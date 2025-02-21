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Росія зайшла занадто далеко 3 роки тому, тепер занадто далеко зайшла українська влада, - Маск

маск

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск пояснив, чому змінилося його ставлення до України. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Один з користувачів соцмережі Х прокоментував пост Маска від 2022 року, де він написав "Тримайся міцно, Україно", фразою: "що в біса з ним сталося за останні 3 роки?".

Допис Маска про Україну

Маск відповів, що три роки тому Росія зайшла занадто далеко, однак тепер далеко зайшла українська влада.

"Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає ні співчуття, ні розуму", – написав він.

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Автор: 

Маск Ілон (686) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+42
Що воно верзе ...
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21.02.2025 23:51 Відповісти
+33
це рідкісний випадок - розумний дебіл.
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21.02.2025 23:53 Відповісти
+32
Коли люди захищаються від нападу звіра, стаються смерті. Але, на думку маска, у людських смертях винен не звір. Американці, що з вами сталося???
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21.02.2025 23:55 Відповісти
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Junkie
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22.02.2025 00:21 Відповісти
Мало было одного Х, с востока.
Появился другой Х, на западе. Пошел ты на Х, вместе со своим Х. Сегодня быть в Х маска = быть другом хуJла.
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22.02.2025 00:37 Відповісти
Заповзи назад у валізку, під×уйловику.
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22.02.2025 01:07 Відповісти
Так тобі і "прапор в руки"!!! Повертайся з Німеччини і покажи, як треба захищать Україну!!!
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22.02.2025 07:38 Відповісти
Andrijmak63, голосуй за АдН (альтернатива для німеччини) й усе у тебе буде добре. Ми тут, в Україні, самі розберемося, як ше довго нам воювати. verstehen?
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22.02.2025 16:47 Відповісти
Да нікуди ЗЄвлада не зайшла.
******* гроші, нищать демократію потихеньку, наскільки низький інтелект дозволяє.
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22.02.2025 01:23 Відповісти
Эй агде вы были все эти три года воины цензорные? Сиделили тут в коментах,шарились по АТБ и Пивных бочках? Дрочили хери бегали по набережных,дрефтили и *********** перед малолетками? Да вы **** никогда даже и близко непоймете какие люди за ваш вонючий выпендреж и понт дешевый никому и ***** ненужный жизьни положили.. где вы пока мы кровавым потом умывались все это время были?
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22.02.2025 01:24 Відповісти
Тупа москворота свинособака вибігла з незачиненого свинарника і перше, що зробила - висралася привселюдно.
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22.02.2025 01:28 Відповісти
Ты чмо такое?🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.02.2025 01:49 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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22.02.2025 03:41 Відповісти
І вся облізла бурятська свиноферма цю тупу трикопійкову херню полайкала. Запам'ятайте їхні ватні рила, панове.
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22.02.2025 10:59 Відповісти
українською говори до українців в Україні.
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22.02.2025 20:00 Відповісти
Задрочили вы своии тупизмом и скуляжом,******** уже воевать. Или скоро пойдем весте европу от нацизма освобождать..потом разберемся с мусорамы и прочими шлюхами,всему свае время.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.02.2025 01:38 Відповісти
Все тут на цензоре вояки и я тоже так думал,да ни *** подобного пока не побывал не предстовлял.🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.02.2025 01:53 Відповісти
Кто небыл -будет! Кто был- незабудет! Банально,но это так🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.02.2025 02:05 Відповісти
І тільки питання часу коли Маск занадто далеко зайде *****.
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22.02.2025 02:35 Відповісти
Приклад того, коли Маску не вдалося сформулювати свою думку так, щоб її змогли зрозуміти інші люди.
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22.02.2025 04:05 Відповісти
Похоже рашка их всех чем-то облучает. 📡
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22.02.2025 04:15 Відповісти
Не слушайте администрацию сша сейчас, они хотят войти в Украинскую экономику к тому же раша нагнула трампа по этому ни в коем случаи нельзя ни о чем с режимом трапа договариваться , разорвут Украину
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22.02.2025 04:50 Відповісти
А навіщо ж американці "нагнутого" пуйлом обрали до влади? Та вже не вперше! Зі шлейфом свіжих кримінальних справ та застарілими зв'язками з ігорною мафією ще з 80-х років минулого сторіччя?
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22.02.2025 17:10 Відповісти
А міг би сказати інше: керівництво України зайшло занадто далеко, бо грабує Україну, і якби не це, то війни вже рік як не було б. А так маразм.
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22.02.2025 05:50 Відповісти
Маск - это аналог Сергея Мавроди. Гениальный мошенник, но ещё аутист и нарцисс.
А в политике - даже не НОЛЬ, а глубокий МИНУС.
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22.02.2025 06:05 Відповісти
Телепень,чи прикидається?
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22.02.2025 06:22 Відповісти
Хочет попасть в посланный корабль.... Туда ему дорога. ВСЕ будет УКРАИНА!
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22.02.2025 06:38 Відповісти
Хочет попасть в посланный корабль.... Туда ему дорога. ВСЕ будет УКРАИНА!
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22.02.2025 06:39 Відповісти
Укурений аутист!!!
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22.02.2025 07:10 Відповісти
"Россия зашла слишком далеко 3 года назад "
В одном предложении куча вранья.

