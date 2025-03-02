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Новини Підтримка Україні Підтримка України після суперечки Зеленського і Трампа
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Позиція США щодо підтримки України "не така однозначна", як у Польщі, - Туск

Дональд Туск

У неділю, 2 березня, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск перед відбуттям на саміт європейських лідерів у Лондон запевнив у підтримці України та наголосив на важливості єдності Заходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, його слова цитує агентство РАР.

Туск наголосив, що "в російсько-українській війні Польща на боці України" і цього вимагає не лише людська порядність, але й польський національний інтерес.

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Сьогодні це питання є складним, тому що, стаючи на бік України в інтересах нашої національної безпеки, ми, поляки, водночас твердо виступаємо за якомога тісніший союз Польщі, Європи і всього Заходу зі Сполученими Штатами", – додав він.

Також прем'єр-міністр Польщі визнав, що нинішня позиція Вашингтона "не є такою однозначною" у питанні війни в Україні.

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"Ми повинні вийти за межі цієї дилеми, і Польща з її репутацією, про яку наші союзники і Америка кажуть, що у нас сьогодні унікальна ситуація… наш голос буде тим паче почутий", – вважає Туск.

Автор: 

США (22545) Туск Дональд (513) допомога і підтримка (1156)


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Топ коментарі
+17
Дмитро Шульга базує:

"Гуманіст-миротворець, який так переживає за життя солдатів...

За першого президентства Трампа (2017-2020) під час "перемир'я" на Донбасі загинуло майже 500 українських солдатів. І ще кілька сотень цивільних. Перемир'я Мінських домовленостей так ніколи і не запрацювало. Спеціальний посланник Трампа Курт Волкер намагався розрулити цей конфлікт і нічого не добився.

Тому коли Трамп каже, що якби він був президентом, то війни би не було - він бреше. Війна була, просто він її навіть не помічав. А тепер ще й корчить ображеного, коли йому про це нагадують. І тому... погрожує припинити допомогу, яка рятує життя тих солдатів.

Є політика, є брехня, є цинізм, і є трамп і венс.

Так чи так, це б не зрослось. Бо не може бути міцної угоди з брехунами такого масштабу"
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02.03.2025 13:43
+12
Поляки, та інші послухайте що каже президент Чехії. Поки це єдиний хто баче нову реальність
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02.03.2025 13:46
+11
США вже и НАТО хочуть похерити
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02.03.2025 13:41
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США вже и НАТО хочуть похерити
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02.03.2025 13:41 Відповісти
Дмитро Шульга базує:

"Гуманіст-миротворець, який так переживає за життя солдатів...

За першого президентства Трампа (2017-2020) під час "перемир'я" на Донбасі загинуло майже 500 українських солдатів. І ще кілька сотень цивільних. Перемир'я Мінських домовленостей так ніколи і не запрацювало. Спеціальний посланник Трампа Курт Волкер намагався розрулити цей конфлікт і нічого не добився.

Тому коли Трамп каже, що якби він був президентом, то війни би не було - він бреше. Війна була, просто він її навіть не помічав. А тепер ще й корчить ображеного, коли йому про це нагадують. І тому... погрожує припинити допомогу, яка рятує життя тих солдатів.

Є політика, є брехня, є цинізм, і є трамп і венс.

