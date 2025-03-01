Сили ППО збили 103 БпЛА зі 154, локаційно втрачено 51 безпілотник-імітатор, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 1 березня російські загарбники атакували Україну 154 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Їх запустили з 5 напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

51 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

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