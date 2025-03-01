Шольц зідзвонився із Мерцом після суперечки Трампа з Зеленським
Чинний канцлер ФРН Олаф Шольц зателефонував лідеру опозиції Фрідріху Мерцу, щоб обговорити з ним суперечку президента США Дональда Трампа із лідером України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Südeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними видання, канцлер ФРН Олаф Шольц увечері пʼятниці подзвонив своєму можливому наступнику Фрідріху Мерцу, щоб обговорити з ним скандал у Білому домі та його наслідки.
Драматична ситуація тепер все змінила, Мерцу доводиться бути більш залученим до міжнародних справ, ніж зазвичай буває для майбутнього канцлера.
Суперечка Трампа та Зеленського
Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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І дуже скоро.
Julian Lopez, мабуть, видніше видніше. 👀🤓
Перемовин не було взагалі, а було умисно організовано публічне приниження президента України.
Тпамп смачно харкнув у народ України.
"Мені так жалко, що ***** вас убиває, тому пропоную продати вас *****. Це ж краще (і мені комісійні) ?"