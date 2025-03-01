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Європа стоїть перед великим історичним випробуванням, - прем’єр Чехії Фіала закликає союзників збільшити допомогу Україні

Фіала закликає союзників більше допомагати Україні

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала закликає країни Європи збільшити військову підтримку України та власні витрати на оборону.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Європа стоїть перед великим історичним випробуванням і має подбати про свою безпеку та добре майбутнє. Ніхто інший за неї цього не зробить",- наголосив глава уряду Чехії.

Він наголосив, що "якщо ми не хочемо, щоб агресивна Росія розширювалася за кілька сотень кілометрів від наших домівок, ми повинні збільшити військову підтримку України".

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"І якщо ми хочемо стійкого та довгострокового миру, ми повинні добре озброїтися. Цього не станеться без збільшення витрат на оборону хоча б до 3% ВВП", - заявив Фіала.

Політик сказав, що кожен, хто говорить протилежне, загрожує національній безпеці Чеської Республіки.

"Історичний досвід Чехії показує: якщо швидко не нарощувати зусиль і дозволити агресору диктувати умови, то добром це не закінчиться",- сказав очільник чеського уряду.

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Автор: 

допомога (8297) Чехія (1607) Євросоюз (13322) Фіала Петр (95)


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Топ коментарі
+9
Шакалів з Угорщини і Словаччини - просьба не відволікатися.
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01.03.2025 20:09
+6
Это чистая правда, пока стоит Украина, пока есть единая Европа, стоит Украине упасть, как от Европы останется только воспоминание, мы нужны друг другу!
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01.03.2025 20:17
+6
Дякуємо чехам
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01.03.2025 20:21
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Шакалів з Угорщини і Словаччини - просьба не відволікатися.
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01.03.2025 20:09 Відповісти
угорці і словаки єдині хто кололи собі російську вакцину спутнік 5, робіть висновки.

І шакалами їх назвати не зовсім, вони гієни, гієни їдять здобич поки вона ще жива.
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01.03.2025 20:31 Відповісти
А путін "колов" собі тести Трампа.
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01.03.2025 20:35 Відповісти
Ще є серби і сцикуни болгари.
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01.03.2025 20:33 Відповісти
Європейським політичним елітам та їхнім спікерам досить вже відмовчуватись та вичікувати, вподібнившись до українців, яких виштовхнули на узбіччя геополітичного процесу новоспечені заокеанські політикани-руйнівники.

В 2022р. Б. Джонсон наважився на весь голос заявити, що з "кожним днем пляма на росії стає все більшою". Чому ж зараз "мовчання ягнят" в Європі схоже на боягузство і безпринципність, коли Авантюрист і Нігіліст, який виграв вибори в США, руйнує крок за кроком всі поствоєнні організаційні напрацювання Старого Світу та, вподібнившись Блудному Синові, намагається розтринькати всі неоцінені здобутки післявоєнної цивілізації?

