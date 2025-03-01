Надати 20 млрд євро допомоги та обговорити питання миротворців: Науседа запропонував термінові кроки ЄС для підтримки України
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європа має швидко діяти для збільшення допомоги Україні. Для цього політик запропонував низку кроків.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"По-перше, щодо України: негайно використовувати заморожені російські активи для підтримки українських військових. Надати 20 мільярдів євро додаткової допомоги на оборону, як пропонує глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Обговорити питання європейських миротворчих сил", - йдеться в дописі очільника Литви.
Другий крок, запопонований Науседою, стосується Європейського Союзу. На його думку, країни-члени повинні:
- збільшити інвестиції в оборону;
- значно посилити оборонну промисловість;
- виділити більше коштів для портфоліо комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса;
- реалізовувати спільні проєкти з Британією та Норвегією.
Науседа додав, що має намір обговорити ці питання з очільниками урядів Британії та Італії.
"На спеціальній зустрічі Євроради 6 березня мають бути прийняті важливі рішення",- додав президент Литви.
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Хоча б теоретично треба прорахувати КУДИ ПІДЕ МИЛЬОН українських досвідчених військових після перемірря? Підприємства зруйновані, зарплати не буде у здорових досвідчених чоловіків . Хутін розраховує, що вони підуть у криминал ? І тоді він буде брехати про терористів , як брехав постійно ? Перемірря- це пастка для ЗСУ
2. Створити єдиний уряд технократів професіоналів, а всіх, кого понапризначала єрмачня грабувати і руйнувати Україну - на смітник
3. Отримання 20 лярдів допомоги
От що треба зробити невідкладно, а не навпаки