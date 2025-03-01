Європа стоїть перед великим історичним випробуванням, - прем’єр Чехії Фіала закликає союзників збільшити допомогу Україні
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликає країни Європи збільшити військову підтримку України та власні витрати на оборону.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Європа стоїть перед великим історичним випробуванням і має подбати про свою безпеку та добре майбутнє. Ніхто інший за неї цього не зробить",- наголосив глава уряду Чехії.
Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб агресивна Росія розширювалася за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити військову підтримку України".
"І якщо ми хочемо стійкого та довгострокового миру, ми повинні добре озброїтися. Цього не станеться без збільшення витрат на оборону хоча б до 3% ВВП", - заявив Фіала.
Політик сказав, що кожен, хто говорить протилежне, загрожує національній безпеці Чеської Республіки.
"Історичний досвід Чехії показує: якщо швидко не нарощувати зусиль і дозволити агресору диктувати умови, то добром це не закінчиться",- сказав очільник чеського уряду.
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І шакалами їх назвати не зовсім, вони гієни, гієни їдять здобич поки вона ще жива.
В 2022р. Б. Джонсон наважився на весь голос заявити, що з "кожним днем пляма на росії стає все більшою". Чому ж зараз "мовчання ягнят" в Європі схоже на боягузство і безпринципність, коли Авантюрист і Нігіліст, який виграв вибори в США, руйнує крок за кроком всі поствоєнні організаційні напрацювання Старого Світу та, вподібнившись Блудному Синові, намагається розтринькати всі неоцінені здобутки післявоєнної цивілізації?
Хіба ж не видно, що безвідповідальний самозакоханий Нарцис, повертаючи на політичну карту закони Середньовіччя, кидає цими діями світову цивілізацію в хаос та робить її некерованою в разі збройних конфліктів.
Зла іронія долі полягає в тому, що якщо цапорилі виграють цю війну та окупують Україну, «визволяти» країни Балтії, Польщу, Румунію, Молдову та Угорщину, будуть не лише кацапи, а й українці: бо цапорилі створять такі умови на території окупованої України, що варіантів буде не багато.
Опустити людину на саме дно, а потім запропонувати «шанс» і справу зроблено.
У другу світову в військах колишнього срср войували і українці з західної частини України, яка буквально декілька місяців тому не мала жодного відношення до мордору і жителі країн Балтії.
Бабки добрі РФ платить, чи мазохіст?
І що, на цій війні чеченців серед кацапів немає?
Так само буде якщо Україна впаде.
Проблема именно в том, что таки СТОИТ...