Хіба ж не видно, що безвідповідальний самозакоханий Нарцис, повертаючи на політичну карту закони Середньовіччя, кидає цими діями світову цивілізацію в хаос та робить її некерованою в разі збройних конфліктів.
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01.03.2025 20:10 Відповісти
Хіба ж не видно, ---- Видно, проте процес запущений, і часу зібратися, перезавантажитись, катастрофічно мало. Дуже сподіваюся на розсудливість та блискавичну реакцію. Інакше - Пистець.
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01.03.2025 20:23 Відповісти
У них три сраних роки було щоб зібратись і перезавантажитись. Вони цього не зробили, та й тепер сподівань нема. Тільки й чути лозунги та красиві спічі, які набридли вже.
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01.03.2025 20:32 Відповісти
Може й набридли, алеж з одного боку, люди просто уявити собі не могли, що монстр поруч, і він прокинувся. З іншого, жадібність до грошей, влади, це божевільне бажання безмірно стригти з куща, не дивлячись ні на що і ні на кого, цей дегенеративний вплив гаджетів, та багато інших ганебних для людства на сьогоднішній день факторів. Подивимося, чи врятує себе цивілізація цього разу, чи все ляже прахом.
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01.03.2025 20:49 Відповісти
Не розумію до чого ви сюди гаджети приплели. Звичайна еволюція. Методи впливу на біомасу були завжди. Хто вміє думати, той думає. В іншому згіден.
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01.03.2025 20:52 Відповісти
так ви ж самі і відповіли, я говорив саме про їх дегенеративний вплив у якому є всі ознаки виродження як психічні, так і фізичні. Хіба ні?? дивишщся на оТо!), воно юзає той тік-ток, чи то телегу, і не баче вокруг себе вибачте - *****,) хіба не так?? і що їх зробило такими,??? на мій погляд, це не еволюція, це скоріш - евоГлюція,)
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01.03.2025 21:33 Відповісти
Воно то так. Але ж елементи впливу були й раніше, ті ж змі, телевізор, агітатори різні.
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01.03.2025 22:00 Відповісти
Щось чехи таки зрозуміли з минулої історії.
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01.03.2025 20:13 Відповісти
Потрібна більш суттєва допомога, якщо Європа не хоче стати безпосереднім учасником дійсно великої війни.
Зла іронія долі полягає в тому, що якщо цапорилі виграють цю війну та окупують Україну, «визволяти» країни Балтії, Польщу, Румунію, Молдову та Угорщину, будуть не лише кацапи, а й українці: бо цапорилі створять такі умови на території окупованої України, що варіантів буде не багато.
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01.03.2025 20:14 Відповісти
Та ні. ЗСУ та їх сім'ї будуть знищені, а з ухилянта такий воїн як зі слона балерина.
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01.03.2025 20:20 Відповісти
Кацапи використовують тактику гарматного мʼяса, для якої підходять абсолютно всі.
Опустити людину на саме дно, а потім запропонувати «шанс» і справу зроблено.
У другу світову в військах колишнього срср войували і українці з західної частини України, яка буквально декілька місяців тому не мала жодного відношення до мордору і жителі країн Балтії.
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01.03.2025 20:27 Відповісти
Ти, росіянине, як колорадський жук. Тебе тут чмирять і гонять, а ти все одно повертаєшся.
Бабки добрі РФ платить, чи мазохіст?
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01.03.2025 20:55 Відповісти
Не хвилюйся,я абсолютно спокійний. Єдине що цікаво- хто ж ти. Леонід Днєпр, Саша Крещатік, чи Джамал?
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01.03.2025 21:13 Відповісти
Не памʼятаєш, що робили кацапи у Чечні?
І що, на цій війні чеченців серед кацапів немає?
Так само буде якщо Україна впаде.
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01.03.2025 20:41 Відповісти
Хіба що коли виростуть діти.
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01.03.2025 20:59 Відповісти
Это чистая правда, пока стоит Украина, пока есть единая Европа, стоит Украине упасть, как от Европы останется только воспоминание, мы нужны друг другу!
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01.03.2025 20:17 Відповісти
Дякуємо чехам
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01.03.2025 20:21 Відповісти
Чехія знає, як у 1938 році її розшматували.
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01.03.2025 20:23 Відповісти
Чехи пом'ятають не тільки 1938. Вони не забули і1968. Тому в них таке ставлення до Ордираші
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01.03.2025 20:48 Відповісти
Головне шліть підораса трампа на ***.
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01.03.2025 20:28 Відповісти
Европа стоит перед большим историческим испытанием
Проблема именно в том, что таки СТОИТ...
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01.03.2025 20:33 Відповісти
5% вистачить для оптимістів, 7% для реалістів, 10% для песимістів. І лише фантазери мріють про захист у вигляді 3% ВВП витрат з їх накруткою в цінах.
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01.03.2025 21:14 Відповісти
а дуда с рютте почему этого не понимают?поймут,когда кацапские сапожищи начнут топтать их страны,но будет поздно!
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01.03.2025 21:40 Відповісти
 
 