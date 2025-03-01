Наслідки атаки безпілотників на Одещину. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Одна людина загинула, ще три – постраждали", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства.

Нагадаємо, з вечора 28 лютого росіяни атакували Україну 154 безпілотниками. Сили ППО відбивали атаку у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

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