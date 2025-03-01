Мир в Україні повинен бути досягнутий навіть "без жебрака Зеленського", - "Альтернатива для Німеччини"
Один із лідерів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що мир в Україні повинен бути досягнутий навіть без участі президента Володимира Зеленського.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Хрупалла написав у Х.
"Президент Трамп скасовує переговори з президентом України Зеленським, бо той не готовий до миру. Мир все ж таки має бути досягнутий навіть без жебрака президента Зеленського. Це не питання сировини, а питання здорового глузду. Оскільки ЄС і Німеччина, на жаль, не можуть виступати в ролі посередників, США і Росія повинні дійти згоди", – йдеться в дописі.
Хрупалла також наголосив, що його проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" роками "виступає за мир".
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишає Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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