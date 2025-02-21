Протягом дня росіяни обстрілювали прикордоння на Сумщині: пошкоджено будинок і об’єкти інфраструктури
21 лютого російські війська здійснили 98 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 133 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Юнаківська громада: ворог вдарив дронами-камікадзе типу "FPV" (2 вибухи). атакував КАБами (5 вибухів) та артилерією (7 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (15 вибухів), атака FPV-дронів (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (14 вибухів), артилерії (13 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (12 вибухів), атаку FPV-дронами (16 вибухів).
- Шалигинська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).
- Свеська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи).
- Миропільська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Путивльська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), атаку FPV-дронами (5 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: ворог скинув ВОГ з БПЛА (3 вибухи).
- Лебединська громада: відбувся ракетний обстріл (1 вибух). Внаслідок удару пошкоджено будинок та господарську споруду.
- Шосткинська громада: ворог завдав авіаційний удар (атаку здійснено двома БпЛА) по території громади. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури. На місці події працюють аварійно-рятувальні підрозділи. Масштаби руйнувань уточнюються.
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