону під назвою "Акт про повний вихід з Організації Об'єднаних Націй 2025 року". Ним пропонується припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, припинити фінансування цих груп. Співавтором законопроєкту у верхній палаті є сенатор Марша Блекберн.

Співавторами також виступили представники Республіканської партії Майк Роджерс від Алабами, Елі Крейн від Аризони, Діана Гаршбаргер від Теннессі, Анна Пауліна Луна від Флориди, Гаррієт Гагеман від Вайомінгу, Джош Бречін від Оклахоми, Томас Массі від Кентуккі та Марджорі Тейлор Грін від Джорджії.

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Законопроєкт, зокрема, визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняють виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

Республіканець від Техасу Чіп Рой готовий представити проєкт закону у Палаті представників 21 лютого. За його словами, ООН та її органи не просувають інтереси американців.

"ООН перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за це. Оскільки президент Трамп революціонізує нашу зовнішню політику, ставлячи Америку на перше місце, ми повинні вийти з цієї фіктивної організації і надати пріоритет реальним альянсам, які забезпечують безпеку і процвітання нашої країни", - сказав Майк Лі.

Американський зовнішньополітичний аналітичний центр Council on Foreign Relations заявив, що ША надають ООН більше фінансування, ніж інші країни. Шати надали 18 млрд доларів у 2022 році, що становить близько третини всього колективного бюджету ООН.

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"Організація Об'єднаних Націй користується американськими податками, часто підриваючи наші інтереси, нападаючи на наших союзників і підтримуючи наших супротивників", - зазначив Чіп Рой.

"Чого досягла ООН? Попри всі гроші та увагу, ця корумпована глобалістська організація десятиліттями не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям", - додав він.

Законопроєкт, зокрема, визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН. Також він забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство з ООН або її дочірніми організаціями без схвалення Сенату.

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Автор: 

ООН (3397) США (23618)


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Топ коментарі
+45
Молодці...ООН то нікчемна організація
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21.02.2025 10:31 Відповісти
+38
З одного боку, погано. З іншого, та й *** з ним, з тим ООН.
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21.02.2025 10:32 Відповісти
+35
Логічно з погляду рижих. Створити Лігу Вільних націй: США, РФ,КНР, РБ, КНДР і звісно Іран.
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21.02.2025 10:35 Відповісти
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ООН має розпустити раду безпеки.
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21.02.2025 11:26 Відповісти
Вірно було б реорганізувати ООН, а не виходити з нього. Забрати право вето взагалі. Не платиш гроші - не голосуєш. Виконання резолюцій - обов'язкове. Не виконуєш - "давай до побачення". В теперішньому стані ООН дійсно безтолкова організація.
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21.02.2025 11:27 Відповісти
Дайте вгадаю. Конгресс заблокуе і скаже а ви не ******?
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21.02.2025 11:39 Відповісти
Чого досягла оон - та нічого.
Чому? Тому що ви там головні і вас вже ніхто не боїться і не поважає. По факту багато вашої сили це ілюзія
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21.02.2025 11:37 Відповісти
влупить им 1000% тариф на воду, электричество, канализацию и парковку на штаб-квартиру ООН в NY.
они сами разбегутся...
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21.02.2025 11:41 Відповісти
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21.02.2025 11:58 Відповісти
Правильно казав про них пі@ар задорнов: "ну тупиє"
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21.02.2025 12:13 Відповісти
оон насілья ми разрушим
хто бьіл ничем той стане всем
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21.02.2025 12:53 Відповісти
той випадок коли позитив буде для обох сторін
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21.02.2025 13:39 Відповісти
якщо заберете з собою росію то передумаю і почну агітувати щоб ми залишалися бо всі виродки пішли.
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21.02.2025 14:37 Відповісти
Идея замечательная, но надо сразу основать альтернативную организацию, куда можно было бы уйти. Я об этом давно писал в своем блоге
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21.02.2025 14:46 Відповісти
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21.02.2025 15:20 Відповісти
Україні теж треба вже давно звідти виходити,бо це по суті була організація диктаторського типу п'ятьох країн,де тільки вони чомусь мали право накладати вето на будь які рішення майже 200 інших країн.
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21.02.2025 19:12 Відповісти
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