Вночі "Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру в трьох районах

У ніч проти суботи, 1 березня 2025 року війська РФ здійснили чергову атаку БпЛА на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області.

Обухівський район: пошкоджено п’ять приватних будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині у двох районах пошкоджено будинки, є постраждала. ФОТО

У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку. В приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

"Всім власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", - наголошують в ОВА.

Загалом, за даними Повітряних сил, Сили ППО збили 103 БпЛА зі 154, локаційно втрачено 51 безпілотник-імітатор.