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Пашинян - Алієву про "фашистську" Вірменію: У нас Азербайджан сприймають подібно

Пашинян відповів на звинувачення Алієва про фашистську Вірменію

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає закиди Азербайджану про "фашизм" спробою ескалації двосторонніх відносин. У його країні існує таке саме негативне сприйняття щодо Баку. 

Про це він сказав в інтерв’ю Armenia News, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливо, Баку намагається "легітимізувати" ескалацію в регіоні. Робляться агресивні заяви з розрахунку на те, що з боку Єревана буде почута агресивна реакція, що дозволить Баку зробити власні заяви агресивнішими… Ми не підемо цим шляхом і будемо дотримуватися мирної стратегії і будемо послідовно реалізовувати мирний порядок денний", - заявив Пашинян.

За його словами, Вірменія використовуватиме мову діалогу, а не мову агресії.

"Безсумнівно, розрахунок у тому, що реакція буде: "ти — фашист", і спіраль, яку я описав, почне напружуватися", - сказав вірменський прем’єр. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню й суверенітету Вірменії, - Пашинян 

Водночас, коментуючи слова про "фашистську" Вірменію, він визнав, що в Азербайджані існує таке сприйняття його країни.

Однак, стверджує Пашинян, подібне сприйняття щодо Азербайджану є також у Вірменії. Саме це і призвело до тривалого конфлікту між державами. 

Але стратегія миру полягає в тому, щоб узяти до уваги, що в Азербайджані є таке сприйняття нас, а їм — взяти до уваги, що у Вірменії є таке сприйняття щодо них. Порядок денний миру стосується обговорення та розгляду цих уявлень. Частина узгоджених статей мирного договору закриває сторінку деяких із цих уявлень, інші частини дають нам можливість зробити всі взаємні негативні уявлення частиною двосторонньої повістки та усунути їх", - додав прем'єр-міністр Вірменії.

Також читайте: Президент Азербайджану Алієв підтвердив переговори про транзит газу через Україну 

Нагадаємо, 7 січня президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для всього регіону.

Автор: 

Азербайджан (856) Алієв Ільхам (152) Вірменія (738) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+10
За версією кацапів. Всі, крім них, звичайно, бо ж вони антіфашізди.
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08.01.2025 15:27
+10
Є між вірменами ЛЮДИ... Але це - "винятки з правила". Нігоян, наприклад...
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08.01.2025 16:15
+8
Менше треба було лизати ср@ку кацапам
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08.01.2025 15:30
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весь світ одні фашисти ось що треба знати
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08.01.2025 15:24 Відповісти
За версією кацапів. Всі, крім них, звичайно, бо ж вони антіфашізди.
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08.01.2025 15:27 Відповісти
Есть ещё рашисты - это хуже фашистов
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08.01.2025 15:40 Відповісти
Ти фашист!
Сам фашист!
Обмінялися звинувачинями, а тепер ідіть та холодний душ приймить, ветрізвляє!
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08.01.2025 15:26 Відповісти
Може хай краще сходять в бібліотеку, прочитають 14 ознак фашизму і "приміряють" їх до себе? Може трохи порозумнішають...
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08.01.2025 17:07 Відповісти
А якщо б рєпоєди вписалися за Вірменію як за Сирію свого часу - Єреван ще й пишався б тим про що Алієв нагадав.
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08.01.2025 15:28 Відповісти
Менше треба було лизати ср@ку кацапам
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08.01.2025 15:30 Відповісти
Пашинян з вірменами може думать, що-завгодно - однак, Азербайджан вірменські землі не окуповував і корінних жителів звідти не виганяв... (вірмени - не корінні жителі Карабаху - їх заселили туди росіяни, переманивши з Персії, у 18-19 ст. )
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
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08.01.2025 15:33 Відповісти
На території ********* Карабаху жили вірмени коли не те що росії, а Русі ще не існувало.
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08.01.2025 16:05 Відповісти
"СКІЛЬКИ" їх там жило? В Україні живуть болгари, румуни та угорці. Але це не значить, що вони - "корінний народ України". (Щоб ти знав - "корінний" народ в Україні, крім "українців", лише один - "кримські татари". Це закріплено на законодавчому рівні). Вірменська діаспора проживала на території Львіщини та у Києві, ще в дохристиянські часи - однак, це не значить, що вірмени мають право на землі України...
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08.01.2025 16:13 Відповісти
Явно більше ніж тюрків (майбутніх азербайджанців), які там з'явились лише в 11-му столітті.
І питання не в тому, хто має право на територію, а хто є на ній корінними жителями.
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08.01.2025 16:20 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"? "Тюрки (в даному випадку - ХОЗАРИ), ще з 6 століття нашої ери там проживали. Фортеця Дербенту - "Залізні ворота", була побудована персами, для протистояння хозарам... Територія Азербайджану - це південня окраїна Хозарськогог каганату... А історичні територції Вірменії - це ******* Східна Туреччина. Ця територія так і називається "Турецька Вірменія". ******* територія Вірменії - це колишня "північна КОЛОНІЯ" колишнього Вірменського царства...
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08.01.2025 16:31 Відповісти
До чого тут перський Деребент і хазари, якщо мова йде про Арцах (Карабах), в якому жили вірмени ще до нашої ери і які витіснили звідти персів, а огузи-сельджуки (вони ж окрема гілка тюркських племен які згодом стали основою азербайджанського етносу) - заселились туди лише з XI cтоліття?
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08.01.2025 16:37 Відповісти
Хоза́ри - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8 тюркське плем'я, що з'явилося в південно-східній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі після відходу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B8 гунів (IV століття) і проіснувало до https://uk.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XI століття. Східні сусіди східнослов'янських племен, пізніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі.

