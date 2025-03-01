Європа стоїть перед великим історичним випробуванням, - прем’єр Чехії Фіала закликає союзників збільшити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликає країни Європи збільшити військову підтримку України та власні витрати на оборону.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа стоїть перед великим історичним випробуванням і має подбати про свою безпеку та добре майбутнє. Ніхто інший за неї цього не зробить",- наголосив глава уряду Чехії.

Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб агресивна Росія розширювалася за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити військову підтримку України".

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"І якщо ми хочемо стійкого та довгострокового миру, ми повинні добре озброїтися. Цього не станеться без збільшення витрат на оборону хоча б до 3% ВВП", - заявив Фіала.

Політик сказав, що кожен, хто говорить протилежне, загрожує національній безпеці Чеської Республіки.

"Історичний досвід Чехії показує: якщо швидко не нарощувати зусиль і дозволити агресору диктувати умови, то добром це не закінчиться",- сказав очільник чеського уряду.

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