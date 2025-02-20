США відмовляються підтримати резолюцію ООН про територіальну цілісність України, - Reuters

США не стали співавторами проєкту резолюції ООН, яка засуджує агресію Росії та підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомили Reuters три дипломатичні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН наголошує на незаконності вторгнення РФ, підтверджує принципи міжнародного права та закликає до підтримки України.

Як повідомив перший співрозмовник видання, наразі понад 50 країн вже виступили його співавторами, однак США поки що залишаються осторонь.

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило одне з джерел.

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Зазаначається, що наразі невідомо, чи змінить Вашингтон свою позицію, адже голосування ще не відбулося. Водночас відсутність підтримки з боку США може стати серйозним сигналом для міжнародної спільноти.

Другий дипломатичний співрозмовник Reuters наголосив, що американська адміністрація поки що не підписала документ, і наразі тривають консультації щодо можливих змін у його змісті. Дипломати намагаються залучити до підтримки проєкту більше країн, зокрема представників Глобального Півдня.

Як зазначає агентство, позиція США щодо цієї резолюції особливо важлива в контексті нещодавніх висловлювань президента Дональда Трампа, які Москва сприйняла як вигідні для неї. Вашингтон досі залишається головним союзником України, однак така стриманість щодо резолюції ООН може свідчити про зміни у його дипломатичній стратегії.

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