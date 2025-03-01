Словаччина не допомагатиме Україні ні у фінансовому, ні у військовому плані, - Фіцо

Словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що його країна не надаватиме військову та фінансову допомогу Україні "для продовження війни".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо від мене, як від однієї з вищих конституційних посадових осіб, очікують реакції на події в Білому домі, я повторю основні положення свого вчорашнього виступу", - зазначив Фіцо, додавши, що коли формулював їх, то "не перебував під впливом художнього враження від зустрічі, яке так усіх схвилювало".

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"Словацька Республіка не підтримає Україну ні фінансово, ні у військовому плані для продовження війни. Якщо інші так зроблять, ми поважатимемо це", - додав він.

Фіцо вважає стратегію "миру через силу" нереальною, оскільки "Україна ніколи не буде такою сильною".

Також він сказав, що Словаччина запропонує негайне припинення вогню на саміті лідерів ЄС наступного тижня (6 березня), незалежно від того, коли буде досягнуто остаточної мирної угоди.

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