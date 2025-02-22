Уламки ворожого БпЛА впали у Солом’янському районі Києва, виникла пожежа, є руйнування
У ніч на суботу, 22 лютого, у Соломʼянському районі Києва впали уламки російського безпілотника.
Про це в Телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Соломʼянському районі столиці впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 00:29.
Згодом мер Києва повідомив, що у Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, виникла пожежа на території приватної забудови.
"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування. Рятувальники працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
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