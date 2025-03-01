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Новини Обстріл Одеси
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РФ вдарила балістикою по Одесі: постраждали 2 особи, пошкоджено цивільне судно (оновлено)

Вибух пролунав в Одесі 1 березня 2025 року

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Згодом глава ОВА Кіпер заявив, що окупанти вдарили по Одесі балістичною ракетою.

"Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.

Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим", - зазначив він.

Також читайте: Наслідки атаки безпілотників на Одещину. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4439) обстріл (28263) Одеса (5437) Одеська область (3186) Одеський район (127)


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Топ коментарі
+19
Росія повинна бути знищена
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01.03.2025 17:54
+9
3.14дараси знову взялися за своє, що вони можуть робити - вбивати всіх без розбору....
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01.03.2025 18:00
+7
Чому всі мають надії на Таураси, Атакамси, SCALP,Storm Shadow, коли в нас є свої "Нептуни", "Сапсани", то де вони? Чому за 6 років правління такого собі не бариги і правильного мальчіка в нас немає цих ракет, а при "баризі" були?
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01.03.2025 19:28
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Росія повинна бути знищена
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01.03.2025 17:54 Відповісти
3.14дараси знову взялися за своє, що вони можуть робити - вбивати всіх без розбору....
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01.03.2025 18:00 Відповісти
Я даже сирены не услышал, просто пи*дануло где-то в пяти минутах езды...
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01.03.2025 18:20 Відповісти
Якщо не зруйнуемо міст,нам буде гірше.Кого боімося?
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01.03.2025 19:06 Відповісти
нікого - міст немає чим зруйнувати
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01.03.2025 19:15 Відповісти
Тауруси нам обіцяв новий Канцлер. Може хоч він не бреше.
Тауруси цей міст покладуть як картковий будиночок.
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01.03.2025 19:20 Відповісти
нічого тореси цьому мосту не зроблять
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01.03.2025 19:22 Відповісти
Ще як зроблять. Вони саме для цього і призначені. Вони бункери дістають.
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01.03.2025 19:25 Відповісти
бункер і міст не мають нічого спільного
щоб надійно зруйнувати міст потрібно зруйнувати його опори, а це занадто мала ціль для КР, ну і в опору потрібно загнати декілька торесів, що виглядає мало ймовірно
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01.03.2025 20:01 Відповісти
Чому всі мають надії на Таураси, Атакамси, SCALP,Storm Shadow, коли в нас є свої "Нептуни", "Сапсани", то де вони? Чому за 6 років правління такого собі не бариги і правильного мальчіка в нас немає цих ракет, а при "баризі" були?
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01.03.2025 19:28 Відповісти
Ваше запитання не за адресою.
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01.03.2025 19:33 Відповісти
Зато у вашого ***** все було та є: і арєшнікі, і баяришнікі, і наші бомбардувальники, а ракети, якими він зараз по нам *******.
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01.03.2025 20:29 Відповісти
За словами трампа, це так росія заявляє про нестримне прагнення до миру. Маразм трампа і його команди процвітає.
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01.03.2025 19:08 Відповісти
це ті шо хочуть миру по рудому
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01.03.2025 19:12 Відповісти
 
 