Может Маск не знает, что страна-террорист и сейчас оккупирует часть украинских территорий и продолжает захватывать новые земли ?
И началось все не 3 года назад, а с захвата Крыма, Луганска и Донецка в 2014....
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22.02.2025 07:26 Відповісти
Америке это *****. Только свой интерес, только Америка!
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22.02.2025 07:50 Відповісти
Це ви за усю Амєріку відзвітували?
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22.02.2025 17:15 Відповісти
Брехня власному лохосу, що не цікавиться зовнішньою політикою взагалі.
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22.02.2025 17:14 Відповісти
Що Трамп що Маск і всі інші політики нинішнььої генерації кожної хвилини верзуттьь будь-що що вигідно саме в цей моментособисто їм. Це не від дурості а від вигоди, мотиви якої ми точно не знаємо. Так що маскотрамп не дурний а підлий
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22.02.2025 08:25 Відповісти
ДЕБІЛ!!!
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22.02.2025 08:30 Відповісти
Дешевая информационная атака. Илона Маска не в первый раз "выстреливает".
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22.02.2025 08:37 Відповісти
Тобто Україна занадто довго тримається? Треба було протриматися і здатися.
Мда
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22.02.2025 10:23 Відповісти
Он прав на все 100%. Только я об этом говорил еще 3 года назад, что кацапня мелочи по сравнению с зеленой властью. Об этом и Петлюра еще говорил. И то что Украина воюет на 2 фронта уже давно известно.
Вопрос - если бы была одна высокоточная не сбиваемая ракета, куда бы ее отправили, что бы было лучше для Украины - бахнуть в московский Кремль или отправить на Банковую по Киеву ? Я знаю ответ уже давно.
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22.02.2025 10:56 Відповісти
Бахнуть тобі треба по макітрі, балалайка.
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22.02.2025 11:12 Відповісти
ЦІ американські фашисти зовсім не дурні! Вони роблять те, що їм вигідно. А тім придуркам, які думали і думають, що інші країни через співчуття допомагають нам, повинні нарешті розкрити очі і зрозуміти, що в геополітиці, як і просто в політиці, друзів не буває. Є ТІЛЬКИ СИТУАТИВНІ СОЮЗИ ДО ПОРИ ДО ЧАСУ. І ваш майдан був штучною тригерною зоною для того, щоб мерзота з усіх боків могла зробити те, що їй вигідно!
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22.02.2025 11:18 Відповісти
Майдан був відповіддю людей на дії чуркозвірушок - ***** і хама . Одно дрібне карлиця вепс ,друге дилда свиня могольска бикувала у енакіево(починала з шапок ), карлиця - у ленінграді ******* гумдопомогу , і шнирьом хуі облизувало авторитетам.
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22.02.2025 23:25 Відповісти
Схоже феесбешна мінєтчиця з якою Маск розважався висмоктала з нього залишки мізків...
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22.02.2025 11:50 Відповісти
Аутіст-шизофреник
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22.02.2025 12:11 Відповісти
Тупий ****.
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22.02.2025 12:16 Відповісти
Гітлер зайшов занадто далеко у 1939. Союзники просто оборзіли у 1945-му. )) А один з них куйнув ядерною зброєю по Японії. Ну, так вийшло невдобно ))
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22.02.2025 12:15 Відповісти
Видно у росії справи дійсно кепські, і Маск випадково про це написав.
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22.02.2025 12:23 Відповісти
трампономаски перебувають зара у якомусь потойбічному божевільному цирку й нормальних людей намагаються туди втягнути... Скажіть йому хто небуть, нехай злазить з тих "чарівних" пігулок, або ж переходить на звичайний табак.
"Lucy in the sky with diamonds"?.. чи шо?
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22.02.2025 15:42 Відповісти
То чого ти тоді мовчав, а тепер кукурікаєш наче ''півень гамбургський''?
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22.02.2025 19:12 Відповісти
А що воно взагалі таке???? Зігуючий фашист-наркоман, пнх!!!
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22.02.2025 21:00 Відповісти
Від геніальності до дебілізму один крок...
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22.02.2025 23:24 Відповісти
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