УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5867 відвідувачів онлайн
Новини
15 255 101

США відмовляються підтримати резолюцію ООН про територіальну цілісність України, - Reuters

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

США не стали співавторами проєкту резолюції ООН, яка засуджує агресію Росії та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомили Reuters три дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН наголошує на незаконності вторгнення РФ, підтверджує принципи міжнародного права та закликає до підтримки України.

Як повідомив перший співрозмовник видання, наразі понад 50 країн вже виступили його співавторами, однак США поки що залишаються осторонь.

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило одне з джерел.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно знизити тон та підписати угоду про копалини, - Волтц

Зазаначається, що наразі невідомо, чи змінить Вашингтон свою позицію, адже голосування ще не відбулося. Водночас відсутність підтримки з боку США може стати серйозним сигналом для міжнародної спільноти.

Другий дипломатичний співрозмовник Reuters наголосив, що американська адміністрація поки що не підписала документ, і наразі тривають консультації щодо можливих змін у його змісті. Дипломати намагаються залучити до підтримки проєкту більше країн, зокрема представників Глобального Півдня.

Як зазначає агентство, позиція США щодо цієї резолюції особливо важлива в контексті нещодавніх висловлювань президента Дональда Трампа, які Москва сприйняла як вигідні для неї. Вашингтон досі залишається головним союзником України, однак така стриманість щодо резолюції ООН може свідчити про зміни у його дипломатичній стратегії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бессент шантажував Зеленського на зустрічі та дав лише годину на вивчення угоди про корисні копалини, - NBC News

Автор: 

ООН (3397) США (23618) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+47
Ось приїхали. Від "Стояти з Україною стільки, скільки це буде треба" до "Стати на бік вбивці" лише 1 місяц.
показати весь коментар
20.02.2025 16:21 Відповісти
+39
Це якийсь пи#дець. Оце начудив трампон в свій час під зйомку кгб. Іншого пояснення такого дикого абсурду немає.
показати весь коментар
20.02.2025 16:19 Відповісти
+26
Мда... світовий поліцейській заявив, шо віднині міжнародного права і кордонів більше нема. Цікаві часи настають.
показати весь коментар
20.02.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
По мнению Трампа (и х*йла) территор. целостность - это вредный анахронизм. После чего напряглись Канада, Дания, Мексика, Панама, Тайвань, Гайана, страны Балтии и т.д. Проще сказать, кто не напрягся: США, Китай и х*йлостан...
показати весь коментар
20.02.2025 20:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 