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Новини Фіцо не хоче допомагати Україні
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Словаччина не допомагатиме Україні ні у фінансовому, ні у військовому плані, - Фіцо

Фіцо не допомагатиме Україні ні фінансово, ні зброєю

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його країна не надаватиме військову та фінансову допомогу Україні "для продовження війни".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо від мене, як від однієї з вищих конституційних посадових осіб, очікують реакції на події в Білому домі, я повторю основні положення свого вчорашнього виступу", - зазначив Фіцо, додавши, що коли формулював їх, то "не перебував під впливом художнього враження від зустрічі, яке так усіх схвилювало".

Також читайте: Лідер словацьких націоналістів Данко вимагає, щоб Україна повернула €3,5 млрд наданої допомоги

"Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні у військовому плані для продовження війни. Якщо інші так зроблять, ми поважатимемо це", - додав він.

Фіцо вважає стратегію "миру через силу" нереальною, оскільки "Україна ніколи не буде такою сильною".

Також він сказав, що Словаччина запропонує негайне припинення вогню на саміті лідерів ЄС наступного тижня (6 березня), незалежно від того, коли буде досягнуто остаточної мирної угоди.

Читайте: Застосування Росією військової сили в Україні було порушенням міжнародного права. Однак у Росії були серйозні причини, - Фіцо

Фіцо не допомагатиме Україні ні фінансово, ні зброєю

Автор: 

Словаччина (1096) Фіцо Роберт (200)


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Топ коментарі
+39
Ну з вами і так все ясно, чи гавкнули, так для " галочки".
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01.03.2025 18:28
+38
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01.03.2025 18:30
+20
В Европе самые заклятые "друзья" Украины это Венгрия, Словакия и Сербия. "Залюбили" бы до смерти.
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01.03.2025 18:32
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Ну з вами і так все ясно, чи гавкнули, так для " галочки".
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01.03.2025 18:28 Відповісти
Неспроста мальчікі х....вискочили. В березні 1939 року перед вторгненням Гітлер розіграв подібну виставу. Запросили Гаху, премьєра. Заодно, для наведення страху, викликав двох звіроподібних генералів Дітріха з СС та Шперлле від люфтваффе. Гітлер зразу ж перейшов на крик, вторгнення вже вирішене, віддавайте наказ про *перестать стрєлять*, коли Гаха почав доводити, що потрібне рішення парламенту Гітлер повідомив, що питання вже вирішене і від чехів нічого не залежить. і покинув свій кабінет в рейхсканцелярії. Гаха втратив свідомість і йому викликали лікаря. Хоча, за Гудеріаном, наказ про вторгнення був даний після переговорів, без підготовки. Вони майже 500 км добирались до кордону. А словацькі наці напередодні за сприяння Герінга захопили владу і вийшли із складу ЧС. Ну а венгри по бистрячку прихопили Закарпаття. І зараз мальчікі х..... розраховували на теж саме.
Ну а Донні, це супер. Особливо останній спіч перед уходом з Овального - ми з х.....вмєстє і в пєчалі та радості. Саме після такого визнання Венс забрав Донні, якого понесло.
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01.03.2025 20:04 Відповісти
А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны.
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01.03.2025 18:29 Відповісти
*какая отвратительная рожа... *
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01.03.2025 18:30 Відповісти
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01.03.2025 18:30 Відповісти
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01.03.2025 18:35 Відповісти
Ще один трамполиз
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01.03.2025 18:31 Відповісти
міг би і не блеяти, авець,
з тобою давно все зрозуміло...
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01.03.2025 18:32 Відповісти
В Европе самые заклятые "друзья" Украины это Венгрия, Словакия и Сербия. "Залюбили" бы до смерти.
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Поляндия там тоже скоро будет)
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01.03.2025 19:40 Відповісти
Ну то і газу не буде.
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Вони його через Туреччину отримують. Історія з газом була просто черговою нападкою на Україну.
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01.03.2025 18:35 Відповісти
Не розказуйте казочки. Через Туреччину Сосія може качати газу не більше 25млрд куб хоч усрись. Порівняйте з українськими газопроводами які здатні пропускати в 5 раз більше. Не даремно ***** і Фіцо з Орбаном верещать щоб Україна знову запустила газопроводи. До того ж Туреччина це не Україна якою завжди ***** поли витирав в плані перекачки газу. Ердоган за кожен куб з ***** шкуру на полоски ріже. А якщо Ердоган запустить щегаз з Катару то сосійський газ ***** собі може назад в сраку закачати
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01.03.2025 18:46 Відповісти
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01.03.2025 18:51 Відповісти
Допомогальщік.Тобі вже не один ветеринар не допоможе
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Упоротии
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01.03.2025 18:32 Відповісти
Словацький премʼєр Роберт Фіцо вже отримав свої "серебряники" від пукіна?
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01.03.2025 18:32 Відповісти
фіцо отримає ще й своє від карми
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01.03.2025 18:55 Відповісти
Історична тяглість: Прем'єр-міністр Словаччини Йозеф Тисо і його братан.
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01.03.2025 19:20 Відповісти
Вимальовується світ підар,,Ів і це добре. Ще краще, коли всі вони стануть в рядок
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01.03.2025 18:35 Відповісти
На 9 мая всі вони вірогідно сповзуться на Красну площу... Треба до того часу встигнути склепати хоча б один ядерний заряд
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01.03.2025 18:37 Відповісти
Ти мав на увазі травень? Чи травити їх, щоб маялись?
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01.03.2025 18:46 Відповісти
Точно на 9 травня, вже весь список буде як на долоні, на червоній площі.
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01.03.2025 18:53 Відповісти
Ось сам тут, мудаче, ти мав сказати ''Красная площа'' та спалився. Боже,.спали всіх москалів
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Я?
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01.03.2025 19:11 Відповісти
Явно всі хочуть відчути рай при приході рускіх асвабадітелей,це ж молодість фіцо совецкіє вайска рамантіка!!!
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01.03.2025 18:35 Відповісти
може його й склєпав якийсь рузьгє солдат коля в його мамки їх багато було...
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01.03.2025 18:57 Відповісти
Фамилия от фак ю. І так все зрозуміло. Прогнувся та розвинув сідниці.
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01.03.2025 18:35 Відповісти
Похоже и этот уё*ок возьмётся за ручку с Орбаном и пойдёт решать за Украину.
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01.03.2025 18:35 Відповісти
Все таки потрібно дістати того стрільця, которий не дострелив це фіцо, натовкти йому пику за допущений брак, дати ще грошей і заставити доробити якісно справу.
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01.03.2025 18:36 Відповісти
та до купи й стрільця по трумпу
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01.03.2025 18:45 Відповісти
Приїде Зе і все порішає.
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01.03.2025 18:36 Відповісти
в Ростов?
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01.03.2025 18:44 Відповісти
Ага...передавати повноваження...
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01.03.2025 18:46 Відповісти
Ні! Явку виявити і самокат привезти....
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01.03.2025 18:48 Відповісти
І урочисто на білому самокаті в'їхати...куди в'їхати?...
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01.03.2025 18:51 Відповісти
... до віктора хфедоровича!
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01.03.2025 18:54 Відповісти
Більшість словаків вірить путіну,. Це все, що треба знати про цей нарід. І що вони можуть вибрати? Такого ж довбня, як і вони.
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01.03.2025 18:37 Відповісти
словаки протестують проти цього підара, не треба наговарбвати, навіть стріляли!! На відміну він нас вони хоч спробували, ми ж своїх дєрьмаків терпимо
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01.03.2025 18:58 Відповісти
Я згоден. Особисто коли працював з ними ще в 2020 казав що не робіть на виборах наших помилок (не моєї особисто).

