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Новини Війна
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Ворожі БпЛА зафіксовано на Київщині, працюють Сили ППО

Сили ППО працюють по шахедах на Київщині

Увечері, 21 лютого, Сили протиповітряної оборони працювали по російських безпілотниках.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київська область!У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Громадян також закликали не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 лютого росіяни запустили ударні БпЛА по Україні.

Читайте також: Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4443) Київська область (4133) ППО (3338) війна в Україні (5022)


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