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Новини Війна Атака на критичну інфраструктуру Сумщини
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Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині

рф вдарила шахедом по критичній інфраструктурі Сумщини

У суботу, 1 березня, російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"1 березня ввечері ворог завдав авіаційних ударів, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об’єктам критичної інфраструктури Охтирського району",- розповіли в ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.

Дивіться також: Росіяни влучили ударним БпЛА у будинок на Сумщині, сталася пожежа. ФОТО

Автор: 

обстріл (28263) Сумська область (3558) Шахед (947) Охтирський район (11)


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Доки панькатися із цивільною інфрою на курщині?
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01.03.2025 22:28 Відповісти
Вони казаться від безсиля, а нам потрібно дерзати голову холодною , а руки гарячими з чистими лодонями . І кожен набій , для ворога , вибивать логістику , а не пулять куди попало.
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01.03.2025 22:38 Відповісти
 
 