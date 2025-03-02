Литва спрямовує €20 млн євро на закупівлю зброї для України в українського ОПК

Литва підтримує розвиток українського ОПК, інвестувавши 20 мільйонів євро у його розвиток, та ініціює створення спільних виробничих потужностей для виробництва зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства оборони Литви.

У литовському оборонному відомстві зазначили, що стратегічна домовленість, досягнута під час зустрічі у Києві глав держав Литви та України Гітанаса Науседи та Володимира Зеленського, щодо розвитку української оборонної промисловості в Литві "рухається вперед".

Між країнами наразі були досягнуті попередні домовленості про "виробництво систем стратегічної зброї в Литві у співпраці з Україною". Це було погоджено під час зустрічі міністра національної оборони Литви Довіле Шакалієне, старшого радника президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександра Камишіна та міністра стратегічної промисловості України Германа Сметаніна.

В литовському оборонному відомстві також зазначили, що українська оборонна промисловість має "неймовірний потенціал", щоб стати гравцем світового рівня завдяки високому рівню досвіду, мотивації та компетентності інженерів, а також "орієнтованому на майбутнє мисленню ключових осіб, які приймають рішення в галузі".

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"Литва продовжить інвестувати в український ОПК, закуповуючи в України для України. На це вже виділено 20 мільйонів євро. Проте ми прагнемо до ще тіснішої співпраці - розвитку спільного литовсько-українського виробництва зброї як у Литві, так і в Україні", - заявила Шакалієне.

Також литовське відомство "з міркувань безпеки" не розкрило конкретні типи зброї, на які поширюється угода.

В Міноборони країни додали, що найближчим часом у Литві відбудуться спільні зустрічі представників обох держав, на яких обговорюватимуться деталі виконання угоди.

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Раніше Науседа запропонував термінові кроки ЄС для підтримки України: надати 20 млрд євро допомоги та обговорити питання миротворців.