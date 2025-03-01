Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині
У суботу, 1 березня, російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі в Охтирському районі Сумської області.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"1 березня ввечері ворог завдав авіаційних ударів, застосувавши БпЛА типу "Шахед", по об’єктам критичної інфраструктури Охтирського району",- розповіли в ОВА.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники влучили безпілотником у приватний будинок в одному зі старостинських округів Сумської громади. Обійшлося без постраждалих.
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Ольга Ольга
показати весь коментар01.03.2025 22:28 Відповісти Мені подобається 0
Володимир Вовкодав
показати весь коментар01.03.2025 22:38 Відповісти Мені подобається 0
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