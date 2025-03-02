Рашисти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області", - повідомлялося о 19:36.
"Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області",- повідомлялося о 19:38.
"Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області",- повідомлялося о 19:46.
"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області",- повідомлялося 19:50.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
О 20:35 ПС повідомили:
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на заході Харківщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
- БпЛА на півдні Харківщини, курс західний у напрямку Дніпропетровщини;
- БпЛА східніше Миколаєва, курс північно-західний;
- БпЛА на півночі Херсонщини. курс північний у напрямку Кривого Рогу.
Оновлення
О 21:36 ПС повідомили про:
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
- БпЛА на заході Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);
- БпЛА на півдні Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);
- БпЛА на сході Сумщини курс південний (Харківщина);
- БпЛА на північному сході, сході та південному сході Полтавщини, курс західний (Черкащина);
- БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;
- БпЛА в центрльні та південній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
- БпЛА на півночі Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;
- БпЛА на заході Миколаївщини, курс західний (Одещина).
Оновлення
О 22:50 ПС повідомили про:
- БпЛА на півночі Сумщини, курс західний;
- БпЛА на північному заході Полтавщини, курс північно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс південний;
- БпЛА на заході Харківщини, курс південний;
- БпЛА на заході Полтавщини, курс північно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний;
- БпЛА на заході Миколаївщини, курс північний;
- БпЛА на сході Кіровоградщини, вектор руху Кропивницький;
- БпЛА на північному заході Кіровоградщини курсом на Черкащину;
- БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на Київщину;
- БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.
О 23:39 ПС повідомили, що ворожий БпЛА наближається до Києва зі сходу.
О 23:51 ПС повідомили про:
- БпЛА на північному заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на півдні Сумщини, курс південний;
- БпЛА на північному заході Полтавщини,курсом на Чернігівщину;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини, курсом схід та захід;
- БпЛА на Черкащині курс західний у напрямку Вінниччини;
- БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкащину;
- БпЛА східніше Києва, курс північний, БпЛА південніше Києва курс західний (Житомирщина);
- БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Вінниччині, курс північно-західний.
Оновлення
О 01:05 ПС повідомили про:
- БпЛА на Полтавщині у напрямку Черкащини західним курсом;
- БпЛА на сході Житомирщини північним курсом;
- БпЛА на півночі Вінниччини курсом на Хмельниччину;
- БпЛА північно-східніше Вінниці (р-н Турбова) західним курсом на Хмельниччину;
- БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.
О 01:54 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Старокостянтинів з півдня.
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Новостью реальной будет когда рашисты хоть на один день не будут стрелять и бомбить Украину
Скільки занепокоєнь видасть світове товариство??!!!
Попередньо - рашисти використали «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Приліт знімав російський розвідувальний дрон.
Вічна памʼять загиблим
https://youtu.be/Cx71MLi9XME?t=1809