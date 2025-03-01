Окупанти впродовж дня атакували Херсонщину дронами й артилерією, 10 постраждалих, серед них – дитина
Упродовж дня суботи, 1 березня, російські загарбники обстрілювали Херсон та область артилерією та за допомогою дронів. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 10 осіб, серед них - дитина.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 17:00 відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілів людей, серед них дитина 2013 року народження. Ще один чоловік травмувався, наїхавши на міну.
Впродовж дня окупанти скидали вибухівку з дрона в Антонівці. Троє людей зазнали поранень.
За аналогічних обставин у Кіндійці постраждало двоє людей.
Дві людини дістали поранення у Херсоні, одна в Козацькому, ще один чоловік дістав травм у Великій Олександрівці.
У Дар'ївці травмовано одну дорослу людину та хлопця 11 років. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільні об’єкти та автотранспорт.
Правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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