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МАГАТЕ, ймовірно, вперше провела ротацію на ЗАЕС через окуповані території України, - Йозвяк

МАГАТЕ могла провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території

МАГАТЕ могла вперше провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території України.

Про це у соцмережі X повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною", - зазначив він.

Напередодні Йозвяк писав, що ротація місії на ЗАЕС відбулася виключно через російську територію та окупований Крим.

"Без згоди України всупереч попередженням Європейського союзу. Сміливий крок для Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав він.

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МАГАТЕ могла провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території

Автор: 

МАГАТЕ (708) Йозвяк Рікард (157) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+8
У того гросі вже давно ********** сперма на губах не встигає висихати
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01.03.2025 23:32
+5
Ґроссі ****** кацапська шлюха ,яка цілувалася в засос з кацапами на заес. Відео є в інеті. Цьому підорасу - статус нонграта а Україні. Зелупи,де реакція?
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02.03.2025 00:10
+4
Ну і нафуй ті організації гнати сцяними тряпками тих магазин з України . Толку нуль з тих приблуд.
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01.03.2025 23:25
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Ну і нафуй ті організації гнати сцяними тряпками тих магазин з України . Толку нуль з тих приблуд.
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01.03.2025 23:25 Відповісти
А в чому сміливість? Треба ще пояснювальна бригада, а краще дві.
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01.03.2025 23:27 Відповісти
Большие сцикуны чем МАГАТЕ только ООН и ОБСЕ
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01.03.2025 23:29 Відповісти
У того гросі вже давно ********** сперма на губах не встигає висихати
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01.03.2025 23:32 Відповісти
буба "нагнув" піндосів!
буба наш чeмпіон 4 рази - Верховний він!
на мою думку - рyдий і зелений облювали один одного...
два казла пободалися...
висновок:
Америка загубила репутаціонно до зуя і більше.
Україна втратила неoбхідну матеріально підтримку само зараз.
на вихлопі - два казла на фінішi прийшли ноздря в ноздрю!
a чемпіон в цій сварці - *****...
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01.03.2025 23:38 Відповісти
а кажуть жінкі не теє,
моя напередодні великого срачя сказала "все пічнеться з тренікив"!
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01.03.2025 23:49 Відповісти
Не вживай стільки алкоголю і наркоти. Погано для здоров'я.
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02.03.2025 00:11 Відповісти
Та воно з відбитою башкою.
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02.03.2025 08:09 Відповісти
Ґроссі ****** кацапська шлюха ,яка цілувалася в засос з кацапами на заес. Відео є в інеті. Цьому підорасу - статус нонграта а Україні. Зелупи,де реакція?
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02.03.2025 00:10 Відповісти
А шо, можна всіляким МАГАТЕ через наші території без дозволів шастати? З окупаційними погодили?? Нічого не порушили??
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02.03.2025 00:38 Відповісти
ЗАЕС живиться від української мережі. Потрібно відключити, нехай кацапи з магате акумуляторами туди електрику возять.
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02.03.2025 08:11 Відповісти
 
 