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Новини Російська дезінформація проти України
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Росія дезінформацією прагне зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР

гур про російську дезінформацію

У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО України у начебто спробі інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, поширювачі дезінформації "обґрунтовують", мовляв нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.

"Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Поширюваний папірець містить низку грубих помилок ("Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України.

Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора росії", - наголошують у ГУР.

Також читайте: Пашинян - Алієву про "фашистську" Вірменію: У нас Азербайджан сприймають подібно

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) дезінформація (341) росія (64946) ГУР (490)


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Топ коментарі
+5
Рукожопі фейкомети. Кому потрібна нова війна крім параші? Україна навіть у Приднестровьє, так звану ПМР, не втручається
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02.03.2025 10:51
+4
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02.03.2025 10:49
+4
Для того сидять за кордоном і жопи гріють
оті всі посольства та консульства,
щоб спростовувати всі ці дези .
Але в наших диппредставництвах
досі українську мову не вивчили.
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02.03.2025 11:04
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02.03.2025 10:49 Відповісти
У нас такі дипломати, і і одного з профільною освітою і досвідом ', все якісь економісти, прокурори, військові. Вони і без рашки все просруть. Допис виключно виправдати пройоби влади в дипломатичній площині.
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02.03.2025 10:49 Відповісти
Рукожопі фейкомети. Кому потрібна нова війна крім параші? Україна навіть у Приднестровьє, так звану ПМР, не втручається
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02.03.2025 10:51 Відповісти
і вони це зможуть.
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02.03.2025 10:54 Відповісти
nt ne smogut zdes v armenii narod nenavidit rossiyu tak chto nikto ne verit im
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02.03.2025 11:48 Відповісти
они припіздєнта омерики на свою сторону перетянули, а тьі о какой-то армении говоришь.
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02.03.2025 15:29 Відповісти
доня так не думає - він вірить в ***** самозабвенно.
так шо припинить оце своє іпсо....
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02.03.2025 10:55 Відповісти
Зеля сам їх зіпсує. Заспокойтесь уже
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02.03.2025 10:56 Відповісти
Для того сидять за кордоном і жопи гріють
оті всі посольства та консульства,
щоб спростовувати всі ці дези .
Але в наших диппредставництвах
досі українську мову не вивчили.
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02.03.2025 11:04 Відповісти
Господи, нам ще Вірменії з Азербайджаном не вистачає, так проблем вище криші.
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02.03.2025 11:06 Відповісти
Маскалям і на першу війну булою насрати...
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02.03.2025 11:18 Відповісти
narod v armenii ne veryat rossiyu tak chto nichego ne smogut delat SLAVA UKRAINI!
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02.03.2025 11:50 Відповісти
народ Врмении может не верить в что угодно, как правительство Армении скажет, так і будет.
В Грузии только что бьіло.
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02.03.2025 15:32 Відповісти
 
 