РФ вдарила балістикою по Одесі: постраждали 2 особи, пошкоджено цивільне судно (оновлено)

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом глава ОВА Кіпер заявив, що окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою.

"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.



Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим", - зазначив він.

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