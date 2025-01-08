Пашинян - Алієву про "фашистську" Вірменію: У нас Азербайджан сприймають подібно
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає закиди Азербайджану про "фашизм" спробою ескалації двосторонніх відносин. У його країні існує таке саме негативне сприйняття щодо Баку.
Про це він сказав в інтерв’ю Armenia News, інформує Цензор.НЕТ.
"Можливо, Баку намагається "легітимізувати" ескалацію в регіоні. Робляться агресивні заяви з розрахунку на те, що з боку Єревана буде почута агресивна реакція, що дозволить Баку зробити власні заяви агресивнішими… Ми не підемо цим шляхом і будемо дотримуватися мирної стратегії і будемо послідовно реалізовувати мирний порядок денний", - заявив Пашинян.
За його словами, Вірменія використовуватиме мову діалогу, а не мову агресії.
"Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: "ти — фашист", і спіраль, яку я описав, почне напружуватися", - сказав вірменський прем’єр.
Водночас, коментуючи слова про "фашистську" Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни.
Однак, стверджує Пашинян, подібне сприйняття щодо Азербайджану є також у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами.
Але стратегія миру полягає в тому, щоб узяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм — взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та розгляду цих уявлень. Частина узгоджених статей мирного договору закриває сторінку деяких із цих уявлень, інші частини дають нам можливість зробити всі взаємні негативні уявлення частиною двосторонньої повістки та усунути їх", - додав прем'єр-міністр Вірменії.
Нагадаємо, 7 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для всього регіону.
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Сам фашист!
Обмінялися звинувачинями, а тепер ідіть та холодний душ приймить, ветрізвляє!
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
І питання не в тому, хто має право на територію, а хто є на ній корінними жителями.
Про походження хозарів існують різні припущення; вони самі себе вважали близькими до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 булгар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8 огузів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 аварів.
Вважають, що прабатьківщиною хозарів були Прикаспійські та Приаральські степи і лівобережне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Поволжя. Пізніше територія, заселена хозарами, охоплювала прикаспійські степи між річкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Сулаком і пониззям https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону. Головним етнічним центром хозарів був приморський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Дагестан, де розташовувалися їхні ранні столиці.
У другій половині VI ст. хозари підпали під владу Західнотюркського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 каганату, під яким були протягом століття. Після розпаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Тюркського каганату в середині VII ст. підкорили собі частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгар, кавказькі й слов'янські племена та створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Хозарський каганат, першу державну формацію на сході Європи. Верховним володарем Хозарського каганату був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) каган як релігійний зверхник, його заступником і фактичним правителем був цар-намісник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA бек
Найбільшого розвитку Хозарський каганат зазнав у VII ст., коли він оволодів Північним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказом, Приазов'ям, більшою частиною Східної Європи по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпро. Тоді у залежність від хозар підпали племена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 сіверян і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96) полян, які платили їм данину. Хозарський каганат воював як проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів, так і проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F Візантії. Хозари відіграли роль заборола проти арабської експансії.
Пе́рси (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. فارسیزبان [fɒːrsi-zæbɒːn], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. ایرانی [irɒːni], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. فارس [fɒːrs], стар. перс. پارس [pɒːrs]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 один з іранських народів, пращури яких, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%97 арійці, 3,5-4 тисячі років тому заселили територію ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близького Сходу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. Khovar-e Miyane). ******* назва країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран дослівно означає «країна аріїв». На території країни поширені три основні мовні групи: іранська (перси, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%B8 бахтіяри та ін.), тюркська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 азербайджанці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 туркмени тощо) та семітська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї).
розбирайтесь там самі.
чи наша хрипата матючина, знову озабочєна з європою?
Ось що піздюлі жівотворящіє роблять.
Діло пахне керосином ..