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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Майкл Джонсон про зустріч Трампа та Зеленського
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Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися, - спікер Джонсон

Джонсон про Трампа та Зеленського

Президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленським "поставив Америку на перше місце".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися.

Смерть і руйнування війни, яку спровокувала Росія, мають бути негайно припинені, і лише наш американський президент може вивести ці дві країни на шлях до довготривалого миру", - заявив Джонсон.

За словами Джонсон, президент України на зустрічі в Овальному кабінеті "мав це визнати та прийняти надзвичайну пропозицію про партнерство щодо прав на корисні копалини, яку президент Трамп виніс на розгляд".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+39
Страшно представить какие уроды управляют некогда великой державой, кроме ядерной войны от них ждать нечего, это уже факт.

Действительно, время, когда была великая Америка, которую уважали, безвозвратно ушло, пришло время великого позора и великого отвращения и презрения к этой помойке, которая выбрала в президенты такого уникального дебила!
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01.03.2025 08:07
+31
А до цього типу звали Україну? Трампло ясно сказав - угоду укладає він з ******, а наше діло просто з усим погоджуватись
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01.03.2025 08:12
+29
Пішло вилизування дупи двом *********, які влаштували показову порку, в ладно б тільки зе, але принизили весь народ.
А заоаз вимагають щоб не казали про путіна погано. ясно хто на чиєму боці.
А підсмоктувачі трампа будуть витягувати шефа з лайна, бо ї їх затягне
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01.03.2025 08:03
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Сторінка 2 з 2
Такое впечатление, что весь этот цирк устроил не Зеленский, он только роль свою сыграл в хорошо поставленном спектакле. Кукловодам был интересен Трамп. Трамп, когда пролетел на выборах, Капитолий штурмовал, а Байден «цирк с конями» устроил!
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01.03.2025 08:37 Відповісти
Є дуже дієвий та простий індікатор - продажі Тесла по за сполученими штатами. Наблюдаємо.
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01.03.2025 08:39 Відповісти
На этот Потный Гарри та еще сволочь. Уважение для США не зарабатывается на глумлении над Украиной. Прижми РФ или Китай, сраный ковбой.
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01.03.2025 08:40 Відповісти
Фак ю,товарищ Джонсон!
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01.03.2025 08:50 Відповісти
Гнида...Ще одна...
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01.03.2025 08:52 Відповісти
Від того , що каже Джонсон , що вони великі , то від цього більші не стануть . Перезпоролися з усіма дружніми , а полюбили путіна, іна-хороші парні , вилізли з самого дна.Думаю притомні є.
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01.03.2025 08:57 Відповісти
До речі. Офіційним листом вимагав замінити нашу послицю.
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01.03.2025 08:57 Відповісти
Та від неї толку нуль
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01.03.2025 09:00 Відповісти
Орденом княгині Ольги 3 ступеню не можуть так просто нагороджувати..))
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01.03.2025 09:06 Відповісти
Кошевого наградили орденом.
Тоже наверное не просто так)
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01.03.2025 10:19 Відповісти
Трампісти все ж таки змогли Зробити Америку Великою купою лайна
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01.03.2025 08:59 Відповісти
Вони поки що тільки пробують це зробити. За місяць з такої країни як США зробити купу лайна неможливо. Потрібно мінімум шість років інтенсивної промивки мозку на всіх каналах сприйняття. Хоча завдяки смартфонам та "штучному інтелекту" можуть встигнути і за чотири. Дрімучим кацапам знадобилось для початку девять років (2005-2014), а за наступні вісім (2014-2022) вони вже продовбали населенню дірку в голові...
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02.03.2025 04:52 Відповісти
мені здається,що закінчилісь ті часи,коли Сполучені Штати поважали.
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01.03.2025 09:00 Відповісти
Поставив США на перше місце - а шо до цього було по інакшому?
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01.03.2025 09:00 Відповісти
Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися. Швидше за все прийшов час, коли Америку перестали вважати великою і дякувати потрібно агенту ФСБ, який зробив з Америки підстилку ху...ла
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01.03.2025 09:01 Відповісти
Поц, часи коли стали зневажати США, а не Америку, почались вчора. США не тримає свого слова, гарантії США ничого не варті, США це рекєтир, США це падальшик. США ЦЕ ГІВНО.
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01.03.2025 09:05 Відповісти
походу трампизм-путинизм головного мозга передается половым путём..
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01.03.2025 09:07 Відповісти
кремлівські агенти та холуї котрі захопили владу в США ,довго не затримаються на олімпі та будуть покарані ,але приниження америки та її ганьба на довгі десятиліття нависнуть над нею !
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01.03.2025 09:12 Відповісти
в Вʼєтнамі обгадились , в Афганістані теж , майже скрізь де влазили америкоси були проблеми . І тут , на стікаючій кровʼю Україні , вирішили показати які вони "величні".
Вони мають стояти на колінах перед кожним Українцем за свій будапештський меморандум . Дві країни які прилюдно витерли об нього ноги , це москалі та америкоси .
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01.03.2025 09:18 Відповісти
Обидва прирівняли один одного до сврїх країн - я єсьмь Україна, я єсмь США, так само і сприймали один одного свідомо, щоб бій був не між ними, а між країнами, народами які в них живуть, аби власні поращки, власну дурість і пиху, власне лайно розмазати по кожно хто в цих країнах живе.
І це ОГИДНО ДО БЛЮВОТИ!
Це позорище!!

