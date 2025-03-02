Вночі та зранку росіяни обстріляли 6 громад на Сумщині: пошкоджено 10 домогосподарств, 4 авто і нежитлові приміщення
Вночі та зранку 2 березня російські війська здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Сумська громада: ворог атакував БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено 10 приватних домоволодінь та 4 цивільні автомобілі.
- Комишанська громада: росіяни здійснили атаку БпЛА (7 вибухів). Пошкоджені нежитлові приміщення.
- Боромлянська громада: завдано атаки БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки сталось загорання нежитлового будинку та господарчої споруди.
- Краснопільська громада: зафіксовано удар БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: відбулася атака FPV-дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: здійснено пуск КАБа (1 вибух).
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Ну, а на рахунок відповіді , в котрий раз промовчу. По нам 150-250 шлюхедів, а ми у відповідь раз на тиждень 100 штук. Такий от баланс. Зате скільки демагогії......