Про походження хозарів існують різні припущення; вони самі себе вважали близькими до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 булгар, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8 огузів, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8 аварів.

Вважають, що прабатьківщиною хозарів були Прикаспійські та Приаральські степи і лівобережне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8F Поволжя. Пізніше територія, заселена хозарами, охоплювала прикаспійські степи між річкою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Сулаком і пониззям https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD Дону. Головним етнічним центром хозарів був приморський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Дагестан, де розташовувалися їхні ранні столиці.
У другій половині VI ст. хозари підпали під владу Західнотюркського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 каганату, під яким були протягом століття. Після розпаду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Тюркського каганату в середині VII ст. підкорили собі частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 болгар, кавказькі й слов'янські племена та створили https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82 Хозарський каганат, першу державну формацію на сході Європи. Верховним володарем Хозарського каганату був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) каган як релігійний зверхник, його заступником і фактичним правителем був цар-намісник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA бек
Найбільшого розвитку Хозарський каганат зазнав у VII ст., коли він оволодів Північним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказом, Приазов'ям, більшою частиною Східної Європи по https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Дніпро. Тоді у залежність від хозар підпали племена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8 сіверян і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96) полян, які платили їм данину. Хозарський каганат воював як проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 арабів, так і проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D1%8F Візантії. Хозари відіграли роль заборола проти арабської експансії.
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08.01.2025 16:44 Відповісти
вірмени родичі персам до прийняття тими ісламу там спільні дінастії правлячи були
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08.01.2025 16:50 Відповісти
Сумніваюся... ВІРМЕ́НИ (самоназва - гай) - нація, основне населення https://esu.com.ua/article-34714 Вірменії. Проживають також у РФ (2,2 млн осіб), США (1,2 млн осіб), Франції (450 тис. осіб), Грузії (350 тис. осіб), Україні (130 тис. осіб), Польщі (120 тис. осіб), заг. кількість бл. 8,9 млн осіб (2004). Поч. формування вірм. етносу відносять до періоду енеоліту. Вірм. народність склалася у межах держави Урарту (Араратська держава) у 9 - 6 ст. до н. е. в результаті злиття хурритсько-урарт., хеттсько-лувій. племен з індоєвроп. вірменомов. племенами. Інтенсивно відбувалося поширення вірм. етномов. елементу, який сприяв міжплемін. консолідації, із занепадом Урарту. Вже в 6 ст. до н. е. насел. Вірм. нагір'я, за свідченням істор. джерел, розмовляло однією мовою. За назвою одного із протовірм. племен уруме сусідні народи стали називати В. аріманами, а згодом - арменами, тоді як вони себе іменували гай - за назвою племін. союзу Гайаса, який згадується в хеттських джерелах 15 - 13 ст. до. н. е.
Пе́рси (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. فارسی‌زبان‎ [fɒːrsi-zæbɒːn], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. ایرانی‎ [irɒːni], https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. فارس‎ [fɒːrs], стар. перс. پارس‎ [pɒːrs]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 один з іранських народів, пращури яких, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%97 арійці, 3,5-4 тисячі років тому заселили територію ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 Близького Сходу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 перс. Khovar-e Miyane). ******* назва країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран дослівно означає «країна аріїв». На території країни поширені три основні мовні групи: іранська (перси, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%B8 бахтіяри та ін.), тюркська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96 азербайджанці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 туркмени тощо) та семітська (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8 араби, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреї).
