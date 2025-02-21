Поки що немає імен і кандидатур, - посол Матернова не вважає, що ЄС треба призначати представника на "мирних переговорах"

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що призначення окремого представника Євросоюзу для проведення "мирних переговорів" не є необхідним. За її словами, в усіх питаннях, що стосуються України, європейські інституції представлені на найвищому рівні.

Про це вона сказала в інтервʼю "Українському радіо", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми призначили нового верховного представника з питань зовнішньої та безпекової політики, колишнього прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яка дуже активно і дуже рішуче виступає на підтримку України. А серед найпослідовніших прихильників України з моменту повномасштабного вторгнення є, власне, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також новий президент Європейської ради пан Кошта, який відвідав Київ у перший день свого перебування на посаді. Фактично, він був у вагоні поїзда до України, коли вступав на нову посаду",- сказала дипломатка.

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Матернова заявила, що вона не впевнена в тому, що призначення ще одного спеціального представника, могло б мати якісь переваги, оскільки йому все одно б доводилося б координувати свої дії з 27-ма країнами ЄС.

"Поки що немає жодних імен і кандидатур. І я б здивувалася, якби цей процес продовжився. Але хто знає? Ми ще можемо здивуватися", - додала вона.

Нагадаємо, що раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Європейський Союз повинен мати спеціального представника з питань України, щоб мати суттєву роль у миротворчому процесі.

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