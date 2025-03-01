Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині

У суботу, 1 березня, російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі в Охтирському районі Сумської області.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"1 березня ввечері ворог завдав авіаційних ударів, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об’єктам критичної інфраструктури Охтирського району",- розповіли в ОВА.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.

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