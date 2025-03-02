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Новини Вербування звільнених держслужбовців США Масові звільнення в США
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РФ і Китай намагаються вербувати американських посадовців, незадоволених масовими звільненнями, - CNN

Вербування звільнених посадовців США

Найбільше зусиль зосереджено на службовцях із допуском до державної таємниці й тих, хто може мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру та державну бюрократію Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, які ознайомилися зі звітами американської розвідки.

Згідно з розвідданими, супротивники прагнуть використати у своїх цілях зусилля адміністрації президента США Дональда Трампа щодо проведення масових звільнень федеральних посадовців.

За словами двох співрозмовників, Пекін та Москва зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених співробітниках із допуском до секретної інформації та посадовцях, які перебувають на випробувальному терміні, яким загрожує звільнення. Йдеться про тих посадовців, які можуть мати цінну інформацію про критичну інфраструктуру США й урядові справи.

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Співрозмовники розповіли, що щонайменше дві країни вже створили сайти з наймання персоналу та почали агресивно націлюватися на федеральних службовців у LinkedIn.

У документі, підготовленому Службою кримінальних розслідувань ВМС США, з частково відредагованою копією якого ознайомився CNN, йдеться про те, що розвідувальне співтовариство Штатів із "високою впевненістю" оцінює, що іноземні супротивники намагаються завербувати федеральних службовців та отримати вигоду від планів адміністрації Трампа щодо масових звільнень. У документі також йдеться про те, що співробітники зовнішньої розвідки отримували вказівки шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit.

"Принаймні один офіцер іноземної розвідки наказав активу створити профіль компанії на Linkedin і опублікувати оголошення про роботу, а також активно переслідувати федеральних службовців, які вказали, що вони "відкриті для роботи"", – йдеться в документі.

Один зі співрозмовників наголосив, що вороги вважають, що співробітники "зараз найбільш уразливі" на тлі масштабних звільнень.

"Не потрібно багато уяви, щоб зрозуміти: ці викинуті на узбіччя федеральні службовці з величезним багажем інституційних знань є надзвичайно привабливими цілями для розвідувальних служб наших конкурентів і супротивників", - повідомив CNN ще один співрозмовник, знайомий з останніми оцінками США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ намагаються вербувати поляків для дестабілізації перед виборами, - міністр цифровізації Польщі Гавковський

Журналісти зазначили, що дані розвідки підтверджують те, що раніше було гіпотетичним побоюванням: масові звільнення можуть запропонувати багату можливість вербування для іноземних спецслужб, які прагнуть використовувати фінансово вразливих або обурених колишніх співробітників.

Чимало нинішніх посадовців із різних відомств національної безпеки США, які розмовляли з CNN на умовах анонімності, висловили розчарування реакцією адміністрації Трампа на те, що вони вважають цілком реальними попередженнями.

"Працівники, які вважають, що з ними погано поводяться роботодавці, традиційно значно частіше розголошують конфіденційну інформацію. Можливо, ми створюємо, хоч і дещо ненавмисно, ідеальне середовище для вербування", - каже Холден Тріплетт, який працював у Раді національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

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Автор: 

Китай (4509) росія (64946) США (22545) звільнення (2667) вербування (242)


