Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися, - спікер Джонсон

Президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленським "поставив Америку на перше місце".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Часи, коли Америку використовували та зневажали, закінчилися.

Смерть і руйнування війни, яку спровокувала Росія, мають бути негайно припинені, і лише наш американський президент може вивести ці дві країни на шлях до довготривалого миру", - заявив Джонсон.

За словами Джонсон, президент України на зустрічі в Овальному кабінеті "мав це визнати та прийняти надзвичайну пропозицію про партнерство щодо прав на корисні копалини, яку президент Трамп виніс на розгляд".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищенні тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.