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08.01.2025 16:59 Відповісти
яр гулі за династії правлячи там усі до завоювання Ірану арабами родичи персам
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08.01.2025 17:02 Відповісти
Напиши зрозуміліше - "Кто на чём стоял..."?
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08.01.2025 17:06 Відповісти
нуну це ти за сатрапію персів ну тих що від Сашка скупились Вірменію чи за жертву Лукула бо Тігран виявився не великим а лошком
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08.01.2025 16:47 Відповісти
Дарагой специалист всех наук, ещё коренным народом Украины являются караимы....
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09.01.2025 11:41 Відповісти
Азери також приїхали з казахських степів на Кавказ. Ну і що?
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08.01.2025 16:18 Відповісти
ой хлопці!
розбирайтесь там самі.
чи наша хрипата матючина, знову озабочєна з європою?
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08.01.2025 15:33 Відповісти
За його словами, Вірменія використовуватиме мову діалогу, а не мову агресії.
Ось що піздюлі жівотворящіє роблять.
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08.01.2025 15:37 Відповісти
про фашизм то це кремлівська шиза... У вас те саме - хкуйло шепнув Ердогану, Еедог-бульдог шепнув Алієву і маємо нове СВО з марінадом путінським.. На Вірменію ж хкуйлу якось не з руки нападати...після України, але проучити потрібно Єреван, щоб не втік в Європу
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08.01.2025 15:38 Відповісти
Зі світом щось відбувається , до ворожки не ходи .. Все більше пахне війнами в усіх кутках світу . Ось Вірменія і Азербайджан готові вчепитися один одному в горлянки . Там Туреччина і Ізраїль один на одного все гучніше зубами клацають , там трамп ще не сівши у президентське крісло - вже простягає свої граблі до Канади і Гренландії , там китайці скоса дивляться на Тайвань , там Пакистан з талібами . Тут ***** вже три роки бере - Кієв за трі дня . !
Діло пахне керосином ..
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08.01.2025 15:40 Відповісти
Зажмуть вірменів - турки перси аизери - кацапи іх кинули
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08.01.2025 15:43 Відповісти
Знаю що азербайджанці воюють за нас, про вірмен не чула
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08.01.2025 15:52 Відповісти
Є між вірменами ЛЮДИ... Але це - "винятки з правила". Нігоян, наприклад...
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08.01.2025 16:15 Відповісти
"Сам фашист". Термінологічно-понятійний дефіціт? Це не криза еліти, а симуляція еліти. Коли глобалісти незграбно маскуються у вишиванки.
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08.01.2025 16:14 Відповісти
Фашисти були тільки в Італії під час правління пана Беніто, але через лівацьких покидьків і їх пропаганду фашизм дуже демонізовано
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08.01.2025 16:39 Відповісти
Дивлюся, шо алієа, шо пашинян--витончені дипломати. Залишилося їм одне одного нахєр послати.
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08.01.2025 17:14 Відповісти
Сьогодні не має жодного значення хто і що мав колись. Є міжнародно-визнані кордони. Крапка. Реваншизм це шлях до війн і масового знищення людей. По великому рахунку у людства має бути тільки одна "релігія" яка викладена в "Декларації Прав Людини".
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08.01.2025 17:19 Відповісти
Проблема в том, что с подачи СССР и усилий Расии слово "фашист" потеряло всякий идеологический смысл и стало просто ругательством, синонимом, например, "сволочь"...
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09.01.2025 11:43 Відповісти
 
 