Вибухи лунають у Києві: ППО працює по БпЛА

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Віталій Кличко заявив, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони по безпілотниках.

Раніше повідомлялось, що ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.

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