Вночі "Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах
У ніч проти суботи, 1 березня 2025 року війська РФ здійснили чергову атаку БпЛА на Київщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.
Обухівський район: пошкоджено п’ять приватних будинків.
У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.
"Всім власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - наголошують в ОВА.
Загалом, за даними Повітряних сил, Сили ППО збили 103 БпЛА зі 154, локаційно втрачено 51 безпілотник-імітатор.
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