Тому нам не слід уподоблятися до цього ж. Ми маємо відокремоювпти народ від тих хто очолює наші країни.
І так, дякувати НАРОДУ УКРАЇНИ який бореться і дякувати НАРОДУ США ща їх підтримку, за їх дпомогу справжніх Людей.

США та Україна це не Трамп і не Зеленський, це Народ перш за все. Тому поважаймо один одного!
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01.03.2025 09:18 Відповісти
проблема в тому що коден другий, як мінімум, хоче бути на місці жирних пик "при владі".. інакще не було би бандитів тцк , поліції, і жирних морд.. бо всі вони вийшли з народу!! і щемлять інших, "братів своїх"!
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02.03.2025 03:45 Відповісти
Я б такого не сказала.
Заздрість і бажання мати власних «рабів» притаманна тим кого постійно ******** і принижують. Можливо тому все так було задумано і зараз протискається не дивлячись ні на що.
Розбрату і внутрішнім чварам не ставлять заслони, а навпаки. Хоч зупинити все можна за день, повернувшись в русло законності.
Тому є питання, хто це мутить?
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02.03.2025 07:40 Відповісти
Провокація з приниженням не вдалася тепер ні хто не скаже путінський наратив що Україна має зовнішнє керування а не самостійна держава одне коли допомогають інше коли принижують .Вся ця вистава була хрежисована щоб показать путі як прогнеться Україна в лиці президента .іжурналісти до перемовин запрошені а не на брифінг так справи не робляться американський презік опустився нижче пілоги і вся його команда показала ******** сущність
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01.03.2025 09:22 Відповісти
..дивно, що Джонсон ще не додав, що Америка нарешті встала з колін..
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01.03.2025 09:23 Відповісти
Вони - тільки почалися ..!
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01.03.2025 09:25 Відповісти
Прийшла ера дебілів і делітантів в американському суспільстві!!! Дипломатії нуль, самі сварки, Трамп удає що він в курсі всього, насправді нуль, даже дат не пом'ятає, венц любитель вискочка, плейбой, Рубіо який з нього міністр закордонних справ, по нашому,????от і перемовини такі, ні які, бо в нас также ситуація, всі дипломати які чогось варті вісторонени, а головний єрмаков, це повний нуль, ос і результат!!!
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01.03.2025 09:27 Відповісти
А по мойму зараз сша виглядає посміховиськом і бродячим цирком з якого сміється весь світ
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01.03.2025 09:37 Відповісти
Більшого подарунку підорафії вже і уявити важко... Трампон перетворює велику країну в купу лайна!
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01.03.2025 09:56 Відповісти
Про що він говорить.
***** використовує трампівську шоблу як "гумову жінку" а вони вважають що він поважає Америку?
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01.03.2025 09:58 Відповісти
часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися, - почалися часи, коли "ГАМЕРИКА" приступила виконувати забаганки рашистського світового сутинера "куйла" ,як куплена ним ,повія...(культурно сказано))
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01.03.2025 10:00 Відповісти
Всі перестали поважати США, кончені трампісти поховали америку
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01.03.2025 10:06 Відповісти
Так, США мають тільки наживатися на чужій крові. А зе потрібно було погоджуватися свого часу на ленд ліз.
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01.03.2025 10:11 Відповісти
А почему он пу «такое» не скажет в лицо или очко жим-жим?
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01.03.2025 10:12 Відповісти
Як завжди у клоунів - все якраз навпаки!
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01.03.2025 10:13 Відповісти
Спікер Джонсон - найкращий приклад Іуди 21 сторіччя!
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01.03.2025 10:15 Відповісти
Ці часи тільки почалися. США прогнулись під рашку і повага до США зза цього зникла.
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01.03.2025 10:15 Відповісти