Але поза тим, словаки і без фіцо проросійські. Просто доволі спокійні щоб посміхатись вам в лице і казати як їм жаль українців. Але кожний третій все ж розкаже що росіяни хороші а це все божевільний путін, і погана Амеріка яка посоріла брацькі народи щоб грабувати їх копалини
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01.03.2025 20:48 Відповісти
Значить після перемир"я кинем пару батальонов і окупуємо Словаччину як компенсацію за втрачені території
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01.03.2025 18:38 Відповісти
А потім на Вашингтон...?
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01.03.2025 18:42 Відповісти
Ті 3.14дараси самі на 51 державу розпадуться,,,,
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01.03.2025 18:43 Відповісти
дивіться, обережно...., щоб до того часу не розбіглися по Європі, разом із Фіцо! Вони тільки на словах херої....
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01.03.2025 18:42 Відповісти
Настала нова ера, сильніший має повне право завойовувати слабкішого. То чим ми тоді гірші?
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01.03.2025 18:59 Відповісти
я пропоную для початку допомогти Молдові - і прибрати у нас під боком знищити "ракову пухлину"
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01.03.2025 19:01 Відповісти
В першу чергу нам таємно треба ядерку зробити. За три втрачені роки не то що ракетну програму можна було зробити як два пальця об асфальт, а і ядерку на ізі, хоча б завершити збагачення урану. А разом з ракетною програмою, нацепити туди боєголовки зі збагаченим ураном то було б діло техніки. Можна навіть випробувань не проводить, головне шоб ракета взлетіла, а там як вийде - так вийде
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01.03.2025 19:04 Відповісти
Ви у цьому спец? А в нас є такі специ? Чи ви просто пукнули у простір аби щось пукнуть? Щоб зробити ядерну боєголовку потрібно: а) збагачений уран,алк його ще треба зробити,а це дуже складно,довго і дорого; б) плутоній такий плутоній виробляли реактори РБМК в Чорнобилі,але їх на вимогу Заходу було закрито ше при мудаку Чучмі,останні 40 кг плутонію (це 6-7 атомних бомб) Янука на вимогу амерів віддав СЩА...Ви краще не пер****ли про те в чому ви лох,друже....
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01.03.2025 19:23 Відповісти
Ну тому зеля й забив на ракетну програму. ясно
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03.03.2025 09:50 Відповісти
Словаки досі мають шматок Закарпаття- ще з часів коли в 1920-х вони від нього відшматували Лемківщину собі і в 1945 повернули Закарпаття вже без неї
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01.03.2025 20:51 Відповісти
Ну так пішов найух. Твоя думка в твою сраку
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01.03.2025 18:41 Відповісти
фицо, как и вонючий орбан, закончат, в лучшем случае, на свалке, а в худшем, будут украшением на новогодней ёлке.
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01.03.2025 18:43 Відповісти
Коли русскіє прийдуть до словаччини, нам буде настільки пох, що аж невдобно.
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01.03.2025 18:43 Відповісти
О, виповзк виліз із гною, дуже, дуже потужний діяч. Фіцо вилізує булки орбану, орбаний рот йухлу та трампону.
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01.03.2025 18:44 Відповісти
както неожиданно...
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01.03.2025 18:44 Відповісти
Охрінівший князьок популіст-путініст розписується за всіх словаків навіки?
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01.03.2025 18:44 Відповісти
так говорить ніби це ми на кацапстан напали
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01.03.2025 18:45 Відповісти
сідай синку
вижу що москаль ©
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01.03.2025 18:46 Відповісти
тож дуже швидко кацапи опиняться на території словаччини, а воно треба це німцям, полякам, балтійцям і ін., тому тебе питати в європі ніхто не буде, як скажуть, так і зробиш, ну хіба що попиз...ш трішки для прілічія
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01.03.2025 18:46 Відповісти
фіця, та завали вже хлєбало, а то ********** сперма витікає, *****!
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01.03.2025 18:47 Відповісти
