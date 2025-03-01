Словаччина не допомагатиме Україні ні у фінансовому, ні у військовому плані, - Фіцо
Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його країна не надаватиме військову та фінансову допомогу Україні "для продовження війни".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо від мене, як від однієї з вищих конституційних посадових осіб, очікують реакції на події в Білому домі, я повторю основні положення свого вчорашнього виступу", - зазначив Фіцо, додавши, що коли формулював їх, то "не перебував під впливом художнього враження від зустрічі, яке так усіх схвилювало".
"Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні у військовому плані для продовження війни. Якщо інші так зроблять, ми поважатимемо це", - додав він.
Фіцо вважає стратегію "миру через силу" нереальною, оскільки "Україна ніколи не буде такою сильною".
Також він сказав, що Словаччина запропонує негайне припинення вогню на саміті лідерів ЄС наступного тижня (6 березня), незалежно від того, коли буде досягнуто остаточної мирної угоди.
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Ну а Донні, це супер. Особливо останній спіч перед уходом з Овального - ми з х.....вмєстє і в пєчалі та радості. Саме після такого визнання Венс забрав Донні, якого понесло.
з тобою давно все зрозуміло...
Але поза тим, словаки і без фіцо проросійські. Просто доволі спокійні щоб посміхатись вам в лице і казати як їм жаль українців. Але кожний третій все ж розкаже що росіяни хороші а це все божевільний путін, і погана Амеріка яка посоріла брацькі народи щоб грабувати їх копалини
вижу що москаль ©
Ти путіну надавно кланався - з тобою все ясно, не спам недострілений
платять,так що заробляйте.
,, братскую республику,,
Но проститутки всегда в цене ... Фицик удачи тебе )))
показово пишається своїми вадами.