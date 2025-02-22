Рашисти атакували Київщину дронами, загинув залізничник, сталася пожежа (доповнено)

У ніч на суботу, 22 лютого, російські загарбники атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Про це повідомила Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків", - розповіли в ОВА.

Також внаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває. Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.

Більше інформації щодо наслідків російської атаки дронами в ОВА пообіцяли надати згодом.

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В "Укрзалізниці" повідомили, що загиблий чоловік був черговим по переїзду в Бориспільському районі. Він загинув на робочому місці.

"Внаслідок падіння БпЛА на своєму робочому місці загинув наш черговий по переїзду в Бориспільському районі. Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо. Рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю. Поїзди за розкладом", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері п'ятниці, 21 лютого, в повітряному просторі України фіксувалися ударні російські безпілотники.

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