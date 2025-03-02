Позиція США щодо підтримки України "не така однозначна", як у Польщі, - Туск
У неділю, 2 березня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск перед відбуттям на саміт європейських лідерів у Лондон запевнив у підтримці України та наголосив на важливості єдності Заходу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує агентство РАР.
Туск наголосив, що "в російсько-українській війні Польща на боці України" і цього вимагає не лише людська порядність, але й польський національний інтерес.
Сьогодні це питання є складним, тому що, стаючи на бік України в інтересах нашої національної безпеки, ми, поляки, водночас твердо виступаємо за якомога тісніший союз Польщі, Європи і всього Заходу зі Сполученими Штатами", – додав він.
Також прем'єр-міністр Польщі визнав, що нинішня позиція Вашингтона "не є такою однозначною" у питанні війни в Україні.
"Ми повинні вийти за межі цієї дилеми, і Польща з її репутацією, про яку наші союзники і Америка кажуть, що у нас сьогодні унікальна ситуація… наш голос буде тим паче почутий", – вважає Туск.
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"Гуманіст-миротворець, який так переживає за життя солдатів...
За першого президентства Трампа (2017-2020) під час "перемир'я" на Донбасі загинуло майже 500 українських солдатів. І ще кілька сотень цивільних. Перемир'я Мінських домовленостей так ніколи і не запрацювало. Спеціальний посланник Трампа Курт Волкер намагався розрулити цей конфлікт і нічого не добився.
Тому коли Трамп каже, що якби він був президентом, то війни би не було - він бреше. Війна була, просто він її навіть не помічав. А тепер ще й корчить ображеного, коли йому про це нагадують. І тому... погрожує припинити допомогу, яка рятує життя тих солдатів.
Є політика, є брехня, є цинізм, і є трамп і венс.
Так чи так, це б не зрослось. Бо не може бути міцної угоди з брехунами такого масштабу"