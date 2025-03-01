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Новини Війська на кордоні США та Мексики
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Пентагон наказав направити до 3 тис. військових та десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP

США доручили відправити до 3 тисяч військових і десятки ББМ на кордон із Мексикою

Глава Пентагону Піт Гегсет доручив направити додаткових близько 3 000 військовослужбовців на кордон із Мексикою. Зокрема, йдеться про солдатів моторизованої бригади, яка оснащена 20-тонними броньованими бойовими машинами Stryker.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Гегсет схвалив відповідні накази в п'ятницю, сказали чиновники на умовах анонімності.

Йдеться про відправку військових переважно з 2-ї бригади Stryker 4-ї піхотної дивізії у Форт-Карсоні, штат Колорадо. Також до них долучаться військові, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.

Читайте: Президентка Мексики Шейнбаум після розмови з Трампом заявила, що США відтермінували підвищення мит на мексиканські товари

"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для "посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі видання.

Очікується, що війська США прибудуть найближчими тижнями. Про чисельність військ інформація не розголошується.

Також читайте: США направили до кордону з Мексикою літаки-розвідники, які раніше стежили за РФ і Китаєм, - ЗМІ

Автор: 

Мексика (115) Пентагон (1415) США (22545) Гегсет Піт (49)


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Топ коментарі
+31
Будет смешно, если они отгребут от наркокартелей...
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01.03.2025 23:14
+20
а гармати? Гармати підтягнуть?
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01.03.2025 23:07
+17
Спєціальна рудофюрерська операція?
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01.03.2025 23:14
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а гармати? Гармати підтягнуть?
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01.03.2025 23:07 Відповісти
це ж тільки СВО, а не війна
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01.03.2025 23:21 Відповісти
краще воювати з безбройними мексиканцями ніж з ядерними терористами путіна, це ж безпечніше і гарантована перемога! Американським військовим не противно виконувати такі накази?
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02.03.2025 00:53 Відповісти
SMO
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02.03.2025 03:08 Відповісти
Будуть і гармати і концтабори і тройки виїзні. Трампон іде по стопам комуняк.
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01.03.2025 23:24 Відповісти
гірше !

кібер фашизм

.
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01.03.2025 23:48 Відповісти
Поки тільки труси до пупа.
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01.03.2025 23:49 Відповісти
паттужно !

"Мехіко за трі дня !"

.
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01.03.2025 23:46 Відповісти
Цікаво, цей пришиблений з білками в голові задумується, що в нього всередині країни море тих самих мексиканців, які можуть влаштувати великий бадабум?
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02.03.2025 08:24 Відповісти
Краще би на кордон з Москвою
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01.03.2025 23:08 Відповісти
серйозно? 🤣
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01.03.2025 23:19 Відповісти
В США є кордон з рашкою!
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01.03.2025 23:20 Відповісти
Аляска-Чукотка
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01.03.2025 23:49 Відповісти
серйозно ?

Ковальчук хоче прорити канал Півн. океан - Тихий океан через Чукотку, щоб убезпечити транспортування зниженого газу велетенськими атомними підлодками... через загрозу в Беренговому проливі

брєд ?

нє думаю !

.
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02.03.2025 00:09 Відповісти
коли я бачу магу, моя рука тягнеться до пістолета
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02.03.2025 00:37 Відповісти
За Аляску у русни до сих пор анальные боли 😆
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01.03.2025 23:24 Відповісти
Хана латиносам
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01.03.2025 23:10 Відповісти
авжеж !

латіноси вже вмирають від сміху.
прочитайте що пише їхня президентша про велику культурну омерику

.
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02.03.2025 00:13 Відповісти
Спєціальна рудофюрерська операція?
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01.03.2025 23:14 Відповісти
Гра в імітацію. Треба показати рулрбілам, чому не можна відправляти озброєння Україні. Кацапська методичка - "кругом адні врагі" і "НАТА мексіканци у граніц". Якщо у хід пішли кацапські методички, то з екомомікою у Тромбона і його ДіДжея Венса проблеми.
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01.03.2025 23:31 Відповісти
Будет смешно, если они отгребут от наркокартелей...
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01.03.2025 23:14 Відповісти
Кокаин тяжёлый наркотик.
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01.03.2025 23:14 Відповісти
Та ні, навпаки, легкий
Чверть грама для початківця забагато.
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01.03.2025 23:19 Відповісти
Кстати нет.
И в начале прошлого века вообще считался лекарством.
Вот реально тяжёлые это герыч и для совсем опустившихся - крокодил. на последнем люди живут обычно не больше полугода. Тело гниёт и мозг разжижается
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01.03.2025 23:35 Відповісти
тамагавками по москітам - потужно!
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01.03.2025 23:18 Відповісти
Я за ядерку.
Хай пульнуть ядрьоною бімбою прямо по центрах прийняття рішень
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01.03.2025 23:21 Відповісти
...Вставай страна огромная, вставай на смертный бой с мексиканскою ордой... напевал Трамп. Господин - позвольте я отрублю ему(Зеленскому) голову?... преданно глядя в глаза, замечтался Венс.
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01.03.2025 23:16 Відповісти
і нашому рудому "peasemaker"
повоювати захотілося? - казламорда банда в Дії...
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01.03.2025 23:17 Відповісти
The most important thing in achieving a victory is choosing the enemy.
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01.03.2025 23:17 Відповісти
Та навіщо ці полуміри, відразу відправити танки, літаки, бомбардувальники, і запустити пару Мінітменів. Все, щоб виборці раділи боротьбі з нелегалами, і не замислювались про скору митну війну, з відповідним ростом цін.
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01.03.2025 23:18 Відповісти
С каких пор все тут полюбили мигрантов?
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01.03.2025 23:23 Відповісти
Ворог мого ворога...
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01.03.2025 23:35 Відповісти
Між боротьбою з нелегальними мігрантами, та показухою для виборців, є маленька відмінність.
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01.03.2025 23:36 Відповісти
за 5 міл.$ і трамп їх любить..
вожді наркокартелів вже практично громадяни США..
а рудий цезар армію туди-сюди ганяє..
армія не має виконувати поліцейські функції..☝
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01.03.2025 23:58 Відповісти
З тих самих, коли самі працювати перестали. *амєріканская мєчта* - нібуя не робити і прокинутись мільйонером. А мігранти нехай пашуть.
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02.03.2025 08:16 Відповісти
Рыжий, там с Мексики лезет дох кацапни, шо с ними будешь делать?
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01.03.2025 23:18 Відповісти
"....малєнькая пабєданосная вайна."
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01.03.2025 23:19 Відповісти
впарити реднекам пАттужность Омерики

