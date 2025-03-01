МАГАТЕ, ймовірно, вперше провела ротацію на ЗАЕС через окуповані території України, - Йозвяк
МАГАТЕ могла вперше провести ротацію місії на ЗАЕС через окуповані території України.
Про це у соцмережі X повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.
"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною", - зазначив він.
Напередодні Йозвяк писав, що ротація місії на ЗАЕС відбулася виключно через російську територію та окупований Крим.
"Без згоди України всупереч попередженням Європейського союзу. Сміливий крок для Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав він.
Топ коментарі
+8 Грицько Злий
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+5 Alex Smith
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показати весь коментар01.03.2025 23:25
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буба наш чeмпіон 4 рази - Верховний він!
на мою думку - рyдий і зелений облювали один одного...
два казла пободалися...
висновок:
Америка загубила репутаціонно до зуя і більше.
Україна втратила неoбхідну матеріально підтримку само зараз.
на вихлопі - два казла на фінішi прийшли ноздря в ноздрю!
a чемпіон в цій сварці - *****...
моя напередодні великого срачя сказала "все пічнеться з тренікив"!