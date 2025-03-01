Орбан закликав ЄС до прямих перемовин з РФ по Україні та підтримки резолюції США, яка не називає Росію агресором
Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан закликав ЄС розпочати прямі перемовини з РФ щодо війни в Україні та заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту, який відбудеться 6 березня.
Про це йдеться у листа Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, який опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда"
У листі Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".
"Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке", - заявив Орбан.
Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало би "розкол у ЄС".
"Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (йдеться про резолюцію, внесену США, де немає згадки про агресію РФ). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради", - заявив угорський прем’єр.
Раніше також повідомлялося, що Орбан підтримав Трампа, зазначивши, що "сильні створюють мир, слабкі - війну"
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Тебе більше нічого не хвилює, крім баз у Сирії? Чому?
Те, про що ти написав, називається реальна політика - якщо не можеш отримати найкраще, доводиться змиритися з не найгіршим. Найкраще, щоб цих баз взагалі не існувало. Але вони є. Найгірше - ці бази в руках Туреччини. Другий варіант, трохи кращий, але все одно дуже поганий, - у руках ісламістів. Тому нехай залишаються ті, хто там і зараз, тобто росіяни.
На випадок, якщо ти забув, чи просто знати цього не хочеш, Ізраїль уже півтора роки воює, а до цього воював усі 76 років свого існування і жодної одиниці зброї зайвої у нього немає
По-перше, не ханти-мансієць, а просто мансієць, мансі та ханти різні народності. А по-друге, кожен мансі угорець, але не кожен угорець мансі
Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
Нікого не нагадує?
Ось Польша має гідність - польські медіа цитують цього покидька лише в тому разі , коли хтось з польских лідерів надає йому смачного ляпа ... просто , щоб польський читач знав на що реагують їх лідери !
У нього на лобі тавро "агресивний довбойоб"!🤯