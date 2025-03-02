Війська РФ зменшили кількість штурмових дій на Луганському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти зменшили на Луганщині кількість штурмових дій із 839 у січні до 533 у лютому.

Про це в телеефірі сказав речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість штурмових дій ворога в нашій операційній зоні зменшилася. В січні було 839 штурмових дії, минулого місяця - 533 штурмові дії противника в нашій операційній зоні. Переважна кількість штурмових дій - на Торецькому напрямку", - повідомив Запорожець.

Водночас він зауважив, що по лінії зіткнення спостерігається активність ворога, особливо на Торецькому напрямку, логістичні переміщення.

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"По всій лінії зіткнення противник проводить якусь активність - логістичні переміщення, переміщення особового складу. Можливо, це пов'язано з тим, що на якомусь відтинку фронту зі сторони агресора змінилися керівники і вони хочуть показати дієвість задля того, щоб якісь території захоплювати. Але в цілому ці процеси ми відслідковуємо і намагаємось навіть наносити превентивні удари і знищувати противника на тих рубежах, де він накопичується", - розповів речник, додавши, що найбільш активний ворог на Торецькому напрямку, де відбулося 15 штурмових дій за минулу добу.

На інших відтинках фронту - Краматорському, Сіверському напрямках - активність противника не фіксувалась, зазначив речник.