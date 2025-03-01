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Вибухи лунають у Києві: ППО працює по БпЛА
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мер Віталій Кличко заявив, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони по безпілотниках.
Раніше повідомлялось, що ввечері суботи, 1 березня, у повітряному просторі України фіксувалися російські ударні безпілотники.
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плєшен - фюрером 🤬