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Топ коментарі
+17
І це лише початок. Рудий з маском розвалють США
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02.03.2025 11:07
+16
Навіщо їм вербувати якусь шушеру якщо он китайський Маск все здасть Китаю і Сосії. Да і вже весь Конгрес і білий дім завербували
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02.03.2025 11:10
+11
Те про що я і казав. сша великими темпами втрачає вплив не тільки в світі а даже в себе вдома. Те що сша відмовилась фінансувати, Китай і рашка швиденько підберуть і розширять свій вплив. Китай з радістю візьме на себе фінансування держав і організацій від яких відмовимвся Тамон. Сьогоднішня вашингтонська тупоголова наркоманська хунта даже своїми мізками не може зрозуміти що сша не випадково століттями підкормлювали і виділяли кошти на казалось би непотрібні країни. Тампон думав що відмежується від всього світу і сховається за океаном в своїй резервації? Ага. Китайці і рашисти з корейцями і іранцями скоро постукають йому в вікно
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02.03.2025 11:17
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Сейчас Китай навербует кучу людей. Золотое время для разведки.
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02.03.2025 11:04 Відповісти
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02.03.2025 11:06 Відповісти
І це лише початок. Рудий з маском розвалють США
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02.03.2025 11:07 Відповісти
Навіщо їм вербувати якусь шушеру якщо он китайський Маск все здасть Китаю і Сосії. Да і вже весь Конгрес і білий дім завербували
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02.03.2025 11:10 Відповісти
Побічні властивості демократії колись її ж і вб'ють.
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02.03.2025 11:16 Відповісти
Те про що я і казав. сша великими темпами втрачає вплив не тільки в світі а даже в себе вдома. Те що сша відмовилась фінансувати, Китай і рашка швиденько підберуть і розширять свій вплив. Китай з радістю візьме на себе фінансування держав і організацій від яких відмовимвся Тамон. Сьогоднішня вашингтонська тупоголова наркоманська хунта даже своїми мізками не може зрозуміти що сша не випадково століттями підкормлювали і виділяли кошти на казалось би непотрібні країни. Тампон думав що відмежується від всього світу і сховається за океаном в своїй резервації? Ага. Китайці і рашисти з корейцями і іранцями скоро постукають йому в вікно
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02.03.2025 11:17 Відповісти
Не столетиями. Всего лишь после 45-го года прошлого века.
После ввода Бретен- Вудской системы финансов. После того как старший брат, Англия, пострадали в войне. До этого они богатели у себя, за океаном. Да, до войны доллар никому не был нужен
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02.03.2025 12:32 Відповісти
"Мастер и Маргарита" глава 17.
"Хорошо зная форму, бухгалтер мигом заполнил его и начал развязывать веревочку на пакете. Когда он распаковал свой груз, в глазах у него зарябило, он что-то промычал болезненно. Перед глазами его замелькали иностранные деньги. Тут были пачки канадских долларов, английских фунтов, голландских гульденов, латвийских лат, эстонских крон... - Вот он, один из этих штукарей из Варьете, - послышался грозный голос над онемевшим бухгалтером. И тут же Василия Степановича арестовали."
Прошу заметить, латвийские и эстонские есть, северо-америкских нет.
Тогда это была не валюта
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02.03.2025 12:43 Відповісти
Франки він не згадав. А Франція, як і Великобританія, в ті роки була великою колоніальною державою, її валюта ходила у багатьох країнах.
Але брехня все це. Про що Булгаков не написав, того і не було.
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02.03.2025 16:28 Відповісти
Все закончится тем что в америке разчехлятся и поменяют курс как было в 20 веке. У них вечные качели. Правда исправлять все придётся очень долго и нудно
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02.03.2025 14:59 Відповісти
Ніколи не зрозумію навіщо психічно хворі журналісти 24 на 7 залякують своїх овець Китаєм. Заради чого.
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02.03.2025 11:26 Відповісти
бо китай ідеологічний ворог, і хоче зайняти місце США в світі. те саме і росія - декілька поколінь виховані на ідеології знищити США
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02.03.2025 11:34 Відповісти
Не зрозумієш... Тобі це не дано...
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02.03.2025 12:46 Відповісти
трамп знищує США, бо він ображений - є понад 3000 позовів та кримінальних справ проти нього.
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02.03.2025 11:30 Відповісти
Настає час самоліквідації Америки . Самопихатіть , зневажливе ставлення до людей , руйнівна політика однієї особи призведе до втрати цілої країни та перекрою всього світопорядку . В Китаї та моцковії зараз настають часи саме для таких вербувальних дій .
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02.03.2025 11:41 Відповісти
Скорочення посадовців із приходом ШІ буде так чи інакше, друге хто колись стикався з американськими бюрократами, то для нього українські будуть просто елітою, до якої можна американців відправляти на навчання... це я за нижню ланку а не управління чи міністерства, де корупція набагато вища за штати...
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02.03.2025 12:07 Відповісти
Навіщо то їм,якщо вони завербували самого Трампа.Скажете,неможливо купити мільярдера.Сталін колись сказав - прівєзітє в Союз Максіма Горького,а еслі нє захочєт - купітє єво.Говорітє,нє продайоца?У всяково чєловєка єсть цена.І максим Горькій приїхав і залишився.Сталін потім сказав - цена Горькава - любов народа...От і Трампа москалі купили...не на мільйонах,яких у того більш ніж треба а на марнославстві,лесті та інших людських емоціях,на які б не піддався навіть сторож магазину...
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02.03.2025 12:40 Відповісти
І тут Трамп вийшов з офіційним вибаченням перед росією і китаєм, через те що їх спровокувала на такі дії українцька влада 🤦🤦🤦
Уявіть собі новину , що Україна завербувала кількох політиків з США з метою просування своїх інтересів - скільки було б вереску і т.д. від трампона і ко🤦🤦🤦
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02.03.2025 21:51 Відповісти
 
 