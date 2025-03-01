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Новини підтримка України ЄС
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Надати 20 млрд євро допомоги та обговорити питання миротворців: Науседа запропонував термінові кроки ЄС для підтримки України

Науседа пропонує кроки підтримки України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа має швидко діяти для збільшення допомоги Україні. Для цього політик запропонував низку кроків.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"По-перше, щодо України: негайно використовувати заморожені російські активи для підтримки українських військових. Надати 20 мільярдів євро додаткової допомоги на оборону, як пропонує глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Обговорити питання європейських миротворчих сил", - йдеться в дописі очільника Литви.

Другий крок, запопонований Науседою, стосується Європейського Союзу. На його думку, країни-члени повинні:

  • збільшити інвестиції в оборону;
  • значно посилити оборонну промисловість;
  • виділити більше коштів для портфоліо комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса;
  • реалізовувати спільні проєкти з Британією та Норвегією.

Науседа додав, що має намір обговорити ці питання з очільниками урядів Британії та Італії.

"На спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути прийняті важливі рішення",- додав президент Литви.

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Автор: 

Литва (2380) допомога (8297) Євросоюз (13322) Науседа Гітанас (333) заморожені активи (546)


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Топ коментарі
+5
Дякуємо президенту Литви Гітанасу Науседі !!
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01.03.2025 20:11
+3
Якими великими можуть буть бути лідери маленьких країн, і якими нікчемними можуть виявитись лідери великих країн!
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01.03.2025 20:33
+1
Країни Балтії як ніхто розуміє, що ,,домик" нато не врятує! Був заячий- став лисячий!!
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01.03.2025 20:00
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Финансы давайте только армии,у чинушек паек и так жирный.
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01.03.2025 19:55 Відповісти
Справа в тому що ***** не хоче миру і через це не дасть ввести в Україну миротворців. Хоча я не вірю що миротворці зупинять рашистів. Вже ці миротворці в Лівії драпали навіть від вагнерівців. ***** хватить одного обстрілу щоб миротворці погрузилися на автобуси і поїхали додому. ***** з Тампаксом ще й звинуватять Україну що це вона знову спровокувала ***** і потрібно нова угода з новою границею вже ближча до польського кордону
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01.03.2025 19:56 Відповісти
Створення европейською армії , у якої ЗСУ будуть основою .
Хоча б теоретично треба прорахувати КУДИ ПІДЕ МИЛЬОН українських досвідчених військових після перемірря? Підприємства зруйновані, зарплати не буде у здорових досвідчених чоловіків . Хутін розраховує, що вони підуть у криминал ? І тоді він буде брехати про терористів , як брехав постійно ? Перемірря- це пастка для ЗСУ
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01.03.2025 19:57 Відповісти
Країни Балтії як ніхто розуміє, що ,,домик" нато не врятує! Був заячий- став лисячий!!
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01.03.2025 20:00 Відповісти
не треба миротворців. Пришліть свої ВПС - і миротворці не ************
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01.03.2025 20:04 Відповісти
Дякуємо президенту Литви Гітанасу Науседі !!
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01.03.2025 20:11 Відповісти
Ага, написав, при тому що Литву навiть не запросили на самiт
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01.03.2025 20:12 Відповісти
коли увійдуть миротворці конфлікт припинеться….
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01.03.2025 20:30 Відповісти
Якими великими можуть буть бути лідери маленьких країн, і якими нікчемними можуть виявитись лідери великих країн!
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01.03.2025 20:33 Відповісти
Лідери, які виявилися під*рами.
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01.03.2025 20:41 Відповісти
1. Усунути хрипатого і його 5-6 менеджерів
2. Створити єдиний уряд технократів професіоналів, а всіх, кого понапризначала єрмачня грабувати і руйнувати Україну - на смітник
3. Отримання 20 лярдів допомоги
От що треба зробити невідкладно, а не навпаки
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01.03.2025 20:39 Відповісти
Миротворці то "шляпа" - у разі небезпеки втікають залишаючи людей на смерть. Потрібні союзницьків війсковий контингент який готовий дати відсіч агресору- рашистам.
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01.03.2025 20:54 Відповісти
 
 