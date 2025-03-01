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Новини Суперечка Трампа та Зеленського Підтримка України після суперечки Зеленського і Трампа
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Шольц зідзвонився із Мерцом після суперечки Трампа з Зеленським

Шольц та Мерц

Чинний канцлер ФРН Олаф Шольц зателефонував лідеру опозиції Фрідріху Мерцу, щоб обговорити з ним суперечку президента США Дональда Трампа із лідером України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Südeutsche Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними видання, канцлер ФРН Олаф Шольц увечері пʼятниці подзвонив своєму можливому наступнику Фрідріху Мерцу, щоб обговорити з ним скандал у Білому домі та його наслідки.

Драматична ситуація тепер все змінила, Мерцу доводиться бути більш залученим до міжнародних справ, ніж зазвичай буває для майбутнього канцлера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не бажає ображати Путіна, оскільки це заважає переговорному процесу, - Рубіо

Суперечка Трампа та Зеленського

Нагадаємо, у Білому домі у п'ятницю, 28 лютого, відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський почали сперечатися та перейшли на підвищені тони під час зустрічі в Овальному кабінеті.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

У Вашингтоні не відбулося підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) Трамп Дональд (5498) Шольц Олаф (1135) Мерц Фрідріх (57)


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Топ коментарі
+16
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01.03.2025 13:35
+13
Ну так соберитесь все ключевые страны Европы, Британия, Германия, Франция, Италия, и дайте политическую оценку сговору рыжего с плешивым против Украины, на ваших глазах происходит Мюнхен 2025 против Украины, и думайте!!! что после Украины можете быть вы сами
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01.03.2025 13:35
+13
Мерц допускає, що на чевневому самміті НАТО буде створений європейський аналог організацїї без рижих та їх халуїнів.
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01.03.2025 13:42
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Шольц надіюся ти не обісрався
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01.03.2025 13:33 Відповісти
Мерц допускає, що на чевневому самміті НАТО буде створений європейський аналог організацїї без рижих та їх халуїнів.
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01.03.2025 13:42 Відповісти
Цікаво, ядерна зброя з'явиться раніше в Україні чи в країнах Балтії?...
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01.03.2025 13:34 Відповісти
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01.03.2025 13:35 Відповісти
Ну так соберитесь все ключевые страны Европы, Британия, Германия, Франция, Италия, и дайте политическую оценку сговору рыжего с плешивым против Украины, на ваших глазах происходит Мюнхен 2025 против Украины, и думайте!!! что после Украины можете быть вы сами
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01.03.2025 13:35 Відповісти
Тут питання чи потяне Європа фінансово і ресурсно. До того ж Угорщина, Словаччина, праві популісти з інших країн постійно встромляють палки в колеса і не дають діяти єдиним фронтом.
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01.03.2025 13:38 Відповісти
У Европы выбор небольшой, если пройдёт Мюнхенский сговор 25 против Украины, то на очереди будут сами страны ЕС, рыжему плевать на них
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01.03.2025 13:44 Відповісти
Ну да. И на острие атаки буде армія з українців😟
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01.03.2025 14:14 Відповісти
або уся Україна, бо українцям залишиться лише пропустити кацапів у Європу, ставши під рашку
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01.03.2025 15:00 Відповісти
От на Угорщині ЄС може заощадити кошти насамперед.
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01.03.2025 18:04 Відповісти
Трамп -пусте місце. Пусте.Ще і трус
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01.03.2025 13:38 Відповісти
Але поки це пусте місце займає крісло Президента США і фактично вивело Америку з гри. Залишивши Україну наодинці з Кацапією. Європа ж паралізована блокуваннями з боку фіц, орбанів і інших правих сил.
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01.03.2025 13:40 Відповісти
Хай шукають вихід.А трамп шукав привід,щоб вийти чистим.Він зрозумів,що у нього не хватае ні впливу ні розуму розруліти війну.Він сам собі зробів сітуацію,яка принізіла його в очах світу.Всі розуміють,що сталося.Зато і у путіна не стало посередніка,бо путіт також вже по саму шию у війні.Цікава сітуація.А що,байден нас водів туди сюди,ми з ним втратили,а не знайшлі.Так що все ,що не робицця,буде краще для нас.
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01.03.2025 13:46 Відповісти
потрібно давати чіткі визначення. це не скандал, а заплановане шоу доні)(уйла в одночасній трансляції на весь світ, і його не хвилює, що про нього і хто скаже. чи щось з тієї вистави вийшло покаже час
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01.03.2025 13:40 Відповісти
"чи щось з тієї вистави вийшло покаже час "

І дуже скоро.
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01.03.2025 13:47 Відповісти
новоспеченому, Реєстрація: 24.02.2025,
Julian Lopez, мабуть, видніше видніше. 👀🤓
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01.03.2025 14:32 Відповісти
Це була не суперечка.
Перемовин не було взагалі, а було умисно організовано публічне приниження президента України.
Тпамп смачно харкнув у народ України.
"Мені так жалко, що ***** вас убиває, тому пропоную продати вас *****. Це ж краще (і мені комісійні) ?"
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01.03.2025 13:51 Відповісти
заставлять не ненавидіти вбивцю - це вже зовсім треба бути скотиною. якою Дональд Дак і є.
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01.03.2025 15:02 Відповісти
Европе и всем адекватным мировым нациям нужно сделать выводы и готовиться к возможной войне с блоком Зла . Хотя с трампом и его опг американцы и покончат рано или поздно , скорее всего эта некогда всесильная страна надолго выпадет из мировых лидеров . И это будет очень удачный момент для китая с его тайванем и т.д. Европе нужно искоренить агентов куйла на своей территории и восстановить и усилить в разы военные силы . Иначе российский фашизм и китайский коммунизм прийдут к вам со своим "миром".
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01.03.2025 14:15 Відповісти
у Європи немає яєць. носяться зі своїм "треба усіх вислухати", ніззя 3тю начати. а інших шляхів немає, як по середньовічному
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01.03.2025 15:04 Відповісти
Автору.Зателефонував.
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01.03.2025 14:27 Відповісти
 
 