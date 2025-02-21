Росія зайшла занадто далеко 3 роки тому, тепер занадто далеко зайшла українська влада, - Маск
Американський мільярдер та очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск пояснив, чому змінилося його ставлення до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Один з користувачів соцмережі Х прокоментував пост Маска від 2022 року, де він написав "Тримайся міцно, Україно", фразою: "що в біса з ним сталося за останні 3 роки?".
Маск відповів, що три роки тому Росія зайшла занадто далеко, однак тепер далеко зайшла українська влада.
"Нескінченна смерть в окопах – це неправильно, і будь-кому, хто продовжує на цьому наполягати, не вистачає ні співчуття, ні розуму", – написав він.
Топ коментарі
+42 Станислав Литвиненко
показати весь коментар21.02.2025 23:51 Відповісти Посилання
+33 Urs
показати весь коментар21.02.2025 23:53 Відповісти Посилання
+32 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар21.02.2025 23:55 Відповісти Посилання
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Появился другой Х, на западе. Пошел ты на Х, вместе со своим Х. Сегодня быть в Х маска = быть другом хуJла.
******* гроші, нищать демократію потихеньку, наскільки низький інтелект дозволяє.
А в политике - даже не НОЛЬ, а глубокий МИНУС.
В одном предложении куча вранья.
Может Маск не знает, что страна-террорист и сейчас оккупирует часть украинских территорий и продолжает захватывать новые земли ?
И началось все не 3 года назад, а с захвата Крыма, Луганска и Донецка в 2014....
Мда
Вопрос - если бы была одна высокоточная не сбиваемая ракета, куда бы ее отправили, что бы было лучше для Украины - бахнуть в московский Кремль или отправить на Банковую по Киеву ? Я знаю ответ уже давно.
"Lucy in the sky with diamonds"?.. чи шо?