Росія зайшла занадто далеко 3 роки тому, тепер занадто далеко зайшла українська влада, - Маск

Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск пояснив, чому змінилося його ставлення до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Один з користувачів соцмережі Х прокоментував пост Маска від 2022 року, де він написав "Тримайся міцно, Україно", фразою: "що в біса з ним сталося за останні 3 роки?".

Маск відповів, що три роки тому Росія зайшла занадто далеко, однак тепер далеко зайшла українська влада.

"Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає ні співчуття, ні розуму", – написав він.

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