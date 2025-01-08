Пашинян - Алієву про "фашистську" Вірменію: У нас Азербайджан сприймають подібно

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає закиди Азербайджану про "фашизм" спробою ескалації двосторонніх відносин. У його країні існує таке саме негативне сприйняття щодо Баку.

Про це він сказав в інтерв’ю Armenia News, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, Баку намагається "легітимізувати" ескалацію в регіоні. Робляться агресивні заяви з розрахунку на те, що з боку Єревана буде почута агресивна реакція, що дозволить Баку зробити власні заяви агресивнішими… Ми не підемо цим шляхом і будемо дотримуватися мирної стратегії і будемо послідовно реалізовувати мирний порядок денний", - заявив Пашинян.

За його словами, Вірменія використовуватиме мову діалогу, а не мову агресії.

"Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: "ти — фашист", і спіраль, яку я описав, почне напружуватися", - сказав вірменський прем’єр.

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Водночас, коментуючи слова про "фашистську" Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни.

Однак, стверджує Пашинян, подібне сприйняття щодо Азербайджану є також у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами.

Але стратегія миру полягає в тому, щоб узяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм — взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та розгляду цих уявлень. Частина узгоджених статей мирного договору закриває сторінку деяких із цих уявлень, інші частини дають нам можливість зробити всі взаємні негативні уявлення частиною двосторонньої повістки та усунути їх", - додав прем'єр-міністр Вірменії.

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Нагадаємо, 7 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для всього регіону.