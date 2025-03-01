Пентагон наказав направити до 3 тис. військових та десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP
Глава Пентагону Піт Гегсет доручив направити додаткових близько 3 000 військовослужбовців на кордон із Мексикою. Зокрема, йдеться про солдатів моторизованої бригади, яка оснащена 20-тонними броньованими бойовими машинами Stryker.
Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Гегсет схвалив відповідні накази в п'ятницю, сказали чиновники на умовах анонімності.
Йдеться про відправку військових переважно з 2-ї бригади Stryker 4-ї піхотної дивізії у Форт-Карсоні, штат Колорадо. Також до них долучаться військові, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.
"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для "посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі видання.
Очікується, що війська США прибудуть найближчими тижнями. Про чисельність військ інформація не розголошується.
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кібер фашизм
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"Мехіко за трі дня !"
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Ковальчук хоче прорити канал Півн. океан - Тихий океан через Чукотку, щоб убезпечити транспортування зниженого газу велетенськими атомними підлодками... через загрозу в Беренговому проливі
брєд ?
нє думаю !
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латіноси вже вмирають від сміху.
прочитайте що пише їхня президентша про велику культурну омерику
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НАТАмексіканци у граніц". Якщо у хід пішли кацапські методички, то з екомомікою у Тромбона і його ДіДжея Венса проблеми.
Чверть грама для початківця забагато.
И в начале прошлого века вообще считался лекарством.
Вот реально тяжёлые это герыч и для совсем опустившихся - крокодил. на последнем люди живут обычно не больше полугода. Тело гниёт и мозг разжижается
Хай пульнуть ядрьоною бімбою прямо по центрах прийняття рішень
повоювати захотілося? - казламорда банда в Дії...
вожді наркокартелів вже практично громадяни США..
а рудий цезар армію туди-сюди ганяє..
армія не має виконувати поліцейські функції..☝
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Тут за два дня столько в черные пакеты утрамбовуют 🤔
А якщо Квартал Капітолію почне військові дії? 😁 , а шо міністер вчора грозився вже)))
Скоріше це етнічні угруповання переріжуть піндосників, бо емігранти будуть бити в спину
трумп "наступає на мозолі" все більшій кількості людей.
Старый обсырун совсем кукухой поехал.