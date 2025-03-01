Ворог зруйнував деякі позиції Сил оборони у Торецьку, - ОСУВ "Хортиця"

Російська армія продовжує атакувати на сході України. Минулої доби боєзіткнення зафіксовані на 8 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Загризового. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Лиманському напрямку атаки загарбників були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Зеленої Долини та Ямполівки. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Атаки відбито, триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників.

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На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та БПЛА штурмувала наші укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. У Торецьку деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку окупанти штурмували позиції Сил оборони в районах Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Наші захисники тримають оборону та знищують сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Новопавлівському напрямку противник проводив штурмові дії поблизу Костянтинополя: успіху не мав. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.

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