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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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Наслідки атаки безпілотників на Одещину. ФОТОрепортаж

Ввечері 28 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"Одна людина загинула, ще три – постраждали", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства.

Нагадаємо, з вечора 28 лютого росіяни атакували Україну 154 безпілотниками. Сили ППО відбивали атаку у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Дивіться також: Наслідки масованого удару безпілотниками по Харкову. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Атака безпілотників на Одещину 28 лютого
Атака безпілотників на Одещину 28 лютого
Атака безпілотників на Одещину 28 лютого
Атака безпілотників на Одещину 28 лютого
Атака безпілотників на Одещину 28 лютого

Автор: 

безпілотник (4105) Одеська область (3186) ДСНС (5089)


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в білому домі мабудь вибухнула ядерна бомба!!!
бо на статті про зустріч двох самодурів, ТИСЯЧІ коментарів
ПРО АТАКУ НА наші МІСТА НОЛЬ, *****!!!!
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01.03.2025 10:16 Відповісти
Це все, що ми повинні знати про мирні ініціативи Хутіна .Зе підставився. Трамп не зміг домовитись з Путіним , просто Зелю підставили Він повівся . Тепер не Трамп дурень, а Зе.Макрон не повіся на провокації .Бо він політик .Скільки ми ще будемо вигрібати, що обрали не політика , неосвічену особу , яка навіть радників не має , крім ворога Єрмака, щоб йому правильно шептали в навушник ? Чим це все закінчиться- неясно .

01.03.2025 10:32
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01.03.2025 10:34 Відповісти
Бачите, кідар ***** хоче миру, а ми його посил просто не так розуміємо?
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01.03.2025 12:08 Відповісти
 
 