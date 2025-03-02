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Новини Війна Атака ударних БпЛА
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Рашисти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

ворог такує шахедами

Ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області", - повідомлялося о 19:36.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області",- повідомлялося о 19:38.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області",- повідомлялося о 19:46.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області",- повідомлялося 19:50.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:35 ПС повідомили:

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс західний у напрямку Полтавщини;
  • БпЛА на півдні Харківщини, курс західний у напрямку Дніпропетровщини;
  • БпЛА східніше Миколаєва, курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Херсонщини. курс північний у напрямку Кривого Рогу.

Оновлення

О 21:36 ПС повідомили про: 

  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;
  • БпЛА на заході Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);
  • БпЛА на півдні Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);
  • БпЛА на сході Сумщини курс південний (Харківщина);
  • БпЛА на північному сході, сході та південному сході Полтавщини, курс західний (Черкащина);
  • БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;
  • БпЛА в центрльні та південній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;
  • БпЛА на заході Миколаївщини, курс західний (Одещина).

Оновлення

О 22:50 ПС повідомили про:

  • БпЛА на півночі Сумщини, курс західний;
  • БпЛА на північному заході Полтавщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс південний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс південний;
  • БпЛА на заході Полтавщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний;
  • БпЛА на заході Миколаївщини, курс північний;
  • БпЛА на сході Кіровоградщини, вектор руху Кропивницький;
  • БпЛА на північному заході Кіровоградщини курсом на Черкащину;
  • БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на Київщину;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.

О 23:39 ПС повідомили, що ворожий БпЛА наближається до Києва зі сходу. 

О 23:51 ПС повідомили про:

  • БпЛА на північному заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА на півдні Сумщини, курс південний;
  • БпЛА на північному заході Полтавщини,курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курсом схід та захід;
  • БпЛА на Черкащині курс західний у напрямку Вінниччини;
  • БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкащину;
  • БпЛА східніше Києва, курс північний, БпЛА південніше Києва курс західний (Житомирщина);
  • БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;
  • БпЛА на півночі Вінниччині, курс північно-західний.

Оновлення

О 01:05 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Полтавщині у напрямку Черкащини західним курсом;
  • БпЛА на сході Житомирщини північним курсом;
  • БпЛА на півночі Вінниччини курсом на Хмельниччину;
  • БпЛА північно-східніше Вінниці (р-н Турбова) західним курсом на Хмельниччину;
  • БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.

О 01:54 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Старокостянтинів з півдня.

Дивіться також: Сили ППО збили 103 БпЛА зі 154, локаційно втрачено 51 безпілотник-імітатор, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4105) Повітряні сили (2598) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+11
У слуг свій світ
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01.03.2025 20:26
+6
Я щось не розумію. Слуги кажуть що ми лідери по виробництву бпла та фпв у всьому світі, але щоночі по нам летить по 100+ бпла збоку кацапів. Як так виходить?
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01.03.2025 20:25
+6
Україна розірвала дип відносини з росією за 1994-2009 Ічкерія(Чечня) , Грузії 2008 і тд. Мало того щей обіймалися та цілувалися, в тому числі нинішній президент України. Чорновола на вас тепер немає. Більше того коли б росія не полізла в 2014 й надалі любилися з ними. І начхати на Сирію і подібним.
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01.03.2025 20:25
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Хіба це Трампон і венц розуміють?((((
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01.03.2025 20:18 Відповісти
Україна розірвала дип відносини з росією за 1994-2009 Ічкерія(Чечня) , Грузії 2008 і тд. Мало того щей обіймалися та цілувалися, в тому числі нинішній президент України. Чорновола на вас тепер немає. Більше того коли б росія не полізла в 2014 й надалі любилися з ними. І начхати на Сирію і подібним.
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01.03.2025 20:25 Відповісти
Вони читають тількі новини від росіян .
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01.03.2025 20:26 Відповісти
Я щось не розумію. Слуги кажуть що ми лідери по виробництву бпла та фпв у всьому світі, але щоночі по нам летить по 100+ бпла збоку кацапів. Як так виходить?
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01.03.2025 20:25 Відповісти
У слуг свій світ
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01.03.2025 20:26 Відповісти
По кацапах теж летить. Чи вам треба онлайн трансляцію вести?
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02.03.2025 07:10 Відповісти
Не так багато.
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02.03.2025 11:55 Відповісти
Друган трампона ***** прагне миру,по кацапськи.
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01.03.2025 20:39 Відповісти
Давайте відповідь по кацапським місцям.
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01.03.2025 21:11 Відповісти
Може містам? Бо місцями - то тільки д@па в них))
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01.03.2025 23:44 Відповісти
Вот никогда такого не было, и вот опять.
Новостью реальной будет когда рашисты хоть на один день не будут стрелять и бомбить Украину
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01.03.2025 21:14 Відповісти
И в это время пуйло бегает вокруг ******* и орет не своим голосом - хочууу мииирааа !!!
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01.03.2025 23:17 Відповісти
Походу Бориспіль/Дарниця - ППО збили - капець грохіт був.
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01.03.2025 23:33 Відповісти
Дяка ППО!
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01.03.2025 23:34 Відповісти
В Харькове уже неделю без перерывов ******. Сбивают много, но не всё, вчера опять в центре прилетело
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01.03.2025 23:56 Відповісти
Та читала..жахи..
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02.03.2025 00:04 Відповісти
Напевно. Бо у мене трохи чутно було
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02.03.2025 00:53 Відповісти
Сьогодні уже утром побачемо і почуємо вісті із мордодора про те як вони збивали своїми заводами і фабриками наші дрони.Добраніч і Слава Україні.
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02.03.2025 00:18 Відповісти
а може і не побачимо. Останній час доморощених репортерів на росії так зашугали, що відеозйомок стало на порядок менше. Тому щось відомо стає тільки через декілька діб. Ну хіба що хлапок вже дуже грандіозний. Он позавчора на 93-й арсенал прилетіло, і хєр де у ЗМІ написали.
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02.03.2025 03:32 Відповісти
А правда шо в Румунії знову впав безпілотник?
Скільки занепокоєнь видасть світове товариство??!!!
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02.03.2025 00:26 Відповісти
Сталась велика трагедія: русня вдарила по полігону на Дніпропетровщині. Полігон розташований в районі н.п. Черкаське. Загинуло щонайменше 50 людей

Попередньо - рашисти використали «Іскандер-М» з касетною бойовою частиною. Приліт знімав російський розвідувальний дрон.

Вічна памʼять загиблим
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02.03.2025 00:54 Відповісти
Тут детальніше:

https://youtu.be/Cx71MLi9XME?t=1809
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03.03.2025 05:52 Відповісти
Дурниця! Частину зіб'є ППО, решта буде втрачена локаційно!
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02.03.2025 05:00 Відповісти
 
 