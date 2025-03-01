Наслідки атаки безпілотників на Одещину. ФОТОрепортаж
Ввечері 28 лютого російські загарбники вкотре атакували Одеську область безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.
"Одна людина загинула, ще три – постраждали", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару загорівся одноповерховий приватний будинок, вантажні та легкові автомобілі на території підприємства.
Нагадаємо, з вечора 28 лютого росіяни атакували Україну 154 безпілотниками. Сили ППО відбивали атаку у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
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бо на статті про зустріч двох самодурів, ТИСЯЧІ коментарів
ПРО АТАКУ НА наші МІСТА НОЛЬ, *****!!!!
01.03.2025 10:32