Запитали Спєрмоусова, а чому у вас таке прізвище? Бо спєрма по вусам текла, а в рот не попадала
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01.03.2025 19:00 Відповісти
Давно російські танки по Празі не їздили?
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01.03.2025 18:49 Відповісти
І сиділи у тих танках переважно українці...
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01.03.2025 18:52 Відповісти
Не здивував…., от якби пообіцяв допомогу та підтримку, ото б було диво…
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01.03.2025 18:49 Відповісти
ну от этого ****** именно этого и следовало ожидать.удивили если честно дудь с рютте,а все эти фицо,орбаны дерьмом были с рождения.
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01.03.2025 18:50 Відповісти
А я вже гадаю коли ця потвора вилізе зі своїм висером ....
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01.03.2025 18:52 Відповісти
Типу до того заливала нас грошима та патронами.
Ти путіну надавно кланався - з тобою все ясно, не спам недострілений
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01.03.2025 18:53 Відповісти
Дві суки в Європі фіцо і орбан на випередки,хто перший чи по черзі під путіна лягти.Простітуткам
платять,так що заробляйте.
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01.03.2025 18:55 Відповісти
Бессовестный!
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01.03.2025 18:57 Відповісти
Ещё один голубь мира, точнее петух, прокукарекал... А ведь ****** понимает что его деньки окончатся в одно время с *********** и трампоновскими!
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01.03.2025 19:02 Відповісти
Жаль ,що той дядько тебе не дострелив. ******** кацапський.
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01.03.2025 19:05 Відповісти
яка несподівана новина
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01.03.2025 19:06 Відповісти
Pfui Pfico.Es stinkt.
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01.03.2025 19:08 Відповісти
Є проблеми - Угорщина, Словаччина, Америка...і проблеми треба вирішувати, а не просто констатувати їх наявність. Для того й є МЗС, спецслужби, і Президент, який відповідальний за зовнішню політику та оборону.
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01.03.2025 19:09 Відповісти
а......он воно шо....чувак,без поради такого дирявого ухилянта,як ти всі просто не знають що робить! спасибі шо ти відкрив нам всім очі на проблему
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01.03.2025 19:29 Відповісти
Розкажи тоді, як Зе вирішує проблему зі, скажімо, Америкою?
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01.03.2025 19:32 Відповісти
??? чувак ти офонарів? пішов ти нх шоб я якомусь ждуну-му.даку тут лекції читав,витрачав час!
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01.03.2025 19:41 Відповісти
Ума палата...ще кажуть без царя в галавє...
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01.03.2025 19:48 Відповісти
Це шо він нас налякать хотів чи гавкнув шоб Х..йло його ще раз помітило. Нібито ми й без нього це не знали.
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01.03.2025 19:17 Відповісти
Зараз активізується вся прокацапська мразь,у нас теж вийде з пікетами і протестами всяка ухилянтська наволоч,ждуни всіх мастей тощо....
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01.03.2025 19:26 Відповісти
особливо це видно по телеграмканалах
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01.03.2025 19:27 Відповісти
Недаремно ви з мадярами були на боці Гітлера.Тєбя скоро посодют)
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01.03.2025 19:40 Відповісти
Яке ж неприкончене!
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01.03.2025 19:52 Відповісти
Словакия хочет стать 51 штатом у Тампона , но путлер не согласен терять очередную

,, братскую республику,,

Но проститутки всегда в цене ... Фицик удачи тебе )))

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01.03.2025 21:32 Відповісти
Договорится той Фіцо.
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01.03.2025 21:39 Відповісти
Яка прикра несподіванка...🤗
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01.03.2025 21:56 Відповісти
не допомагає захиститись, поважає схожих.
показово пишається своїми вадами.
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02.03.2025 08:55 Відповісти
 
 