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01.03.2025 10:19 Відповісти
Я повертаю вам шаблю.
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01.03.2025 10:20 Відповісти
Походу, эти времена только начинаются.
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01.03.2025 10:25 Відповісти
Зараз її будуть посилати, тому що якесь схиблене уявлення у цих трампістів про повагу та велич Америки.
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01.03.2025 10:25 Відповісти
"Посилати" ніхто не буде, але "тепла ванна" і режим найбільшого сприяння поступово припиниться. Логістичні та фінансові потоки почнуть оминати Америку і активність на біржі буде знижуватися, що призведе до падіння доходів бюджету та всього населення.
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02.03.2025 05:02 Відповісти
Цей придурок сугасто-червоний і зелений досі не зрозумів, що не можна чогось вимагати, коли ти зробив добровідну пожертву в імя доброчинності. І часто може трапитися так, що прохач жебрак, отримавши від тебе доллар не побіжить купувати свічки у твоїй церкві, а купить собі пляшку горілки. Але ти, як справжній християнин не повинен вихоплювати у нього з рук ту пляшку і вимагати через суд і рекет повернення тобі твоєї пожертви у той сраний доллар...
Десь так.
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01.03.2025 10:27 Відповісти
Скоро всюди будуть писати Америка з маленької букви
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01.03.2025 10:27 Відповісти
Та ті часи тільки почалися, рашка тепер використовує трампа як хоче, ось вже домовляються, щоб шпійонів повернути в повному складі, так це ще тільки місяць трампакса пройшов, далі буде…
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01.03.2025 10:44 Відповісти
Чекай китайозів на Тайвані, Джонсон. Ера великого приниження США тільки почалася!
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01.03.2025 10:44 Відповісти
коли Америку використовували та зневажали, закінчилися Джерело: https://censor.net/ua/n3538605
Ні хлопчику. Ці часи тільки починаються. Вже незабаром ви з міжнародного поліцейського перетворитесь в звичайний острівной гондоностайл, на яким всім буде пох
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01.03.2025 10:44 Відповісти
Они только НАЧАЛИСЬ, благодаря Трампу!
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01.03.2025 10:53 Відповісти
І це говорить мерзота, яка затримувала підтримку і із-за якої загинуло багато людей в Україні!!!! Пнх , покидьок!!!
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01.03.2025 11:40 Відповісти
Дурники з оточення Трампа, які під ковпаком у путлєра, швидко MAGA перетворили на MAGShit.
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01.03.2025 12:43 Відповісти
Шакали накинулись на слабшого, забуваючи,б що не всі в цьому світі на стороні зла.
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01.03.2025 12:57 Відповісти
Часи, коли Америка була могутньою демократичною країною закінчилися. Тепер це "підстілка" світових автократій. Джордж Вашингтон зараз мабуть в труні перевертається, дивлячись на Трампа і у що перетворились США.
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01.03.2025 13:06 Відповісти
Трумп: «Ви бачите, яку ненависть він відчуває до путіна. Мені дуже важко укласти угоду з такою ненавистю. У нього страшенна ненависть».
Слухай ти, рудий престарілий любитель путінський! У кожного українця величезна ненависть до путіна та всього оркостану!
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01.03.2025 14:03 Відповісти
Дятел,ці часи тільки розпочинаються.
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01.03.2025 14:03 Відповісти
блін, випередив, не встиг)
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02.03.2025 03:36 Відповісти
Не, ну нормальний чертьож. А чого ви тоді ці часи не скінчили після холодної війни? Отоб удавили совок - і закуклились там собі довольні. І ми б з ядерною зброєю були.
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02.03.2025 05:33 Відповісти
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