Так чи так, це б не зрослось. Бо не може бути міцної угоди з брехунами такого масштабу"
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02.03.2025 13:43 Відповісти
Саме це йому публічно сказав Зеленський, після чого Трамп встав на роги.
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02.03.2025 14:05 Відповісти
До і після Трампа скільки загинуло, сказати не хоче?
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02.03.2025 14:08 Відповісти
Поляки як завжди хворі на політичний нарцисизм. Начеб-то лейтмотив про підтримку України але все одно акцентують що вони "особливіші" та "значущиші за інших партнерів)))
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02.03.2025 13:46 Відповісти
Де ти про "особливсть " у цій статті побачив ? "Туск наголосив, що "в російсько-українській війні Польща на боці України" і цього вимагає не лише людська порядність, але й польський національний інтерес. Джерело: https://censor.net/ua/n3538756 " Це не про особливість , а про розуміння поляками того що після України вони на черзі разом з країнами Балтії.
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02.03.2025 14:11 Відповісти
" Польща з її репутацією, про яку наші союзники і Америка кажуть, що у нас сьогодні унікальна ситуація… наш голос буде тим паче почутий", - вважає Туск" )))
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02.03.2025 14:16 Відповісти
І що конкретно у цій фразі тобі не сподобалося ? Те що Польща переозброюється швидкими темпами , планує збільшити чисельність армії , збільшує закупівлю зброї та локалізує її виробництво у себе , уклала із США контракти на постачання ракетних систем та запросила США розмістити у себе їхній військовий контингент ?
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02.03.2025 14:21 Відповісти
Добре. Час визначить вартість самооцінки керманичів Польші в конкретній площині подальших взаємин з США. Переконаний що вона перебільшена.
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02.03.2025 14:29 Відповісти
Маєш право на власну думку .
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02.03.2025 14:30 Відповісти
Поляки, та інші послухайте що каже президент Чехії. Поки це єдиний хто баче нову реальність
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02.03.2025 13:46 Відповісти
Було б добре, якби ще українці https://lb.ua/society/2023/05/07/554298_prezident_chehii_petr_pavel_zaklikav.html його слухали, а не тикали іншим.
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02.03.2025 14:06 Відповісти
Точно! США вважають, що це Україна напала на Засрашку, а Польща навпаки!
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02.03.2025 13:47 Відповісти
Думати що Трамп щось таке екстраординарне для США помилка. Америка завжди ізолювалась в часи геополітичних штормів доки не потопили "Лузітанію" в першу світову і Перл-Харбора в другу. В часи Холодної війни кидала і не раз друзів заради власної безпеки, чого вартий лише позорно розірваний договір про оборону Тайваню в 1979.
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02.03.2025 13:50 Відповісти
Що ж ви такі ниці? Трумп вже й копня європейцям дав і в лице плюнув. А ви обтерлися , вчепились за халошню Трумпа і верещите «Трумп, не покидай нас»!
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02.03.2025 14:01 Відповісти
Америка, ти мала боротись зі злом, а не приєднатись до нього
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02.03.2025 14:13 Відповісти
Незламністю із сонячної Іспанії повіяло... Ух, який аромат!
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02.03.2025 14:16 Відповісти
500 млн Європейців з 23 трлн ВВП мають таки скинутися по тисячі баксів, копійки справді, і вдавити ***** а не соплі розмазувати. ECB може надрукувати ці гроші за день, виплатять потім за декілька років через підвищену інфляцію. І то не факт, бо і інфляції не буде якщо здерти з кацапів репарації у вигляді дешевої нафти.
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02.03.2025 14:03 Відповісти
Дурні, плюньте на то сша і помагайте Україні залізом,бо коли в нас закінчаться солдати ваше залізо вам не допоможе бо ви сцикуни!!!
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02.03.2025 14:09 Відповісти
Минулого разу Польща змогла протриматись майже місяць. Тож напевно і цього разу вона виграє деякий час для Європи
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02.03.2025 14:16 Відповісти
Та в Польщі вже сьогодні опитування показують, що 70-80% поляків, у разі вторгнення на їх територію росіян, відразу кинуть усе і дременуть далі на захід Європи.
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02.03.2025 14:41 Відповісти
Думаєш в росії вистачить ослів і коней , щоб штурмувати Європу,?
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02.03.2025 19:34 Відповісти
Тут же не озброєним оком видно для сша що діло не в грошах. Зараз коли розійська армія майже розбита, склади рашки пусті, рашисти вже пересіли з танків на ослів і коней, а економіка сосії на грані, для України хватило б даже невеликої підтримки від сша щоб зупинити і добити рашку. Но тут неозброєним оком видно що Тампон і його ************* в екстреному порядку тупо рятують рашку і ***** від краху і розвалу. Щоб дати московському режиму відновитися і почати все спочатку. Виходить таки ***** в чомусь правий, а іменно що сша хоче вічної війни.
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02.03.2025 14:24 Відповісти
Нажаль це позиція не тільки США, але й Європи. Вони усі панічно бояться розвалу рф-ії та подальших геополітичних наслідків, і Ху...лу це давно відомо, тому він і продовжує наполегливо "гнути свою лінію".
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02.03.2025 14:37 Відповісти
Правду пишеш.
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02.03.2025 14:49 Відповісти
У зовнішній політиці США,-одні інтереси.Це інтереси Ізраїлю.Бо в Штатах є така цігава організація ***** (погугліть,поцікавтеся,непошкодуєте).Так кожен новообраний президент виступає перед членами ***** і палко розказує,що він буде робити для Ізраїлю.Інакше ніяк))Адже всі медіа в Штатах належать 6 людям та і з фінансами шось подібне)
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02.03.2025 14:27 Відповісти
Та куди ж вже однозначніше, коли рудий імбецил прямо заявляє, що Ху...ло не винуватий, а винуваті "диктатор Зеленський" та Захід, які спровокували "ботоксного".
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02.03.2025 14:31 Відповісти
Треба мабуть з ****** союз створити і потім ї…ти усім цим миротворцям між рогів
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02.03.2025 14:33 Відповісти
Феноменальний Донні Чубчик завжди на стороні феноменального друга. Це однозначно. Шас проводить операцію -спасти феноменального друга х.....
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02.03.2025 14:43 Відповісти
США незабаром подадуть заявку в БРІКС
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02.03.2025 15:55 Відповісти
Поляки думають, що вони дуже хитрі. Тіпа якщо НАТО не допоможе, у них завжди є статус основного союзника сша поза НАТО. Але вони помиляються. Бо якщо засмердить смаженим, американці їх кинуть так само, як і українців. Вони наївні, якщо думають, що американці їх захистять. І доказом цього є той факт, що сша мають намір щорічно скорочувати свій військовий бюджет на 8 відсотків впродовж наступних 5 років. І це лие перша ластівка.
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02.03.2025 16:34 Відповісти
 
 