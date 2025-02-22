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Новини Війна
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Уламки ворожого БпЛА впали у Солом’янському районі Києва, виникла пожежа, є руйнування

У Солом’янському районі Києва впали уламки дрона

У ніч на суботу, 22 лютого, у Соломʼянському районі Києва впали уламки російського безпілотника. 

Про це в Телеграм повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Соломʼянському районі столиці впали уламки БпЛА. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко о 00:29.

Згодом мер Києва повідомив, що у Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, виникла пожежа на території приватної забудови.

"У Соломʼянському районі, де впали уламки БпЛА, пожежа на території приватної забудови. Є руйнування. Рятувальники працюють на місці", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Київ (19795) Кличко Віталій (3537) пожежа (4366) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+2
Та ніхрена не уламки. Досить вже брехати.
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22.02.2025 01:36 Відповісти
+1
Вiд таких уламкiв я усi кущi обiсрав поруч!
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22.02.2025 01:02 Відповісти
+1
Для тебе то був "дружній вогонь". Бо під час комендантської години в Києві по кущах серуть лише кацапські диверсанти і безхатьки.
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22.02.2025 01:13 Відповісти
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Вiд таких уламкiв я усi кущi обiсрав поруч!
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22.02.2025 01:02 Відповісти
Для тебе то був "дружній вогонь". Бо під час комендантської години в Києві по кущах серуть лише кацапські диверсанти і безхатьки.
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22.02.2025 01:13 Відповісти
Внутрішні органи ще можуть послабитися вночі. Але строго відповідно до інструкції
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22.02.2025 03:12 Відповісти
Та ніхрена не уламки. Досить вже брехати.
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22.02.2025 01:36 Відповісти
А що щє на приватний сектор може впасти? Чи ви вважаєте, що кацапи будуть вицілюівати на Соломі чийсь приватний будинок? Де-де, а в Києві збрехати банально неможливо, сотні свідків, чотири мільони населення.
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22.02.2025 04:47 Відповісти
Шукаєте логіку у кацапів які вбивають мирняк ради вбивств... треш. А що в Білій Церкві вицілювали? Пошукайте,є відео.
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22.02.2025 06:03 Відповісти
До чого тут Біла Церква? Досить брехати, мова йшла про приватний сектор в Соломʼянському районі і про вашу брехню.
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22.02.2025 10:10 Відповісти
Я так розумію, ви дупля не відбиваєте, що таке Соломʼянка, де там приватна забудова, куди впали уламки, для вас головне просто підбрехнути без доказів.
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22.02.2025 10:15 Відповісти
Не треба істерики. І не треба хамити. Чув проліт і чув вибух. Все.
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22.02.2025 10:18 Відповісти
Зовсім не уламки, а був приліт. Було гучно.
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22.02.2025 07:29 Відповісти
Гучно завжди буває, коли збивають. Прильотів в Києві не було.
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22.02.2025 10:09 Відповісти
 
 