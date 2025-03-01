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Новини Бойові дії на сході
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Ворог зруйнував деякі позиції Сил оборони у Торецьку, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони вібдиваббють атаки ворога на 8 напрямках на схлді

Російська армія продовжує атакувати на сході України. Минулої доби боєзіткнення зафіксовані на 8 напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував наші позиції у Вовчанську, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Загризового. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов.

На Лиманському напрямку атаки загарбників були спрямовані на наші оборонні укріплення неподалік Зеленої Долини та Ямполівки. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в районі Білогорівки та Верхньокам’янського. Атаки відбито, триває виявлення та знищення штурмових груп загарбників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Взяття Котлиного зірвало плани РФ щодо захоплення Покровська, - ОСУВ "Хортиця"

На Краматорському та Торецькому напрямках російська армія за підтримки артилерії та БПЛА штурмувала наші укріплення в районах Оріхово-Василівки, Кримського та Щербинівки. У Торецьку деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Покровському напрямку окупанти штурмували позиції Сил оборони в районах Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Наші захисники тримають оборону та знищують сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Новопавлівському напрямку противник проводив штурмові дії поблизу Костянтинополя: успіху не мав. Сили оборони продовжують завдавати противнику втрат у живій силі та техніці в ході напружених оборонних боїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував позиції Сил оборони у Вовчанську, проводив штурми в районах Костянтинополя та Роздольного, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (342) війна в Україні (3558)


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Там в Торецке ещё что-то осталось целое? Ну для меня этот городок не чужой, я там школу окончил, паспорт получил, встал на учёт в военкомате (тогда были военкоматы)
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01.03.2025 10:10 Відповісти
Поправка, тогда он назывался Дзержинск 😀
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01.03.2025 10:11 Відповісти
Там коробки від будинків залишилися...
В одному під'їзді наші, а і в іншому - 3,14dари...
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01.03.2025 10:37 Відповісти
По дипстейту дом где я жил уже захвачен русней 😥
Он напротив больницы через дорогу
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01.03.2025 10:59 Відповісти
 
 