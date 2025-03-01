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Новини Реакція світу на суперечку Трампа та Зеленського
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Мир в Україні повинен бути досягнутий навіть "без жебрака Зеленського", - "Альтернатива для Німеччини"

Хрупалла підтримав Трампа

Один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що мир в Україні повинен бути досягнутий навіть без участі президента Володимира Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Хрупалла написав у Х.

"Президент Трамп скасовує переговори з президентом України Зеленським, бо той не готовий до миру. Мир все ж таки має бути досягнутий  навіть без жебрака президента Зеленського. Це не питання сировини, а питання здорового глузду. Оскільки ЄС і Німеччина, на жаль, не можуть виступати в ролі посередників, США і Росія повинні дійти згоди", – йдеться в дописі.

Хрупалла також наголосив, що його проросійська партія "Альтернатива для Німеччини"  роками "виступає за мир".

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Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Німеччина (7326) Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498)


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Топ коментарі
+33
Альтернатива для Німеччини вже всі знають що ви на підсосі *****. Так що продовжуй смоктати невіволікаючись на свій понос.
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01.03.2025 11:34
+24
Дивно, майже всі кремлівські шавки вже тявкнули, а Маскаль чомусь мовчить.
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01.03.2025 11:32
+21
Хто ж знав що боротьба за мир у всьому світі виглядає саме так… стерти з лиця землі незалежну країну й станцювати на її кістках разом з агресором…, а ще потім звинуватити жертву агресіі в тому, що вона занадто довго пручалась…
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01.03.2025 11:36
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Нацистів прорвало
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01.03.2025 12:10 Відповісти
Доктора тут уже не помогут
Сразу видео что дебил и мозга в черепе нет
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01.03.2025 12:12 Відповісти
А він не хоче чи не може сказати що пуйло жебракує в Ірані і Північній Кореї щоб продовжити війну?
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01.03.2025 12:14 Відповісти
Зелений і справді жебракує гроші та зброю. І цей жебрак примудрився посваритися з презом штатів. А до того були Орбани, Фіци, також наїзди на ,,ліверну ковбасу,, Шольца Вся соціалуа в Україні тримається на грошах (милостині)Заходу. Більше на них бикуй, нерозумне небрите створіння.
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01.03.2025 12:15 Відповісти
Аякжеж...гавкни..гавкни...Кремль має чути кому платить... Тяфкай тяфкай
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01.03.2025 12:15 Відповісти
АДН разом зі Штатами дуже хочуть, щоб Україна знову стала ядерною.
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01.03.2025 12:34 Відповісти
Хруппала, пішов ти на@уй.
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01.03.2025 12:38 Відповісти
Cвітогляд маляра,бабки біля під,їзду більше розуміють чим він.
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01.03.2025 12:41 Відповісти
Ще й НАЦИСТИ дзявкають.....
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01.03.2025 12:53 Відповісти
Називати цих підквцапників нацистами - це ображати останніх ...
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01.03.2025 14:02 Відповісти
Банкрот путэн - не дякуйте за контр тезу.
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01.03.2025 12:59 Відповісти
хто хоче послатинахуй ось посилання на банку моно https://send.monobank.ua/jar/vzLFutJ72
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01.03.2025 15:06 Відповісти
гітлер роками твердив про мир. Але йому всі в Європі заважали встановити "його мир". І тому він воював ? Німці знову полюбили такий мир ? Де вони будуть зігати бабі ! Чи безусому альтернатиту.
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01.03.2025 16:00 Відповісти
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