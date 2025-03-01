На фронті відбулося 83 боєзітнення, на Покровському напрямку воїни ЗСУ знешкодили 236 окупантів, з них 116 – безповоротно, - Генштаб

Від початку доби суботи, 1 березня, на фронті відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники завдали суттєвих втрат ворогу на Покровському напрямку - знищено 236 окупантів, з них 116 – безповоротно, також знищено ворожу техніку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Генштабі наголосили, що українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ворожі обстріли

Російські загарбники сьогодні завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому, Бугаївці та Гранову.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Нового, Новомихайлівки, Ямполівка та в напрямку Катеринівки, вісім атак вже відбито, дві тривають. Під авіаударами ворога опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку наші воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 21 раз атакував у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надеждинки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Удачному, Гродівці, Новопавлівці та Новоукраїнці.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 236 окупантів, з них 116 - безповоротно. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, гармату Д-30, 14 БпЛА, вісім мотоциклів, два квадроцикли, два БТР, міномет, БМП, броньований тягач, сім антен управління БпЛА та шість антен зв’язку, також пошкодили танк, бойову броньовану машину, самохідну артилерійську установку, міномет та мотоцикл окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. На даний час точиться один бій. Авіаударів зазнали Комар та Шевченко.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбники, за підтримки авіації, намагався просуватись вперед в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського, українці відбили всі чотири атаки ворога.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська проводять одну наступальну дію, триває бій.

Операція ЗСУ в Курській області РФ

На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 16 атак противника. Водночас, ворог завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, зокрема 4 - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

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