РФ і Китай намагаються вербувати американських посадовців, незадоволених масовими звільненнями, - CNN

Найбільше зусиль зосереджено на службовцях із допуском до державної таємниці й тих, хто може мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру та державну бюрократію Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які ознайомилися зі звітами американської розвідки.

Згідно з розвідданими, супротивники прагнуть використати у своїх цілях зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральних посадовців.

За словами двох співрозмовників, Пекін та Москва зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених співробітниках із допуском до секретної інформації та посадовцях, які перебувають на випробувальному терміні, яким загрожує звільнення. Йдеться про тих посадовців, які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США й урядові справи.

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Співрозмовники розповіли, що щонайменше дві країни вже створили сайти з наймання персоналу та почали агресивно націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.

У документі, підготовленому Службою кримінальних розслідувань ВМС США, з частково відредагованою копією якого ознайомився CNN, йдеться про те, що розвідувальне співтовариство Штатів із "високою впевненістю" оцінює, що іноземні супротивники намагаються завербувати федеральних службовців та отримати вигоду від планів адміністрації Трампа щодо масових звільнень. У документі також йдеться про те, що співробітники зовнішньої розвідки отримували вказівки шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit.

"Принаймні один офіцер іноземної розвідки наказав активу створити профіль компанії на Linkedin і опублікувати оголошення про роботу, а також активно переслідувати федеральних службовців, які вказали, що вони "відкриті для роботи"", – йдеться в документі.

Один зі співрозмовників наголосив, що вороги вважають, що співробітники "зараз найбільш уразливі" на тлі масштабних звільнень.

"Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти: ці викинуті на узбіччя федеральні службовці з величезним багажем інституційних знань є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", - повідомив CNN ще один співрозмовник, знайомий з останніми оцінками США.

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Журналісти зазначили, що дані розвідки підтверджують те, що раніше було гіпотетичним побоюванням: масові звільнення можуть запропонувати багату можливість вербування для іноземних спецслужб, які прагнуть використовувати фінансово вразливих або обурених колишніх співробітників.

Чимало нинішніх посадовців із різних відомств національної безпеки США, які розмовляли з CNN на умовах анонімності, висловили розчарування реакцією адміністрації Трампа на те, що вони вважають цілком реальними попередженнями.

"Працівники, які вважають, що з ними погано поводяться роботодавці, традиційно значно частіше розголошують конфіденційну інформацію. Можливо, ми створюємо, хоч і дещо ненавмисно, ідеальне середовище для вербування", - каже Холден Тріплетт, який працював у Раді національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

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