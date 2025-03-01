МАГАТЕ, ймовірно, вперше провела ротацію на ЗАЕС через окуповані території України, - Йозвяк

МАГАТЕ могла вперше провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території України.

Про це у соцмережі X повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною", - зазначив він.

Напередодні Йозвяк писав, що ротація місії на ЗАЕС відбулася виключно через російську територію та окупований Крим.

"Без згоди України всупереч попередженням Європейського союзу. Сміливий крок для Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав він.

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