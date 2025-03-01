Пентагон наказав направити до 3 тис. військових та десятки ББМ на кордон із Мексикою, - WP

Глава Пентагону Піт Гегсет доручив направити додаткових близько 3 000 військовослужбовців на кордон із Мексикою. Зокрема, йдеться про солдатів моторизованої бригади, яка оснащена 20-тонними броньованими бойовими машинами Stryker.

Про це пише The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Гегсет схвалив відповідні накази в п'ятницю, сказали чиновники на умовах анонімності.

Йдеться про відправку військових переважно з 2-ї бригади Stryker 4-ї піхотної дивізії у Форт-Карсоні, штат Колорадо. Також до них долучаться військові, які спеціалізуються на інженерії, розвідці та зв'язках із громадськістю.

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"Гегсет наказав розгорнути бригадну бойову групу Stryker і вертолітний підрозділ для "посилення і розширення поточних операцій із забезпечення безпеки кордону з метою закриття кордону і захисту територіальної цілісності Сполучених Штатів", - йдеться в матеріалі видання.

Очікується, що війська США прибудуть найближчими тижнями. Про чисельність військ інформація не розголошується.

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