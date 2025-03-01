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Новини Атака БПЛА на Київ
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Вибухи лунають у Києві: ППО працює по БпЛА

Вибухи пролунали у Києві 1 березня 2025 року

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Віталій Кличко заявив, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони по безпілотниках.

Раніше повідомлялось, що ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

Також читайте: Уламки збитого БПЛА РФ впали в лісопарковій зоні Голосіївського району Києва

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Київ (19422) Повітряні атаки на Київ (749)


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Горіть у пеклі , клята москальня із кремлівським
плєшен - фюрером 🤬
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01.03.2025 23:44 Відповісти
Іпать..у нас знову вибухи, авто оруть...але знову - дяка ППО..
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01.03.2025 23:48 Відповісти
 
 