.
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01.03.2025 23:52 Відповісти
3000????
Тут за два дня столько в черные пакеты утрамбовуют 🤔
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01.03.2025 23:21 Відповісти
Мехіко за трі дня возьмьом
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01.03.2025 23:23 Відповісти
Трапму та його оточенню потрібен зовнішній ворог і «побєданосна вайна» за три години, або за два три дні. Не з Китаєм же йому воювати чи з росією, бо саме цією війнушкою він намагається стати для пуси своїм корєшом.
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01.03.2025 23:24 Відповісти
А як це? Направили 3000 військових, а потім: Очікується, що війська США прибудуть найближчими тижнями. Про чисельність військ інформація не розголошується...
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01.03.2025 23:25 Відповісти
А до Канади коли?!
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01.03.2025 23:31 Відповісти
Там Вуйко Трюдо покаже потужну ТРО з бандерівцями
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02.03.2025 00:32 Відповісти
Делатинізація, деМексиканізація деХУАНізація, деЛУПІТАнізація, деТЕКІЛАнізація.......!!! Маняна за 3 дня !
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01.03.2025 23:31 Відповісти
Мексиканцы ни хера не умеют переговоры вести и благодарить.
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01.03.2025 23:35 Відповісти
І не хочуть вибачатись.
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02.03.2025 08:18 Відповісти
*****. Вся військова доктрина США базується на контролі неба і роботі авіації. А вже потім ідуть наземні. Ну і три тисячі, це мізер. Трампон грае на публіку, реднеки таке *******.
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01.03.2025 23:37 Відповісти
Трамп это копия Путлера и он идёт по следам Путлера. Его ничего не интересует кроме денег и вечной власти и Путлера он выбрал в качестве объекта подражания. Инструкцию как захватить власть в США
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01.03.2025 23:38 Відповісти
как же убог и схож на ***** рыжий шизоид ...! Ну и американцы ... ну и избрали себе черта . сейчас начнет мальенькая война , взрывы подвалов .. путя подскажит что нужно предпринимать когда рейтинг ниже плинтуса и пахнет импичментом и арестом
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01.03.2025 23:43 Відповісти
Ага... "Мексиканські мігранти" вже напевне готуються до підриву Трамп Тауер... а Трамп до превентивної помсти мігрантам.
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01.03.2025 23:58 Відповісти
Трамп хоче війни і не хоче укласти угоду заради миру?
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02.03.2025 00:07 Відповісти
Тут питання не в мігрантах,а втому що США почуваються сильними тільки з країнами в рази слабшими від них.
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02.03.2025 00:42 Відповісти
Потужний пук. 3 тисячі, та ще й ББМ. Мексика просто паралізована від жаху. А лідери наркокартелів терміново збираються на нараду, щоб вирішити, на яких умовах їм здатися.
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02.03.2025 00:17 Відповісти
Ну хібашо в якісь стратегії від "Парадоксів" і здадуться,)))
А якщо Квартал Капітолію почне військові дії? 😁 , а шо міністер вчора грозився вже)))
Скоріше це етнічні угруповання переріжуть піндосників, бо емігранти будуть бити в спину
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02.03.2025 00:30 Відповісти
Лідери уже зброю змазують.
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02.03.2025 08:20 Відповісти
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02.03.2025 08:41 Відповісти
саме цікаве, шо американські сухопутні війська наполовину укомплектовані латиносами, що служать за американський пачпорт. як почнуть ганяти нелегалів - то це вже майже громадянська війна.
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02.03.2025 00:20 Відповісти
І не тільки війська.

трумп "наступає на мозолі" все більшій кількості людей.
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02.03.2025 00:38 Відповісти
Даві іх б₴#@!?!!!
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02.03.2025 00:27 Відповісти
Позорище!!!!Країна з почті трильйонним військовим бюджетом грає мязами тільки перед сільскогосподарськими країнами третього світу.А от Путіна покарати навіть нашими руками-то сцикотно.
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02.03.2025 00:39 Відповісти
Чубчик зараз викотить мексіканцям-платіть за розгортання військ.
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02.03.2025 01:35 Відповісти
Зараз їх fpv-шками накриють,а потім скидами добʼють, мексиканські селяни. Оце буде хохма…
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02.03.2025 07:22 Відповісти
А саме цікаве, що довести щиї дрони і звідки прилетіли буде неможливо.
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02.03.2025 07:24 Відповісти
Це політика не ізоляціонізма, а політика ДЕБІЛІЗМА. Що цікаво, то те, що в країнах, де пройшли вибори вже відмічена тенденція - людям подобається як їх обманюють та ошукують повні ДЕБІЛИ в краватках політиків.
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02.03.2025 09:11 Відповісти
Мехико за 3 дня?

Старый обсырун совсем кукухой поехал.
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02.03.2025 09:30 Відповісти
 
 