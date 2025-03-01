Ворог від ранку найбільше атакує на Покровському, Торецькому та Курському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, 1 березня 2025 року, Сили оборони України провели 57 бойових зіткнень із російськими загарбниками.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів таких як: Бранцівка, Братениця, Гірки Сумської області; Мхи, Галаганівка, Миколаївка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Також читайте: Ніхто так не хоче завершення війни, як ми, українці, - Зеленський

Бої на Харківщині

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому та Граніву.



На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове, точаться два бої.



На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Нового та Новомихайлівки, чотири бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат. Під авіаударами опинилися Борова та Богуславка.

Читайте: Окупанти масовано атакували Харків безпілотниками: поранено дитину, проводиться евакуація з медзакладу, в який влучив БпЛА (оновлено)

Ситуація на Сході

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 10 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.



На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають. Крім того, авіація противника завдала ударів КАБами по Новопавлівці та Новоукраїнці.



На Новопавлівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак в районах Костянтинополя та Скудного.

Читайте також: Ворог атакував Запоріжжя: пошкоджено будинки. ФОТО

Бої на Півдні

Три ворожих штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.



Три боєзіткнення відбулось на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.



Одне боєзіткнення триває на Придніпровському напрямку.

Також читайте: Орбан закликав ЄС до прямих перемовин з РФ по Україні та підтримки резолюції США, яка не називає Росію агресором

Курщина

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника, ще два боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, здійснив 210 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах.



На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.



На решті напрямків – особливих змін в обстановці не відбулось.

Читайте: Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар’їного на Курщині, - DeepState. КАРТА