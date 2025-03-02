Рашисти атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Запорізької області", - повідомлялося о 19:36.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Харківської області",- повідомлялося о 19:38.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області",- повідомлялося о 19:46.

"Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області",- повідомлялося 19:50.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

О 20:35 ПС повідомили:

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний у напрямку Полтавщини;

БпЛА на заході Харківщини, курс західний у напрямку Полтавщини;

БпЛА на півдні Харківщини, курс західний у напрямку Дніпропетровщини;

БпЛА східніше Миколаєва, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Херсонщини. курс північний у напрямку Кривого Рогу.

Оновлення

О 21:36 ПС повідомили про:

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину західним курсом;

БпЛА на заході Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);

БпЛА на півдні Сумщини курс південно-західний (Полтавщина);

БпЛА на сході Сумщини курс південний (Харківщина);

БпЛА на північному сході, сході та південному сході Полтавщини, курс західний (Черкащина);

БпЛА на сході Харківщини курсом на захід;

БпЛА в центрльні та південній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Миколаївщини курсом на Кіровоградщину;

БпЛА на заході Миколаївщини, курс західний (Одещина).

Оновлення

О 22:50 ПС повідомили про:

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний;

БпЛА на північному заході Полтавщини, курс північно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс південний;

БпЛА на заході Харківщини, курс південний;

БпЛА на заході Полтавщини, курс північно-західний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний;

БпЛА на заході Миколаївщини, курс північний;

БпЛА на сході Кіровоградщини, вектор руху Кропивницький;

БпЛА на північному заході Кіровоградщини курсом на Черкащину;

БпЛА в центральній частині Черкащини, курсом на Київщину;

БпЛА на півночі Черкащини, курсом на Київщину.

О 23:39 ПС повідомили, що ворожий БпЛА наближається до Києва зі сходу.

О 23:51 ПС повідомили про:

БпЛА на північному заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;

БпЛА на півдні Сумщини, курс південний;

БпЛА на північному заході Полтавщини,курсом на Чернігівщину;

БпЛА на півдні Кіровоградщини, курсом схід та захід;

БпЛА на Черкащині курс західний у напрямку Вінниччини;

БпЛА на півночі Кіровоградщини, курс північно-західний через Черкащину;

БпЛА східніше Києва, курс північний, БпЛА південніше Києва курс західний (Житомирщина);

БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний;

БпЛА на півночі Вінниччині, курс північно-західний.

Оновлення

О 01:05 ПС повідомили про:

БпЛА на Полтавщині у напрямку Черкащини західним курсом;

БпЛА на сході Житомирщини північним курсом;

БпЛА на півночі Вінниччини курсом на Хмельниччину;

БпЛА північно-східніше Вінниці (р-н Турбова) західним курсом на Хмельниччину;

БпЛА на Старокостянтинів зі сходу.

О 01:54 ПС повідомили про ворожий БпЛА на Старокостянтинів з півдня.

Дивіться також: Сили ППО збили 103 БпЛА зі 154, локаційно втрачено 51 безпілотник-імітатор, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА