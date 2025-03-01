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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Орбан закликав ЄС до прямих перемовин з РФ по Україні та підтримки резолюції США, яка не називає Росію агресором

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан закликав ЄС розпочати прямі перемовини з РФ щодо війни в Україні та заблокувати спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України за підсумками саміту, який відбудеться 6 березня.

Про це йдеться у листа Орбана від 1 березня до президента Євроради Антоніу Кошти, який опинився у розпорядженні журналіста Саболча Пані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Європейська правда"

У листі Орбана до президента Євроради він заявив про "стратегічні розбіжності" у політичці щодо України, які "не можна вирішити правками чи комунікаціями".

"Переконаний, що ЄС, за прикладом США, має увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні. Цей підхід неможливо гармонізувати з тим, що відображений у проєкті комюніке", - заявив Орбан.

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Він продовжив, що через це пропонує навіть не намагатися ухвалити спільну письмову заяву щодо України за підсумками саміту у поточному вигляді, та що це показало би "розкол у ЄС".

"Натомість пропоную обмежити письмові висновки згадкою та підтримкою резолюції Радбезу ООН 2774 (2025), ухваленої 24 лютого 2025 року (йдеться про резолюцію, внесену США, де немає згадки про агресію РФ). Дана резолюція позначає нову фазу в історії конфлікту і робить невідповідним усі раніше погоджені формулювання Євроради", - заявив угорський прем’єр.

Раніше також повідомлялося, що Орбан підтримав Трампа, зазначивши, що "сильні створюють мир, слабкі - війну"

Автор: 

резолюція (278) Євросоюз (13322) Віктор Орбан (554) війна в Україні (3558)


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Топ коментарі
+26
*** тобі на рило!
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01.03.2025 16:00
+26
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01.03.2025 16:02
+22
Ещё один х*й, который считает, что может говорить и решать за Украину без Украины.
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01.03.2025 16:00
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*** тобі на рило!
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01.03.2025 16:00 Відповісти
пошліть цьому кідару самокат !

.
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01.03.2025 16:02 Відповісти
а може пейджер?
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01.03.2025 16:04 Відповісти
Угорщина надто гіперактивна для такої маленької країни
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01.03.2025 16:18 Відповісти
Відпрацьовує рублі
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01.03.2025 17:58 Відповісти
Ещё один х*й, который считает, что может говорить и решать за Украину без Украины.
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01.03.2025 16:00 Відповісти
Коли вже це путінське падло заткнеться?
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01.03.2025 16:01 Відповісти
Тоді коли ху...ло кошти давати перестане, він заради грошей зробить що завгодно і плювати йому на мораль, свою країну та ЄС
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01.03.2025 18:22 Відповісти
орбан бажає пережити зиму під Сталінградом, звідки мадяри драпали у 1943 році від Катюш ? Але вже під Будапештом.
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01.03.2025 16:02 Відповісти
так сталось ,що мій дід один з тих хто там воював проти мадяр . він розповідав що мадяр в полон не брали .
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01.03.2025 16:13 Відповісти
І вони не брали. Наших партизан. На Сумщині. Різали села.
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01.03.2025 16:17 Відповісти
І спалили селище Корюківку на Чернігівщині, в 1943, за що досі не покаїлися
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01.03.2025 16:47 Відповісти
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01.03.2025 16:02 Відповісти
Гы-ыыыыыыыыыыыыы...
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01.03.2025 16:05 Відповісти
О, бабак виліз. Як завжди, набрехати про політичну погоду.
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01.03.2025 16:02 Відповісти
Якшо рашка - по Орбану - не агресор - то агресор Украіна - більше нікому
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01.03.2025 16:04 Відповісти
нацизм це не просто ідеологія, це генетична спадковість, на жаль.
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01.03.2025 16:04 Відповісти
угорська шльондра лягли та слізно просють...
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01.03.2025 16:04 Відповісти
Орбан-говорящий килимок під дверима кремля
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01.03.2025 16:04 Відповісти
Орбан може піти ***** разом за Трампом і диктатором *****!
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01.03.2025 16:05 Відповісти
Дивні справи. А любий Ізраїль наполягає на россійських базах в Сирії. Reuters, February 28, 2025
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Іноді так буває - коли людина шокована подіями, її голова заповнюється далекими від цих подій речами.
Тебе більше нічого не хвилює, крім баз у Сирії? Чому?
Те, про що ти написав, називається реальна політика - якщо не можеш отримати найкраще, доводиться змиритися з не найгіршим. Найкраще, щоб цих баз взагалі не існувало. Але вони є. Найгірше - ці бази в руках Туреччини. Другий варіант, трохи кращий, але все одно дуже поганий, - у руках ісламістів. Тому нехай залишаються ті, хто там і зараз, тобто росіяни.
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01.03.2025 16:44 Відповісти
Скільки любий ізраіль бєні Україні зброї передав? Ніскільки? То йдіть нах зі своїм політикою, ганд..ни обрізані (такі ж, як і сша трумпа-ді пеніса)
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01.03.2025 16:54 Відповісти
Ну я теж можу запитати те саме. А скільки Україна Ізраїлю зброї передала?
На випадок, якщо ти забув, чи просто знати цього не хочеш, Ізраїль уже півтора роки воює, а до цього воював усі 76 років свого існування і жодної одиниці зброї зайвої у нього немає
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01.03.2025 17:21 Відповісти
Шо це главиобик так возбудился, его же тремпель уже послал? Чьорти шо и сбоку бантик, а не орбан.
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01.03.2025 16:06 Відповісти
Шмата мадярська годується з двох корит ЄС та *********. ЄС терпить ту падлу.
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01.03.2025 16:07 Відповісти
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01.03.2025 16:09 Відповісти
Ошибочка-с. Не вселенной , а https://azertag.az/ru/xeber/bolshoi_gunno_turanskii_kurultai_v_vengrii-1189609 Большим Гунно-Туранским курултаем...
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01.03.2025 16:14 Відповісти
відкрив, все зрозуміло - вони збираються в Угорщині щоб тихенько по черзі тікати в ЄС
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01.03.2025 16:27 Відповісти
Родичу кацапа та спільнику нацистів нічого іншого в голову не прийде.
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01.03.2025 16:10 Відповісти
Мабуть незабаром - пА вєнгріі пєрєгАвори будутЪ,!, -- щось таке вже здається,)
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01.03.2025 16:11 Відповісти
Але ж ГНИДА....
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01.03.2025 16:13 Відповісти
Мабуть,пуйлу дуже несолодко,що всіх своїх агентів пілключив.
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01.03.2025 16:14 Відповісти
Пішов на х#й , шлюха циганська, разом з ****** і підорасом фашистом трампом.
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01.03.2025 16:17 Відповісти
Перший в світі президет-бот. Спамить за вказівкою з кремля
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01.03.2025 16:21 Відповісти
От чого ви нещасного хантимансійця цькуєте?! Він заблудився у Європі, забув шлях додому.
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01.03.2025 16:23 Відповісти
Помиляєшся.
По-перше, не ханти-мансієць, а просто мансієць, мансі та ханти різні народності. А по-друге, кожен мансі угорець, але не кожен угорець мансі
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01.03.2025 16:31 Відповісти
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина. Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями".

Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"

Нікого не нагадує?
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01.03.2025 17:48 Відповісти
Тебе.
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01.03.2025 18:03 Відповісти
Орбан: "Ми, угорці, не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці та неєвропейці - більше не є націями".
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01.03.2025 18:13 Відповісти
Ось я не розумію "Цензор.нет" -- навіщо транслювати шісток ***** й трампа ?! Я йще розумію коли злодіїв й ідіотів з впливових країн згадують . Але ж орбан не має жодного впливу , жодного авторітате у ЕС - ось й навіщо його собачий лай цитувати ?!

Ось Польша має гідність - польські медіа цитують цього покидька лише в тому разі , коли хтось з польских лідерів надає йому смачного ляпа ... просто , щоб польський читач знав на що реагують їх лідери !
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01.03.2025 16:27 Відповісти
Орбану вистачає його впливу щоб блокувати рішення ЄС
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01.03.2025 18:01 Відповісти
Так він вже 100 разів блокував й 100 разів йому це нічого не давало , бо якщо країна , яка не воює й знаходиться економічно в повній дупі вона "рівна серед рівних" лише на папірці . А так як там в Гайдая : "откажутся брать - пєрєкроєм воду" ... Цей випляток виключно по грошам принциповий , а так Угорщину завжди в питаннях загального голосування ставлять раком й вона за усе голосує в кінцевому рахунку .
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01.03.2025 20:16 Відповісти
Здохни,вітьок.
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01.03.2025 16:30 Відповісти
Вона вже у дорозі до Вітька, да і дядько зачекався місце у партері для Вітька тримати.
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01.03.2025 16:46 Відповісти
як затявкали шавки путлера ! то одна відкриє рота то інша .. Мабудь у їх господаря скрутні часи ! А які часи наближаються до членососів кремлівського маніака !!! Як там румунський проросійський підар ? Вже списаний ? Скоро хвиля подібних арештів прокотиться по всій Європі . Прийде черга й до орбана та інших покидьків !
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01.03.2025 16:32 Відповісти
А не можно направити на Закарпаття, наприклад сборну бригаду полуції з кіровоградщини, днепра тощо, та провести рейд на з'ясування наяності другого, незаконного, МУДЬЯрського громадянства з депортацієй таких на їх історичну родину - за Урал? Транзитом через вЯликаю ціганію, пардон, МУДЬЯрію? Та без права повертатись. Паспорт в зуби на на МУДЬЯрію, нах.
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01.03.2025 16:38 Відповісти
********** шлюха шось розгавкалась
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01.03.2025 16:38 Відповісти
Тепер Орбана можна сміливо бити в морду. Без Тампакса воно Ніхто
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01.03.2025 16:39 Відповісти
Він не збагнув що ситуація змінилася !
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01.03.2025 17:44 Відповісти
Через це падло сумніваюся що ЄС прийме якесь рішення відносно допомоги Україні.
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01.03.2025 16:43 Відповісти
Пращур кацапів в котрий раз засвідчив свою індентичність з лаптєногими,трохи часу і стануть допогать воювати Україну,*****.
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01.03.2025 16:44 Відповісти
последователь ТАМПОНА
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01.03.2025 16:53 Відповісти
Эта путлеровская вонючка навсегда опозорил свою страну и вписал своё имя в словарь матерных слов.
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01.03.2025 17:00 Відповісти
Орбан вже спізднився !
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01.03.2025 17:42 Відповісти
Навіщо ви публікуєте цю ху...ловську шлюху, тільки місце для дійсно цікавих новин займаєте
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01.03.2025 18:16 Відповісти
Дайте хтось цьому вилупку галоперідолу!🙄
У нього на лобі тавро "агресивний довбойоб"!🤯
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01.03.2025 19:22 Відповісти
 
 