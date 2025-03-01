Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися, - спікер Джонсон
Президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленським "поставив Америку на перше місце".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.
"Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися.
Смерть і руйнування війни, яку спровокувала Росія, мають бути негайно припинені, і лише наш американський президент може вивести ці дві країни на шлях до довготривалого миру", - заявив Джонсон.
За словами Джонсон, президент України на зустрічі в Овальному кабінеті "мав це визнати та прийняти надзвичайну пропозицію про партнерство щодо прав на корисні копалини, яку президент Трамп виніс на розгляд".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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Тоже наверное не просто так)
Вони мають стояти на колінах перед кожним Українцем за свій будапештський меморандум . Дві країни які прилюдно витерли об нього ноги , це москалі та америкоси .
І це ОГИДНО ДО БЛЮВОТИ!
Це позорище!!
Тому нам не слід уподоблятися до цього ж. Ми маємо відокремоювпти народ від тих хто очолює наші країни.
І так, дякувати НАРОДУ УКРАЇНИ який бореться і дякувати НАРОДУ США ща їх підтримку, за їх дпомогу справжніх Людей.
США та Україна це не Трамп і не Зеленський, це Народ перш за все. Тому поважаймо один одного!
Заздрість і бажання мати власних «рабів» притаманна тим кого постійно ******** і принижують. Можливо тому все так було задумано і зараз протискається не дивлячись ні на що.
Розбрату і внутрішнім чварам не ставлять заслони, а навпаки. Хоч зупинити все можна за день, повернувшись в русло законності.
Тому є питання, хто це мутить?
***** використовує трампівську шоблу як "гумову жінку" а вони вважають що він поважає Америку?
Десь так.
Ні хлопчику. Ці часи тільки починаються. Вже незабаром ви з міжнародного поліцейського перетворитесь в звичайний острівной гондоностайл, на яким всім буде пох
Слухай ти, рудий престарілий любитель путінський! У кожного українця величезна ненависть до путіна та всього оркостану!