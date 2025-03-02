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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Вночі та зранку росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: пошкоджено 10 домогосподарств, 4 авто і нежитлові приміщення

Обстріл Сумщини

Вночі та зранку 2 березня російські війська  здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

  • Сумська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 4 цивільні автомобілі.
  • Комишанська громада: росіяни здійснили атаку БпЛА (7 вибухів). Пошкоджені нежитлові приміщення.
  • Боромлянська громада: завдано атаки БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки сталось загорання нежитлового будинку та господарчої споруди.
  • Краснопільська громада: зафіксовано удар БпЛА (1 вибух).
  • Юнаківська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
  • Великописарівська громада: здійснено пуск КАБа (1 вибух).

Читайте: Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині

Автор: 

обстріл (28263) Сумська область (3558)


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РФ в цю ніч атакував 1 (один) наш беспілотник в Білгородській області.
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02.03.2025 10:36 Відповісти
Комишанський "двіж" ввечері добре чутно було...
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02.03.2025 10:47 Відповісти
І видно.
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02.03.2025 11:14 Відповісти
Це все була "мірная" артилерія ... Снаряди летіли з миром, бо х#йло хоче миру. ...

Ну, а на рахунок відповіді , в котрий раз промовчу. По нам 150-250 шлюхедів, а ми у відповідь раз на тиждень 100 штук. Такий от баланс. Зате скільки демагогії......
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02.03.2025 11:02 Відповісти
 
 